Когда: Здравствуйте дорогие гости, добро пожаловать в Узбекистан! Меня зовут Фаёзиддин, и я гид по древним и красивым городам Узбекистана. Я сертифицированный гид с 9-летним опытом, говорю на английском, русском, персидском и узбекском языках. Я со своей командой провожу индивидуальные и групповые туры по Самарканду, Бухаре, Шахрисабзу и Таджикистану. Давайте вместе откроем для себя наши прекрасные достопримечательности и природу!

Экскурсия длится около 4 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала