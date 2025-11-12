Путешествие по Самарканду - это шанс прикоснуться к истории великого Тамерлана.
Экскурсия включает посещение Мавзолея Гур-Эмир, где покоится Тамерлан, и Площади Регистан, символа города. Также вы увидите Соборную мечеть Биби-Ханум и узнаете о древней мечети Хазрет-Хызр. Завершится экскурсия у Мемориального комплекса Шахи-Зинда, известного своими легендами. Присоединяйтесь и откройте для себя культуру и историю этого удивительного города
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные архитектурные памятники
- 📜 Интересные исторические факты
- 🏛️ Погружение в культуру Тамерлана
- 🌟 Легенды и мифы древнего города
- 🎨 Красота восточной архитектуры
Что можно увидеть
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханум
- Мечеть Хазрет-Хызр
- Мемориальный комплекс Шахи-Зинда
Описание экскурсииОткройте для себя Самарканд: архитектурные шедевры и легенды Предлагаю совершить познавательное путешествие под открытым небом в столице великого Тамерлана — Самарканде. В программе обзорной экскурсии вы посетите Мавзолей Гур-Эмир, место погребения Тамерлана и его потомков, где я расскажу интересные факты и легенды, связанные с этой исторической личностью. Далее мы направимся на Площадь Регистан, архитектурный символ города, и полюбуемся Соборной мечетью Биби-Ханум, известной своим небесно-голубым куполом. Также вы узнаете о Мечети Хазрет-Хызр, одном из древнейших культовых сооружений, построенном в 1823 году на месте разрушенной в XIII веке мечети. В завершение экскурсии мы посетим Мемориальный комплекс Шахи-Зинда, таинственный архитектурный памятник и крупный духовный центр, где, по легенде, похоронен двоюродный брат пророка Мухаммеда — Кусам ибн Аббас. Присоединяйтесь к нам, чтобы погрузиться в богатую историю и культуру Самарканда! Важная информация:
- Уважаемые гости, мы покажем вам 5 мест: 2 из них изнутри и 3 из них снаружи.
- Мы увидим изнутри: Мавзолей Амира Темура (входной билет стоит 75 000 сум), Мечеть Хазрат Хызыр (вход бесплатный).
- Мы увидим снаружи:Площадь Регистан, Мечеть Биби Ханум, Шахи Зинда.
Здравствуйте дорогие гости, добро пожаловать в Узбекистан! Меня зовут Фаёзиддин, и я гид по древним и красивым городам Узбекистана. Я сертифицированный гид с 9-летним опытом, говорю на английском, русском, персидском и узбекском языках. Я со своей командой провожу индивидуальные и групповые туры по Самарканду, Бухаре, Шахрисабзу и Таджикистану. Давайте вместе откроем для себя наши прекрасные достопримечательности и природу!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Еда
- Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы встретим вас у Мавзолея Гур-Эмир
Завершение: Мемориальный комплекс Шахи-Зинд
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
12 ноя 2025
Хорошая обзорная экскурсия для первого знакомства с Самаркандом.
Маршрут оптимальный, гид приятный
Л
Людмила
10 ноя 2025
Очень интересная экскурсия, посмотрели самые знаковые локации, узнали много фактов про Амир Тимура его семью, жизнь, завоевание. Советую этого гида, грамотный, знающий история города, и его развитие.
А
Алена
10 ноя 2025
Продуманная программа, отлично подходит для знакомства со страной. Приятный гид, обширные академические знания.
A
Anna
10 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Интересно, познавательно и не нудно гид Лазиз рассказывал, слушала все время с интересом, хотя экскурсия шла чуть больше 3-х часов)
С
Сергей
10 ноя 2025
Экскурсия была позновательной. Гид профессионал своего дела. Рекомендую.
И
Ирина
9 ноя 2025
Отличный экскурсовод! Всё очень понравилось! Благодарю!
А
Алексей
8 ноя 2025
Отлично провели время, узнали много нового. Экскурсовод Лазиз отлично знает историю родного города, рассказывает увлекательно, с удовольствием отвечает на вопросы. Помимо непосредственно экскурсий на местах Лазиз помог сделать красивые фото, дал советы по городу. Рекомендую!!
Е
Елизавета
8 ноя 2025
Очень понравилась данная экскурсия, за короткое время удалось ознакомиться с основными достопримечательностями города) Лазиз замечательный гид, рассказал очень много интересной информации, всегда давал время на фото и сам шикарно фотографировал в невероятнейших локациях Самарканда)) экскурсия обязательна для всех, кто первый день в Самарканде🙏🏻💜
E
Elena
6 ноя 2025
Шикарная экскурсия. Вел Лазиз. Достаточно информации и все динамично, часто сравнивал слухи с фактами, о чем вряд ли прочтешь в интернете. Маршрут шикарный. До мемориального комплекса я бы сама вряд
А
Артем
5 ноя 2025
Экскурсия понравилась, некоторые базовые знания можно получить, но если вы специалист в истории этого региона - вам будет скучновато. Гид дал на сдачу 50$ серии 1996 года. Не верю что он этого не заметил - все граждане Узбекистана прекрасно разбираются в кэше. Такая старая купюра трудноликвидна и меняется с большим дисконтом. Это подпортило впечатление.
А
Александр
5 ноя 2025
Отличная экскурсия и отличный гид Фаёзиддин!
Е
Елизавета
5 ноя 2025
31.10.2025 была на обзорной экскурсии по Самарканду, пешеход, 4 часа. Гид Лазиз. Четко организованно, доступная подача информации. Лазис ответил на все задаваемые вопросы. На этой экскурсии осмотрели основные достопримечательности, восхитились мощью и красотой Самарканда. Благодаря гиду в группе создалась доброжелательная приятная атмосфера. Рекомендую и экскурсию и, конечно, гида. Спасибо!
S
Sergei
4 ноя 2025
Нам все понравилось, было круто! Советую посетить! Лазиз отличный гид, спасибо.
А
Абакумов
3 ноя 2025
Мы впервые в Самарканде! Очень понравилось экскурсия! Всё прошло замечательно и интересно! Отдельная благодарность нашему гиду Лазизу, за его отношение к своему делу!
Т
Татьяна
3 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Гид рассказал много интересного, экскурсия двигалась в нашем темпе, успели и осмотреть достопримечательности и даже попасть на фотосессию на площади Регистан.
Советую!
Входит в следующие категории Самарканда
