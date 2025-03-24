Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Цель экскурсии — познакомить вас с основными достопримечательностями Самарканда, которые просто нельзя пропустить.



Но погружение в его прошлое было бы неполным без рассказов о Тамерлане — именно при нём город достиг пика своего развития и стал одним из величайших в мире. 5 1 отзыв

Джамшед Ваш гид в Самарканде Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-4 человека $140 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Начнём путешествие с усыпальницы Тамерлана. Вы увидите изумительный декор мавзолея: узоры из сусального золота, рельефы из папье-маше, знаменитое нефритовое надгробие Тамерлана и его тронный камень. Далее мы проедем на Регистан — главную торговую площадь города, на которой между 15-17 веками сформировался величественный комплекс из трех медресе, сделавший Самарканд одним из центров науки и культуры. Покорив Регистан, мы с вами отправимся в Биби-Ханым — некогда самую большую мечеть в мире, построенную по приказу Железного хромца (Тамерлана). Я расскажу, почему он посвятил её своей главной жене, монгольской принцессе. Следующая остановка — самый загадочный культовый центр Самарканда — некрополь Шохи-Зинда. Он возник вокруг святыни, посвященной двоюродному брату пророка Мухаммеда. Самарканд известен не только потрясающей архитектурой, но и самобытными ремеслами. Их секреты передаются из поколения в поколение. Вы побываете на фабрике «Худжум», где вручную шьют шелковые ковры. А в поселке Конигил мы посетим завод по изготовлению знаменитой самаркандской бумаги. Я раскрою, какие старинные методы используют в работе местные мастера.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Усыпальницы Тамерлана

Регистан

Биби-Ханым

Некрополь Шохи-Зинда

Худжум Что включено Транспортное обслуживание

Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты оплачиваются отдельно: общая стоимость составит примерно $16 на человека

Что не входит в цену Входные билеты оплачиваются отдельно: общая стоимость составит примерно $16 на человека

Стоимость экскурсии меняется, если в группе более 4 человек, Т.К. меняется автомобиль Место начала и завершения? По договорённости Экскурсия длится около 5 часов

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 1 отзыве А Александр древнего величественного Самарканда, посетили все главные достопримечательности. Гид очень вежлив, эрудирован, хорошо разговаривает на русском языке. Сразу видно, что он любит свое дело, историю этой страны, рассказывает увлеченно и очень интересно. Также понравился индивидуальный формат экскурсии, где все отлично слышно, видно, можно задать любые вопросы. Гид всегда находил удачное место для остановок во время пешеходной части поодаль от шумных, многолюдных групп. Сделал для нас много фото на наш телефон с самых удачных ракурсов. В конце экскурсии порекомендовал и забронировал отличный ресторан рядом с последней локацией. Однозначно рекомендуем. Экскурсия очень понравилась. Были семьей: 2 взрослых, 2 детей. Гид Джамшед заехал за нами прямо в отель. Поездка проходила на современной, комфортной машине. С самого начала пути погрузились в историю