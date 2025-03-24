Цель экскурсии — познакомить вас с основными достопримечательностями Самарканда, которые просто нельзя пропустить.
Но погружение в его прошлое было бы неполным без рассказов о Тамерлане — именно при нём город достиг пика своего развития и стал одним из величайших в мире.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииНачнём путешествие с усыпальницы Тамерлана. Вы увидите изумительный декор мавзолея: узоры из сусального золота, рельефы из папье-маше, знаменитое нефритовое надгробие Тамерлана и его тронный камень. Далее мы проедем на Регистан — главную торговую площадь города, на которой между 15-17 веками сформировался величественный комплекс из трех медресе, сделавший Самарканд одним из центров науки и культуры. Покорив Регистан, мы с вами отправимся в Биби-Ханым — некогда самую большую мечеть в мире, построенную по приказу Железного хромца (Тамерлана). Я расскажу, почему он посвятил её своей главной жене, монгольской принцессе. Следующая остановка — самый загадочный культовый центр Самарканда — некрополь Шохи-Зинда. Он возник вокруг святыни, посвященной двоюродному брату пророка Мухаммеда. Самарканд известен не только потрясающей архитектурой, но и самобытными ремеслами. Их секреты передаются из поколения в поколение. Вы побываете на фабрике «Худжум», где вручную шьют шелковые ковры. А в поселке Конигил мы посетим завод по изготовлению знаменитой самаркандской бумаги. Я раскрою, какие старинные методы используют в работе местные мастера.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усыпальницы Тамерлана
- Регистан
- Биби-Ханым
- Некрополь Шохи-Зинда
- Худжум
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты оплачиваются отдельно: общая стоимость составит примерно $16 на человека
- Стоимость экскурсии меняется, если в группе более 4 человек, Т.К. меняется автомобиль
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
24 мар 2025
Экскурсия очень понравилась. Были семьей: 2 взрослых, 2 детей. Гид Джамшед заехал за нами прямо в отель. Поездка проходила на современной, комфортной машине. С самого начала пути погрузились в историю
