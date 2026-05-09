За 3 часа вы познакомитесь с Самаркандом — спокойным, величественным и по-восточному гармоничным. Мы посетим три главные локации города, где история ощущается в каждой детали.
Описание экскурсииЗа три часа вы увидите главное и почувствуете Самарканд таким, каким его знают и любят — спокойным, величественным и по-восточному гармоничным. Мы посетим три знаковых места города, где история читается в каждой линии, а атмосфера древности ощущается буквально с первых шагов. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет не просто «посмотреть», а понять и прочувствовать Самарканд, не уставая и не спеша. Идеальный формат для первого знакомства с городом или для тех, кто ценит насыщенные, но комфортные прогулки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самарканд - один из древнейших городов мира и ключевой центр культуры Великого шёлкового пути. На прогулке вы познакомитесь с его главными символами, узнаете о правлении Тимуридов и увидите, как история города отражается в архитектуре и ремёслах
- Что вас ждёт
- Мавзолей Гур-Эмир - место, где история ощущается физически. Под лазурным куполом вы узнаете о жизни и наследии Амир Тимура и его потомков, о том, как Самарканд стал столицей огромной империи и символом её могущества
- Рухабад - тихий уголок старого города, где хочется замедлиться, прислушаться к себе и почувствовать особую атмосферу духовного Самарканда
- Регистан - сердце города и его главная сцена. Здесь мозаики, арки и медресе складываются в величественный ансамбль, рассказывающий о науке, знаниях и красоте Востока
- Знакомство с ремёслами - вы увидите, как древние традиции продолжают жить сегодня: от изящных узоров до работы рук мастеров, хранящих секреты своего искусства
Что включено
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в Гур-Эмир - $6, 5
- Входные билеты в Регистан - $8
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур Эмир
Завершение: Площадь Регистан
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
