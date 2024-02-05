Что вас ожидает

Мы начнём наше путешествие с некрополя Шахи-Зинда, где узкие улочки всегда полны паломниками, но только не ранним утром. Этот комплекс один из важнейших памятников восточного зодчества и «лаборатория» разных декоративных элементов: майолики, резной мозаики, терракоты.

Поднявшись к мечети Хазрат-Хызр, мы полюбуемся видом на мечеть Биби-Ханум и древний Сиабский базар, куда мы потом отправимся. Вы воодушевитесь видами одной из самых величественных построек Тамерлана, про которого я также расскажу.

Сердце Самарканда — площадь Регистан — раскрасит наше погружение в древность. Мы заглянем во все три медресе — Шердор, Тиллакори, Улугбек. А поднявшись секретной тропой по лабиринту из ступенек на один из минаретов, увидим город как на ладони.

После мы отправимся в настоящую чайхану и одними из первых, без очередей, попробуем правильный самаркандский плов. Я раскрою все секреты этого блюда и мы отдохнём, выпив зеленого чаю со сладостями.

Усыпальница Тамерлана, окутанная легендами и тайнами, будет нашей конечной точкой. Я расскажу все об империи великого Амира Темура, о военных походах и о том, как Самарканд превратился в один из красивейших городов Азии.

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