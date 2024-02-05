Исследовать безлюдный город ранним утром и сделать красивые фотографии
С первыми лучами солнца архитектурные шедевры Самарканда переливаются магическими красками, что мы и запечатлеем на фотографиях. Вы насладитесь красотой безлюдного города без толп туристов и палящей дневной жары. Я подскажу самые атмосферные места, а также раскрою историю древнего Самарканда. А напоследок мы попробуем правильный местный плов в аутентичной чайхане.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы начнём наше путешествие с некрополя Шахи-Зинда, где узкие улочки всегда полны паломниками, но только не ранним утром. Этот комплекс один из важнейших памятников восточного зодчества и «лаборатория» разных декоративных элементов: майолики, резной мозаики, терракоты.
Поднявшись к мечети Хазрат-Хызр, мы полюбуемся видом на мечеть Биби-Ханум и древний Сиабский базар, куда мы потом отправимся. Вы воодушевитесь видами одной из самых величественных построек Тамерлана, про которого я также расскажу.
Сердце Самарканда — площадь Регистан — раскрасит наше погружение в древность. Мы заглянем во все три медресе — Шердор, Тиллакори, Улугбек. А поднявшись секретной тропой по лабиринту из ступенек на один из минаретов, увидим город как на ладони.
После мы отправимся в настоящую чайхану и одними из первых, без очередей, попробуем правильный самаркандский плов. Я раскрою все секреты этого блюда и мы отдохнём, выпив зеленого чаю со сладостями.
Усыпальница Тамерлана, окутанная легендами и тайнами, будет нашей конечной точкой. Я расскажу все об империи великого Амира Темура, о военных походах и о том, как Самарканд превратился в один из красивейших городов Азии.
Организационные детали
- Это автомобильно-пешеходный тур, транспорт входит в стоимость экскурсии.
- Поездка пройдёт на автомобиле Chevrolet.
- Могу встретить ранним утром по прилёту/приезду, подъеду к отелю на рассвете. После экскурсии отвезу обратно в отель.
- Входные билеты на памятники оплачивается отдельно в кассах (примерная стоимость 12-15$ с человека).
- За дополнительную плату можно арендовать национальные наряды и украшения для фото.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамшед — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 474 туристов
Я Джамшед, представляю команду профессиональных гидов в Узбекистане. Мы уже много лет организовываем и проводим интереснейшие туры и экскурсии по всей стране. С радостью раскроем для вас красоту наших городов и гостеприимство местных жителей.
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