Что вас ждёт? Уважаемый читатель, приглашаю тебя посетить и увидеть древний город Самарканд. С тобой мы увидим величественные достопримечательности, прекрасную природу и добродушных людей. Ознакомимся с древнейшей историей города, узнаем, как Самарканд превратился в столицу одной из самых величайших империй, когда-либо существовавших в мире. Важная информация:

Цена для группы из 1-4 человек — $100. Если вас больше, то цена будет рассчитываться индивидуально.