Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Уважаемый читатель, приглашаю тебя посетить и увидеть древний город Самарканд. С тобой мы увидим величественные достопримечательности, прекрасную природу и добродушных людей. Ознакомимся с древнейшей историей города, узнаем, как Самарканд превратился в столицу одной из самых величайших империй, когда-либо существовавших в мире. Важная информация:
Цена для группы из 1-4 человек — $100. Если вас больше, то цена будет рассчитываться индивидуально.
Начало в 09:00, но можем подстроиться под удобное для вас время (по договорённости).
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханым
- Мавзолей Гур-Эмир
- Обсерватория Улугбека
- Мечеть Ходжа-Данияр
- Другие знаковые места Самарканда
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Амира Темура
Завершение: Некрополь Шахи Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: Начало в 09:00, но можем подстроиться под удобное для вас время (по договорённости).
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Цена для группы из 1-4 человек - $100. Если вас больше
- То цена будет рассчитываться индивидуально
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
