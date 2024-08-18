Погрузитесь в атмосферу великой истории и культуры, посетив ключевые достопримечательности и попробовав настоящий самаркандский плов! В планах: Регистан, мавзолей Гур-Эмир, обсерватория Улугбека, мечеть Биби-Ханум и многое другое. А также рассказы о волшебном древнем городе, его жителях, обычаях и секретах.

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Описание экскурсии

Площадь Регистан. Сердце древнего Самарканда и одна из самых известных площадей Центральной Азии. Она окружена тремя величественными медресе (исламскими учебными заведениями): Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари.

Мавзолей Ходжа Данияра, также известный как мавзолей пророка Даниила. Это место паломничества для мусульман, христиан и иудеев. По легенде здесь покоятся останки пророка Даниила, который считается святым в трёх религиях.

Мавзолей Гур-Эмир 15 века. Это усыпальница Тамерлана (Тимура) — великого завоевателя и основателя Тимуридской династии. Здание представляет собой выдающийся образец среднеазиатской архитектуры. Внутри находятся саркофаги Тамерлана и его родственников.

Комплекс Шахи Зинда. Уникальное собрание мавзолеев и мемориалов, построенных с 11 по 15 века. Его название переводится как «живой царь». Комплекс впечатляет красочными мозаиками, изразцами и архитектурными изысками.

Мечеть Биби-Ханум. Построена в конце 14 века по приказу Тамерлана в честь его жены Биби-Ханум. Эта мечеть — одно из самых массивных сооружений своего времени. Она символизирует мощь и богатство Тимуридской империи.

Обсерватория Улугбека. Была одной из самых продвинутых астрономических обсерваторий своего времени. Здесь Улугбек и его команда проводили астрономические наблюдения и составляли точные звёздные каталоги.

Обед в центре плова. Мы угостим вас традиционным самаркандским пловом, который славится неповторимым рецептом и вкусом. Вы насладитесь аутентичным блюдом, приготовленным по старинным рецептам.

Сиабский Базар. Один из старейших и крупнейших базаров Самарканда, где можно почувствовать настоящий колорит Востока и приобрести гостинцы — фрукты, овощи, специи, сладости и ремесленные изделия.

Организационные детали