Открыть секреты древнего города и увидеть главные достопримечательности на экспресс-экскурсии
Погрузитесь в атмосферу великой истории и культуры, посетив ключевые достопримечательности и попробовав настоящий самаркандский плов! В планах: Регистан, мавзолей Гур-Эмир, обсерватория Улугбека, мечеть Биби-Ханум и многое другое. А также рассказы о волшебном древнем городе, его жителях, обычаях и секретах.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 14:30
Описание экскурсии
Площадь Регистан. Сердце древнего Самарканда и одна из самых известных площадей Центральной Азии. Она окружена тремя величественными медресе (исламскими учебными заведениями): Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари.
Мавзолей Ходжа Данияра, также известный как мавзолей пророка Даниила. Это место паломничества для мусульман, христиан и иудеев. По легенде здесь покоятся останки пророка Даниила, который считается святым в трёх религиях.
Мавзолей Гур-Эмир 15 века. Это усыпальница Тамерлана (Тимура) — великого завоевателя и основателя Тимуридской династии. Здание представляет собой выдающийся образец среднеазиатской архитектуры. Внутри находятся саркофаги Тамерлана и его родственников.
Комплекс Шахи Зинда. Уникальное собрание мавзолеев и мемориалов, построенных с 11 по 15 века. Его название переводится как «живой царь». Комплекс впечатляет красочными мозаиками, изразцами и архитектурными изысками.
Мечеть Биби-Ханум. Построена в конце 14 века по приказу Тамерлана в честь его жены Биби-Ханум. Эта мечеть — одно из самых массивных сооружений своего времени. Она символизирует мощь и богатство Тимуридской империи.
Обсерватория Улугбека. Была одной из самых продвинутых астрономических обсерваторий своего времени. Здесь Улугбек и его команда проводили астрономические наблюдения и составляли точные звёздные каталоги.
Обед в центре плова. Мы угостим вас традиционным самаркандским пловом, который славится неповторимым рецептом и вкусом. Вы насладитесь аутентичным блюдом, приготовленным по старинным рецептам.
Сиабский Базар. Один из старейших и крупнейших базаров Самарканда, где можно почувствовать настоящий колорит Востока и приобрести гостинцы — фрукты, овощи, специи, сладости и ремесленные изделия.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или другом автомобиле в зависимости от количества участников
В стоимость включено: трансфер, услуги гида, билеты
Обед оплачивается отдельно
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лола — Организатор в Самарканде
Команда профессионалов, истинные знатоки туризма с обширным опытом. Наша цель — обеспечить вам не только качественные и надёжные поездки, но и незабываемые впечатления.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Антон
18 авг 2024
Мне очень понравилась экскурсия, отличная организация и транспорт, гид был на высоте и помог мне погрузиться в многовековую историю Самарканда легко и непринуждённо, всем рекомендую принять участие в такой экскурсии