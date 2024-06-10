Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Самарканду, во время которой вы познакомитесь с архитектурой города и совершите поездку в горы для красивых фотографий. Мы посетим шедевры архитектуры, восточный базар, попробуем знаменитый плов и другие блюда узбекской кухни. Самарканд — ровесник Рима, Вавилона и Афин, его называют жемчужиной Востока, эдемом мусульманского мира и ликом земли.

Описание экскурсии

Что вас ожидает:Уважаемые гости приглашаю вас на экскурсию по древнему городу Самарканду, данная экскурсия уникальна тем что за 1 день экскурсии мы познакомимся с шедеврами архитектуры города, а также поедем в горы и поднимемся на горный перевал для красивых фоток. Покажу и подскажу вам красивые точки. Начнём экскурсию с посещения шедевров архитектуры города далее поедем в горы и полюбуемся невероятной природой и горными пейзажами. Самарканд — ровесник Рима, Вавилона и Афин. Как его только не называют — Жемчужина Востока, Эдем мусульманского мира, Лик Земли. Мы пройдемся по улочкам старого города, вдохновимся шедеврами архитектуры, вдохнем удивительные ароматы Восточного базара, попробуем знаменитый плов и другие, не менее вкусные блюда узбекской кухни. Важная информация: Одевайтесь по погоде, удобная обувь. Одежда ниже колен, так как в шортах и коротких юбках не пустят в мавзолеи.