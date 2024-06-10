Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Самарканду, во время которой вы познакомитесь с архитектурой города и совершите поездку в горы для красивых фотографий.
Мы посетим шедевры архитектуры, восточный базар, попробуем знаменитый плов и другие блюда узбекской кухни.
Самарканд — ровесник Рима, Вавилона и Афин, его называют жемчужиной Востока, эдемом мусульманского мира и ликом земли.
Мы посетим шедевры архитектуры, восточный базар, попробуем знаменитый плов и другие блюда узбекской кухни.
Самарканд — ровесник Рима, Вавилона и Афин, его называют жемчужиной Востока, эдемом мусульманского мира и ликом земли.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Мавзолей Гур Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Бибиханум
- Некрополь Шахи Зинда
- Сиабский Базар
- Загород в горы и Горный перевал (на авто поднимемся на 1700 метров.)
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Уважаемые гости приглашаю вас на экскурсию по древнему городу Самарканду, данная экскурсия уникальна тем что за 1 день экскурсии мы познакомимся с шедеврами архитектуры города, а также поедем в горы и поднимемся на горный перевал для красивых фоток. Покажу и подскажу вам красивые точки. Начнём экскурсию с посещения шедевров архитектуры города далее поедем в горы и полюбуемся невероятной природой и горными пейзажами. Самарканд — ровесник Рима, Вавилона и Афин. Как его только не называют — Жемчужина Востока, Эдем мусульманского мира, Лик Земли. Мы пройдемся по улочкам старого города, вдохновимся шедеврами архитектуры, вдохнем удивительные ароматы Восточного базара, попробуем знаменитый плов и другие, не менее вкусные блюда узбекской кухни. Важная информация: Одевайтесь по погоде, удобная обувь. Одежда ниже колен, так как в шортах и коротких юбках не пустят в мавзолеи.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Бибиханум
- Некрополь Шахи Зинда
- Сиабский Базар
- Загород в горы и Горный перевал (на авто поднимемся на 1700 метров.)
Что включено
- Услуга гида
- Услуга авто
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде, удобная обувь
- Одежда ниже колен так как в шортах и коротких юбках не пустят в мавзолеи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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