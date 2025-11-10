Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииСамарканд — это один из старейших и величайших городов мира, который был основан более 2 500 лет назад. Он был столицей могущественной империи Тимура (Тамерлана). Основные достопримечательности: Шахи Зинда, Гур Эмир, Хазрати Даниил, Мадресе Бибиханум, Площадь Регистан, Обсерватория Улугбека, Мечеть Хазрати Хизир
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шахи Зинда
- Гур Эмир
- Хазрати Даниил
- Мадресе Бибиханум
- Плошад Регистан
- Обсерваторияч Улугбека
- Мечет Хазрати Хизир
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Ташкент. метро Новза (ор. Flagman)
Завершение: Город Ташкент, метро Новза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
