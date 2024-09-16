Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи (в группе)

Научиться готовить знаменитое блюдо под руководством профессионального повара
Плов — легенда среднеазиатской кухни, а из всех его вариаций именно самаркандское исполнение признано лучшим.

В уютной квартире вас встретит гостеприимная хозяйка, познакомит с традициями изготовления «правильного» плова и пригласит к накрытому дастархану. В Самарканде плов во многих заведения готовят с 12:00 до 13:00. Наш мастер-класс проходит ежедневно, в любое удобное вам время!
5
1 отзыв
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи (в группе)
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи (в группе)
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание мастер-класса

Как готовить зирвак, какой вид риса следует использовать для самаркандского плова, какие ингредиенты включены в аутентичную рецептуру? Эти и другие секреты вы раскроете в гостях у местных жителей. Кроме того, хозяйка, которая проведет для вас мастер-класс, — не только знаток национальной домашней кухни, но и профессиональный повар, поэтому вы освоите навыки эталонного приготовления гастрономического шедевра. А затем вам предложат разместиться на нарядных курпачах за традиционным дастарханом или за обычным столом. Кроме плова, вы отведаете салат, чай с восточными сладостями и проведете время в душевной компании узбекской семьи.

Организационные детали

  • Гости полностью участвуют в приготовлении блюда. Продолжительность: примерно 3 часа, 2 часа — мастер-класс, 1 час — застолье (чай, сладости, салат и, конечно, сам плов — всё включено в стоимость)
  • Также мы предлагаем мастер-классы по приготовлению других традиционных блюд (манты, самсы и т. д.). Сообщите о своих пожеланиях в переписке к заказу
  • В нашей семье несколько гидов — экскурсию проведет один из нас)

ежедневно в 11:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В частной квартире у повара
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
16 сен 2024
У нас была очень непростая задача - был всего один неполный день в Самарканде, билеты на поезд из Ташкента и обратно уже были на руках. Нам хотелось успеть посмотреть город
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и непременно побывать на мастер-классе по плову. Ни одна экскурсия нам по времени не подходила.
МЫ заказали экскурсию у Фариды, она вошла в наше положение, подстроилась индивидуально под нас! Встретила нас с табличкой на вокзале (как это приятно, когда ты сошел с поезда, а тебя ждут. Во времена яндекс такси это такое забытое чувство) Провела нам очень интересную экскурсию по основным местам, великолепно рассказала о городе и традициях! И дальше отвезла нас с Гуле. О встрече с Гулей хочется отдельно написать поэму. Таких светлых людей встречаешь не часто. мне показалось я приехала к своей бабушке. Окутала вниманием, не критиковала наши умения в готовке, подкидывала советы и приемы, которые делают плов волшебным. Я до встречи с Гулей не переносила самсу и блюда из слоеного теста. Гулину самсу с тыквой я съела три тонны, забрала с собой и ела еще на следующий день. Ничего подобного я раньше не пробовала. Тончайшие слои хрустящие даже на следующий день. Гуля написала рецепт и обещала помогать по видео. Бонусом к этим чудесам у Гули оказались собственноручно сшитые национальные костюмы, в которых мы с мужем фотографировались. Уже скучаем по Гуле и обязательно приедем еще.

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