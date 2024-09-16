Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи (в группе)

Плов — легенда среднеазиатской кухни, а из всех его вариаций именно самаркандское исполнение признано лучшим.
В уютной квартире вас встретит гостеприимная хозяйка, познакомит с традициями изготовления «правильного» плова и пригласит к накрытому дастархану. В Самарканде плов во многих заведения готовят с 12:00 до 13:00. Наш мастер-класс проходит ежедневно, в любое удобное вам время!
В уютной квартире вас встретит гостеприимная хозяйка, познакомит с традициями изготовления «правильного» плова и пригласит к накрытому дастархану. В Самарканде плов во многих заведения готовят с 12:00 до 13:00. Наш мастер-класс проходит ежедневно, в любое удобное вам время!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание мастер-класса
Как готовить зирвак, какой вид риса следует использовать для самаркандского плова, какие ингредиенты включены в аутентичную рецептуру? Эти и другие секреты вы раскроете в гостях у местных жителей. Кроме того, хозяйка, которая проведет для вас мастер-класс, — не только знаток национальной домашней кухни, но и профессиональный повар, поэтому вы освоите навыки эталонного приготовления гастрономического шедевра. А затем вам предложат разместиться на нарядных курпачах за традиционным дастарханом или за обычным столом. Кроме плова, вы отведаете салат, чай с восточными сладостями и проведете время в душевной компании узбекской семьи.
Организационные детали
- Гости полностью участвуют в приготовлении блюда. Продолжительность: примерно 3 часа, 2 часа — мастер-класс, 1 час — застолье (чай, сладости, салат и, конечно, сам плов — всё включено в стоимость)
- Также мы предлагаем мастер-классы по приготовлению других традиционных блюд (манты, самсы и т. д.). Сообщите о своих пожеланиях в переписке к заказу
- В нашей семье несколько гидов — экскурсию проведет один из нас)
ежедневно в 11:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В частной квартире у повара
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Собир, Фуркат и Нисо — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2115 туристов
Здравствуйте, мы — семья гидов по Самарканду и Шахрисабзу. С нашими гидами у вас будет возможность погрузиться в атмосферу местной жизни, ознакомиться с обычаями и традициями узбекского народа. До встречи! 😊Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
16 сен 2024
У нас была очень непростая задача - был всего один неполный день в Самарканде, билеты на поезд из Ташкента и обратно уже были на руках. Нам хотелось успеть посмотреть город
Входит в следующие категории Самарканда
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