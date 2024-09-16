Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи (в группе)

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и непременно побывать на мастер-классе по плову. Ни одна экскурсия нам по времени не подходила.

МЫ заказали экскурсию у Фариды, она вошла в наше положение, подстроилась индивидуально под нас! Встретила нас с табличкой на вокзале (как это приятно, когда ты сошел с поезда, а тебя ждут. Во времена яндекс такси это такое забытое чувство) Провела нам очень интересную экскурсию по основным местам, великолепно рассказала о городе и традициях! И дальше отвезла нас с Гуле. О встрече с Гулей хочется отдельно написать поэму. Таких светлых людей встречаешь не часто. мне показалось я приехала к своей бабушке. Окутала вниманием, не критиковала наши умения в готовке, подкидывала советы и приемы, которые делают плов волшебным. Я до встречи с Гулей не переносила самсу и блюда из слоеного теста. Гулину самсу с тыквой я съела три тонны, забрала с собой и ела еще на следующий день. Ничего подобного я раньше не пробовала. Тончайшие слои хрустящие даже на следующий день. Гуля написала рецепт и обещала помогать по видео. Бонусом к этим чудесам у Гули оказались собственноручно сшитые национальные костюмы, в которых мы с мужем фотографировались. Уже скучаем по Гуле и обязательно приедем еще.