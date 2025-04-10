Мои заказы

Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи

Плов — легенда среднеазиатской кухни. Из всех его вариаций именно самаркандское исполнение признано лучшим.

В уютной квартире вас встретит гостеприимная хозяйка, познакомит с традициями изготовления «правильного» плова и пригласит к накрытому дастархану. В Самарканде плов во многих заведения готовят с 12:00 до 13:00. Наш мастер-класс проходит ежедневно, в любое удобное для вас время!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание мастер-класса

Секреты приготовления настоящего плова

Как готовить зирвак, какой вид риса следует использовать для самаркандского плова, какие ингредиенты включены в аутентичную рецептуру? Эти и другие секреты вы раскроете в гостях у местных жителей. Кроме того, хозяйка, которая проведет для вас мастер-класс, — не только знаток национальной домашней кухни, но и профессиональный повар, поэтому вы освоите навыки эталонного приготовления гастрономического шедевра. А затем вам предложат разместиться на нарядных курпачах за традиционным дастарханом или за обычным столом. Кроме плова, вы отведаете салат, чай с восточными сладостями и проведете время в душевной компании узбекской семьи. Готовь вкусно и аппетитно!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Полное участие в приготовлении блюда. Продолжительность: примерно 3 часа, 2 часа - мастер-класс, 1 час - застолье (чай, сладости, салат и, конечно, сам плов)
  • Мастер-классы по приготовлению других традиционных блюд (манты, самсы и т. д.). Сообщите о своих пожеланиях в переписке к заказу.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Natalya
10 апр 2025
Восторг! Гуля очень милая! Еще не пробовали приготовить плов дома, но мы постараемся, на такой мастер-класс стоит сходить хотя бы раз, там оказывается столько нюансов! А в целом было очень приятно и душевно, спасибо! У меня только один совет: перед походом к Гуле лучше не завтракать, вас так накормят, что вы снова захотите есть только через три дня)) Рекомендую!

