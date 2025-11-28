Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Насыщенный однодневный тур: вас ждут горный перевал Аманкутан, древний Шахрисабз — родина Тамерлана, плато Дьявола и живописное Гиссаракское водохранилище. В программе — архитектурные шедевры Ак-Сарай, мавзолей Джахонгира, духовный центр Дорут-Тиловат и прогулка по горному селу Мираки. Завершит поездку обед с ароматной бараниной в тандыре.

Описание экскурсии Это не просто поездка — это однодневное путешествие сквозь богатую историю, культуру и природу Узбекистана. Вас ждёт маршрут, соединяющий три удивительных локации: живописный перевал Аманкутан, древний город Шахрисабз и горную местность Мираки. Что вы увидите: Перевал Аманкутан — свежий горный воздух и потрясающие панорамы Шахрисабз — родина великого Тамерлана, город с богатейшим историческим наследием Руины дворца Ак-Сарай — монументальный след имперской архитектуры Мавзолей Джахонгира — священное место памяти о сыне полководца Комплекс Дорут-Тиловат — центр духовной жизни региона Село Мираки — горные пейзажи, живописное водохранилище и традиционный уклад жизни в кишлаках А завершит это насыщенное приключение обед с сочной бараниной в тандыре — настоящим кулинарным шедевром и вкусной точкой в финале тура. Важная информация: Трансфер на седане "Chevrolet"и полное сопровождение по маршруту включены в стоимость экскурсии. Дополнительные расходы: входные билеты на памятники — общая сумма примерно 10 $ на человека; Обед: плов — 7 - 12 $; Экскурсию для вас проведу я сам или один из гидов нашей команды. В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей, поэтому просим иметь при себе одетую одежду, а женщинам взять с собой платок для покрытия головы и плеч. По запросу можно изменить марку автомобиля и количество туристов в группе (обговаривается дополнительно).

