Насыщенный однодневный тур: вас ждут горный перевал Аманкутан, древний Шахрисабз — родина Тамерлана, плато Дьявола и живописное Гиссаракское водохранилище. В программе — архитектурные шедевры Ак-Сарай, мавзолей Джахонгира, духовный центр Дорут-Тиловат и прогулка по горному селу Мираки. Завершит поездку обед с ароматной бараниной в тандыре.
Описание экскурсииЭто не просто поездка — это однодневное путешествие сквозь богатую историю, культуру и природу Узбекистана. Вас ждёт маршрут, соединяющий три удивительных локации: живописный перевал Аманкутан, древний город Шахрисабз и горную местность Мираки. Что вы увидите: Перевал Аманкутан — свежий горный воздух и потрясающие панорамы Шахрисабз — родина великого Тамерлана, город с богатейшим историческим наследием Руины дворца Ак-Сарай — монументальный след имперской архитектуры Мавзолей Джахонгира — священное место памяти о сыне полководца Комплекс Дорут-Тиловат — центр духовной жизни региона Село Мираки — горные пейзажи, живописное водохранилище и традиционный уклад жизни в кишлаках А завершит это насыщенное приключение обед с сочной бараниной в тандыре — настоящим кулинарным шедевром и вкусной точкой в финале тура. Важная информация: Трансфер на седане "Chevrolet"и полное сопровождение по маршруту включены в стоимость экскурсии. Дополнительные расходы: входные билеты на памятники — общая сумма примерно 10 $ на человека; Обед: плов — 7 - 12 $; Экскурсию для вас проведу я сам или один из гидов нашей команды. В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей, поэтому просим иметь при себе одетую одежду, а женщинам взять с собой платок для покрытия головы и плеч. По запросу можно изменить марку автомобиля и количество туристов в группе (обговаривается дополнительно).
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Трансфер на седане «Chevrolet» и полное сопровождение по маршруту включены в стоимость экскурсии. Дополнительные расходы: входные билеты на памятники - общая сумма примерно 10 $ на человека Обед: плов - 7 - 12 $ Экскурсию для вас проведу я сам или один из гидов нашей команды. В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей
- Поэтому просим иметь при себе одетую одежду
- А женщинам взять с собой платок для покрытия головы и плеч. По запросу можно изменить марку автомобиля и количество туристов в группе (обговаривается дополнительно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
