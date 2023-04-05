Поездка в горы Шахрисабза

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Поездка в горы Шахрисабза
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Что вас ожидает:

  • Горы и горный перевал Шахрисабза
  • Руины дворца Ак Сарай 14 го века
  • Голубая мечеть 15 век
  • Мавзолей Сеидов 15 век
  • Мавзолей Шамсиддина Кулола 14 век
  • Мавзолей Джихангира 14 век
  • Мечеть 19 го века с платанами
  • Саркофаг Амира Тимура (Тамерлана)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Друзья приглашаю вас на поездку из Самарканда в Шахрисабз. Вас ожидает подъем на авто на горный перевал, невероятная природа, зелень, величественные горы подарят вам заряд энергии и массу невероятных эмоций. Покажу вам точки для фото и на обед конечно же попробуем знаменитое тушёное мясо на тандыре в горах. Далее посешение города Шахрисабза и экскурсия красивейших памятников архитектуры времен великого Амира Тимура. Стены дворца, саркофаг Тимура мавзолеи голубую мечеть и 700 летние платаны.

В любой день недели в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуга гида
  • Услуга авто
Что не входит
  • Оплата входных билетов
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур Эмир
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Природа и пейзажи
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