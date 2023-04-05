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Что вас ожидает:
- Горы и горный перевал Шахрисабза
- Руины дворца Ак Сарай 14 го века
- Голубая мечеть 15 век
- Мавзолей Сеидов 15 век
- Мавзолей Шамсиддина Кулола 14 век
- Мавзолей Джихангира 14 век
- Мечеть 19 го века с платанами
- Саркофаг Амира Тимура (Тамерлана)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Друзья приглашаю вас на поездку из Самарканда в Шахрисабз. Вас ожидает подъем на авто на горный перевал, невероятная природа, зелень, величественные горы подарят вам заряд энергии и массу невероятных эмоций. Покажу вам точки для фото и на обед конечно же попробуем знаменитое тушёное мясо на тандыре в горах. Далее посешение города Шахрисабза и экскурсия красивейших памятников архитектуры времен великого Амира Тимура. Стены дворца, саркофаг Тимура мавзолеи голубую мечеть и 700 летние платаны.
В любой день недели в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуга гида
- Услуга авто
- Что не входит
- Оплата входных билетов
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мавзолей Гур ЭмирЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день недели в 10:00Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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