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Описание

Друзья приглашаю вас на поездку из Самарканда в Шахрисабз. Вас ожидает подъем на авто на горный перевал, невероятная природа, зелень, величественные горы подарят вам заряд энергии и массу невероятных эмоций. Покажу вам точки для фото и на обед конечно же попробуем знаменитое тушёное мясо на тандыре в горах. Далее посешение города Шахрисабза и экскурсия красивейших памятников архитектуры времен великого Амира Тимура. Стены дворца, саркофаг Тимура мавзолеи голубую мечеть и 700 летние платаны.