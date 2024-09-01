Вы помните древнюю цивилизацию Согдиана? А Шахрисабз помнит, ведь он был основан в 8 веке до нашей эры! Интересен он не только своей древностью, но и тем, что это родина Тамерлана — основателя династии Тимуридов.
Вы посетите руины средневекового дворца Ак-Сарай, усыпальницу Джахонгира — сына Тимура и мемориальный комплекс «Дор-Ут-Тиловате», где узнаете о суфизме.
Вы посетите руины средневекового дворца Ак-Сарай, усыпальницу Джахонгира — сына Тимура и мемориальный комплекс «Дор-Ут-Тиловате», где узнаете о суфизме.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Поездка в Шахрисабз займёт около 2 часов. По дороге вы понаблюдаете за неторопливым бытом сельских жителей, использующих вместо транспорта осликов. А также мы заедем на базар в горах, где продаётся местная продукция — травы, специи, горный чай, мёд и многое другое.
Точки маршрута:
- пещера-грот Тешик-Таш, где снимали фильм «Апачи»
- кафе «Катта-Таш» на перевале: вы попробуете исконно горское блюдо тандыр-гушт и познакомитесь с интересной технологией приготовления одного из гастрономических символов Узбекистана (тандырное мясо очень калорийное — возможно, вам будет достаточно лёгкого завтрака перед экскурсией)
- исторический центр Шахрисабза, где сохранилась уникальная архитектура
- мемориальный комплекс «Дорус Саодат» с мавзолеем Джахонгира и Омар Шейха (конец 14 в.) и мечетью Хазри Имам (14 в.)
- комплекс «Дорут-Тиловат» (14–15 вв.) с усыпальницей Тимуридов и мечетью Кок-Гумбаз
- дворец Ак-Сарай — руины резиденции Амира Тимура (Тамерлана)
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер и полное сопровождение гида по маршруту
- Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt/Chevrolet Lacetti или на Hyundai Starex/Kia Carnival
- Дополнительные расходы: входные билеты — $10–15 с человека за все объекты, питание — от $8–10 с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:30 и 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аврам — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 227 туристов
Меня зовут Аврам. Я родился и вырос в Самарканде, карьеру гида начал с 2019 г. Вместе со своими коллегами мы познакомим вас с историей и культурой нашего родного города, поможем погрузиться в узбекский колорит. Расскажем о местных достопримечательностях и самых интересных традициях. Добро пожаловать в Самарканд!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Dmitrijs
1 сен 2024
Хорошо сьездили в шахризабс гид Шухрат все рассказал, поели вкусный тандыр 👍
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