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Вы помните древнюю цивилизацию Согдиана? А Шахрисабз помнит, ведь он был основан в 8 веке до нашей эры! Интересен он не только своей древностью, но и тем, что это родина Тамерлана — основателя династии Тимуридов.



Вы посетите руины средневекового дворца Ак-Сарай, усыпальницу Джахонгира — сына Тимура и мемориальный комплекс «Дор-Ут-Тиловате», где узнаете о суфизме.