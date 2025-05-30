Описание экскурсииВы увидите дворец, который не оставит никого равнодушным, самое величественное строение Тимура, над которым трудились 15000 тысяч рабочих на протяжении 25 лет. Здесь принимались самые важные решения, велись переговоры во главе с самим Тимуром (Тамерланом).
Точная дата и время согласуются с гидом
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Тимура 14 века
- Мечеть 19 века
- Оригинальный склеп Тимура
- Мавзолей двух сыновей Тимура
Что включено
- Услуга гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Билеты
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По желанию заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
30 мая 2025
Наша поездка в Шахрисабз прошла интересно, познавательно и комфортно благодаря нашему гиду Джамолу и водителю Умиду. Преодолев перевал Тахтакарача, мы добрались до Дворца Ак-сарай, построенного в 14 веке. Всё, начиная
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний Шахрисабз - родина Тамерлана (из Самарканда)
Погрузитесь в историю Шахрисабза, родного города Тамерлана. Посетите древние руины, мавзолеи и ремесленные мастерские. Узнайте о суфизме и культуре Тимуридов
Начало: У вашего отеля в Самарканде
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$160 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Самарканда - в древний Шахрисабз в группе
Погрузитесь в историю Шахрисабза: руины дворца Аксарай, мечеть Кок Гумбаз и мавзолеи. Откройте для себя культуру и архитектуру времён Амира Тимура
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
$130 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Самарканда - в древний Шахрисабз: индивидуальная экскурсия
Шахрисабз - зелёный город с богатой историей. Посетите мавзолеи, мечети и дворцы, связанные с Амиром Тимуром, и насладитесь горными пейзажами
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$150 за всё до 3 чел.