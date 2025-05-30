читать дальше

с остатков внушительных ворот, поражает своим великолепием, размером и величием.

На электрокаре и частично пешком мы посетили мавзолей, где захоронен старший сын Амира Темура Дорус Сийодат, гробницу самого Тамерлана, мечеть.

Сфотографировались на фоне статуи Амира Темура. Увидели макет ворот дворца. Приобрели сувениры, погуляли.

На обратном пути угостились в ресторане с красивым видом на горы вкуснейшим мясом, приготовленным в тандыре.

Хотим выразить большую благодарность нашему гиду и организатору экскурсии Дильшоту.

С удовольствием ещё раз посетим Самарканд. 👍❤️😃