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Из Самарканда - в древний Шахрисабз в группе

Погрузитесь в историю Шахрисабза: руины дворца Аксарай, мечеть Кок Гумбаз и мавзолеи. Откройте для себя культуру и архитектуру времён Амира Тимура
Шахрисабз, известный как «зелёный город», предлагает путешественникам уникальную возможность увидеть исторические памятники, связанные с Амиром Тимуром.

Групповая экскурсия включает посещение руин дворца Аксарай, мечети Кок Гумбаз и нескольких мавзолеев. В пути вы насладитесь живописными горными пейзажами и попробуете местные деликатесы. Экскурсия также предусматривает посещение базара с горными травами и специями. Это путешествие - идеальный способ погрузиться в атмосферу древнего Узбекистана
4.9
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение исторических памятников
  • 🌿 Живописные горные пейзажи
  • 🍽️ Дегустация местной кухни
  • 🕌 Узнать больше о культуре Тимуридов
  • 🛍️ Шопинг на местном базаре
Из Самарканда - в древний Шахрисабз в группе
Из Самарканда - в древний Шахрисабз в группе
Из Самарканда - в древний Шахрисабз в группе

Что можно увидеть

  • Руины дворца Аксарай
  • Мечеть Кок Гумбаз
  • Мавзолей Шамсиддина Кулола
  • Мавзолей Мухаммеда Джахангира

Описание экскурсии

Горные пейзажи, базар и мясо в тандыре

Из Самарканда за час мы доедем до гор. Поднимемся на перевал (1800 метров), и я покажу панорамные точки, откуда получаются красивые фотографии. Затем мы остановимся у базара, где торгуют горными травами, специями и сухофруктами. А на обед прямо в горах попробуем знаменитое тушёное мясо, приготовленное в тандыре.

Исторические места Шахрисабза

Через 40–50 минут пути мы прибудем в древний Шахрисабз, где вас ждёт экскурсия по красивейшим памятникам архитектуры времён Амира Тимура:

  • Вы увидите руины дворца Аксарай, принадлежавшего легендарному завоевателю
  • Полюбуетесь самой большой в городе мечетью Кок Гумбаз, построенной внуком Тамерлана — знаменитым астрономом и учёным Улугбеком
  • Взглянете на мечеть 19 века и 700-летние платаны в её дворе
  • Зайдёте в мавзолей Шамсиддина Кулола — наставника Амира Тимура и мавзолей Мухаммеда Джахангира — старшего сына завоевателя
  • Посетите склеп, предназначенный для Тимура и посмотрите на мраморный саркофаг

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в достопримечательности и обед — в общем около $15/чел.
  • Посетим мавзолеи с захоронениями, поэтому не рекомендуются короткие юбки и шорты. А также советуем обуть удобную обувь
  • Возьмите с собой воду
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$150
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шухрат
Шухрат — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 544 туристов
По образованию я историк. Представляю команду опытных и позитивных гидов в Самарканде. Ждём вас в нашей прекрасной стране с великодушным, приветливым, тёплым и гостеприимным народом. Добро пожаловать в Узбекистан!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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28 мая 2026 г. были на экскурсии в Шахрисабз. Поездка очень понравилась. Комфортное авто, шевроле каптива (нас было 2-е), вода, остановки в горах по пути для фото. Любезный водитель. Поездка
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заняла 2,5 часа в одну сторону. Конечно в Шахрисабзе не так много сохранившихся древностей, но посмотреть есть на что.
Экскурсовод отлично подал информацию. Он обладает глубокими знаниями, хорошо преподнес материал. Было интересно. Очень рекомендую эту экскурсию для понимания личности Амира Тимура.

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Оксана
Моя самая лучшая экскурсия в жизни 🙃🙃🙃 дождь ни одной каплей не смог испортить впечатление!!! Я не планировала попасть на индивидуальную экскурсию, но видимо, у Бога были другие планы на меня, и из Самарканда я уезжала заряженная любовью к Узбекистану, Тамерлану и людям, живущим на этой благодатной земле! Шухрат, вам огромное спасибо от всего ❤️
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Е
интересный маршрут, приятная команда, комфортный трансфер
интересный маршрут, приятная команда, комфортный трансфер
интересный маршрут, приятная команда, комфортный трансфер
интересный маршрут, приятная команда, комфортный трансфер
интересный маршрут, приятная команда, комфортный трансфер
интересный маршрут, приятная команда, комфортный трансфер
интересный маршрут, приятная команда, комфортный трансфер
интересный маршрут, приятная команда, комфортный трансфер
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Наталья
Моя экскурсия 1 мая, обещавшая быть в мини-группе, на деле, волею судеб, оказалась индивидуальной.

Спасибо огромное Шухрату за организацию, настроение, супер познавательный тур. Это была не просто экскурсия о родине Амира
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Темура, а исключительно познавательный диалог об истории, Узбекистане, религии и культуре.

Отдельная благодарность Шухрату за знание красивых локаций, вкусного кафе для обеда и фото.

С удовольствием вернусь ещё в Самарканд на обещанную тарелку плова прямо на вокзале и за познавательными приключениями.

Моя экскурсия 1 мая, обещавшая быть в мини-группе, на деле, волею судеб, оказалась индивидуальной.
Моя экскурсия 1 мая, обещавшая быть в мини-группе, на деле, волею судеб, оказалась индивидуальной.
Моя экскурсия 1 мая, обещавшая быть в мини-группе, на деле, волею судеб, оказалась индивидуальной.
Моя экскурсия 1 мая, обещавшая быть в мини-группе, на деле, волею судеб, оказалась индивидуальной.
Моя экскурсия 1 мая, обещавшая быть в мини-группе, на деле, волею судеб, оказалась индивидуальной.
Моя экскурсия 1 мая, обещавшая быть в мини-группе, на деле, волею судеб, оказалась индивидуальной.
Моя экскурсия 1 мая, обещавшая быть в мини-группе, на деле, волею судеб, оказалась индивидуальной.
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Геннадий
Великолепная экскурсия! Все понравилось! Гид окунул нас в мир восточной сказки! Особенно понравился обед на горном перевале - только там можно попробовать баранину из тандыра. Отдельное спасибо водителю Анатолию за комфортную поездку.
Великолепная экскурсия! Все понравилось! Гид окунул нас в мир восточной сказки! Особенно понравился обед на горном
Великолепная экскурсия! Все понравилось! Гид окунул нас в мир восточной сказки! Особенно понравился обед на горном
Великолепная экскурсия! Все понравилось! Гид окунул нас в мир восточной сказки! Особенно понравился обед на горном
Великолепная экскурсия! Все понравилось! Гид окунул нас в мир восточной сказки! Особенно понравился обед на горном
Великолепная экскурсия! Все понравилось! Гид окунул нас в мир восточной сказки! Особенно понравился обед на горном
Великолепная экскурсия! Все понравилось! Гид окунул нас в мир восточной сказки! Особенно понравился обед на горном
Великолепная экскурсия! Все понравилось! Гид окунул нас в мир восточной сказки! Особенно понравился обед на горном
Великолепная экскурсия! Все понравилось! Гид окунул нас в мир восточной сказки! Особенно понравился обед на горном+1
Великолепная экскурсия! Все понравилось! Гид окунул нас в мир восточной сказки! Особенно понравился обед на горном
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Е
экскурсия соответствует описанию, на обратном пути заехали в пообедать -очень вкусное мясо в тандыре и восхитительный вид на горы.
Единственное пожелание -чтобы экскурсия была более информативная, а подача материала последовательна.
Шухрат
Шухрат
Ответ организатора:
Спасибо вам за отзыв, с гидом который вам провел экскурсию мы больше не сотрудничаем.
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