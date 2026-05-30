Шахрисабз, известный как «зелёный город», предлагает путешественникам уникальную возможность увидеть исторические памятники, связанные с Амиром Тимуром. Групповая экскурсия включает посещение руин дворца Аксарай, мечети Кок Гумбаз и нескольких мавзолеев. В пути вы насладитесь живописными горными пейзажами и попробуете местные деликатесы. Экскурсия также предусматривает посещение базара с горными травами и специями. Это путешествие - идеальный способ погрузиться в атмосферу древнего Узбекистана

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Описание экскурсии

Горные пейзажи, базар и мясо в тандыре

Из Самарканда за час мы доедем до гор. Поднимемся на перевал (1800 метров), и я покажу панорамные точки, откуда получаются красивые фотографии. Затем мы остановимся у базара, где торгуют горными травами, специями и сухофруктами. А на обед прямо в горах попробуем знаменитое тушёное мясо, приготовленное в тандыре.

Исторические места Шахрисабза

Через 40–50 минут пути мы прибудем в древний Шахрисабз, где вас ждёт экскурсия по красивейшим памятникам архитектуры времён Амира Тимура:

Вы увидите руины дворца Аксарай, принадлежавшего легендарному завоевателю

Полюбуетесь самой большой в городе мечетью Кок Гумбаз, построенной внуком Тамерлана — знаменитым астрономом и учёным Улугбеком

Взглянете на мечеть 19 века и 700-летние платаны в её дворе

Зайдёте в мавзолей Шамсиддина Кулола — наставника Амира Тимура и мавзолей Мухаммеда Джахангира — старшего сына завоевателя

Посетите склеп, предназначенный для Тимура и посмотрите на мраморный саркофаг

Организационные детали