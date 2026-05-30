Шахрисабз, известный как «зелёный город», предлагает путешественникам уникальную возможность увидеть исторические памятники, связанные с Амиром Тимуром.
Групповая экскурсия включает посещение руин дворца Аксарай, мечети Кок Гумбаз и нескольких мавзолеев. В пути вы насладитесь живописными горными пейзажами и попробуете местные деликатесы. Экскурсия также предусматривает посещение базара с горными травами и специями. Это путешествие - идеальный способ погрузиться в атмосферу древнего Узбекистана
Групповая экскурсия включает посещение руин дворца Аксарай, мечети Кок Гумбаз и нескольких мавзолеев. В пути вы насладитесь живописными горными пейзажами и попробуете местные деликатесы. Экскурсия также предусматривает посещение базара с горными травами и специями. Это путешествие - идеальный способ погрузиться в атмосферу древнего Узбекистана
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение исторических памятников
- 🌿 Живописные горные пейзажи
- 🍽️ Дегустация местной кухни
- 🕌 Узнать больше о культуре Тимуридов
- 🛍️ Шопинг на местном базаре
Что можно увидеть
- Руины дворца Аксарай
- Мечеть Кок Гумбаз
- Мавзолей Шамсиддина Кулола
- Мавзолей Мухаммеда Джахангира
Описание экскурсии
Горные пейзажи, базар и мясо в тандыре
Из Самарканда за час мы доедем до гор. Поднимемся на перевал (1800 метров), и я покажу панорамные точки, откуда получаются красивые фотографии. Затем мы остановимся у базара, где торгуют горными травами, специями и сухофруктами. А на обед прямо в горах попробуем знаменитое тушёное мясо, приготовленное в тандыре.
Исторические места Шахрисабза
Через 40–50 минут пути мы прибудем в древний Шахрисабз, где вас ждёт экскурсия по красивейшим памятникам архитектуры времён Амира Тимура:
- Вы увидите руины дворца Аксарай, принадлежавшего легендарному завоевателю
- Полюбуетесь самой большой в городе мечетью Кок Гумбаз, построенной внуком Тамерлана — знаменитым астрономом и учёным Улугбеком
- Взглянете на мечеть 19 века и 700-летние платаны в её дворе
- Зайдёте в мавзолей Шамсиддина Кулола — наставника Амира Тимура и мавзолей Мухаммеда Джахангира — старшего сына завоевателя
- Посетите склеп, предназначенный для Тимура и посмотрите на мраморный саркофаг
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в достопримечательности и обед — в общем около $15/чел.
- Посетим мавзолеи с захоронениями, поэтому не рекомендуются короткие юбки и шорты. А также советуем обуть удобную обувь
- Возьмите с собой воду
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$150
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шухрат — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 544 туристов
По образованию я историк. Представляю команду опытных и позитивных гидов в Самарканде. Ждём вас в нашей прекрасной стране с великодушным, приветливым, тёплым и гостеприимным народом. Добро пожаловать в Узбекистан!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
28 мая 2026 г. были на экскурсии в Шахрисабз. Поездка очень понравилась. Комфортное авто, шевроле каптива (нас было 2-е), вода, остановки в горах по пути для фото. Любезный водитель. Поездка
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Моя самая лучшая экскурсия в жизни 🙃🙃🙃 дождь ни одной каплей не смог испортить впечатление!!! Я не планировала попасть на индивидуальную экскурсию, но видимо, у Бога были другие планы на меня, и из Самарканда я уезжала заряженная любовью к Узбекистану, Тамерлану и людям, живущим на этой благодатной земле! Шухрат, вам огромное спасибо от всего ❤️
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Е
интересный маршрут, приятная команда, комфортный трансфер
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Моя экскурсия 1 мая, обещавшая быть в мини-группе, на деле, волею судеб, оказалась индивидуальной.
Спасибо огромное Шухрату за организацию, настроение, супер познавательный тур. Это была не просто экскурсия о родине Амира
Спасибо огромное Шухрату за организацию, настроение, супер познавательный тур. Это была не просто экскурсия о родине Амира
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Великолепная экскурсия! Все понравилось! Гид окунул нас в мир восточной сказки! Особенно понравился обед на горном перевале - только там можно попробовать баранину из тандыра. Отдельное спасибо водителю Анатолию за комфортную поездку.
+1
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Е
экскурсия соответствует описанию, на обратном пути заехали в пообедать -очень вкусное мясо в тандыре и восхитительный вид на горы.
Единственное пожелание -чтобы экскурсия была более информативная, а подача материала последовательна.
Единственное пожелание -чтобы экскурсия была более информативная, а подача материала последовательна.
Шухрат
Ответ организатора:
Спасибо вам за отзыв, с гидом который вам провел экскурсию мы больше не сотрудничаем.
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Входит в следующие категории Самарканда
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