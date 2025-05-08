Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы познакомимся с горными пейзажами окружающими Самарканда. Откроем для себя «Плато Дьявола», где снимались части фильма «Апачи». Посмотрим горный рынок и попробуем местные сухофрукты.



Отведаем вкуснейший «Тандир» — мясо баранина, которое готовят в ресторане, расположившимся на вершине гор. Затем направимся к родену Тамерлана, Шахрисабз. Там изучаем историю возрождения империи Тимура и Тимуридов.

Фаёзиддин Ваш гид в Самарканде Индивидуальная экскурсия

Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-4 человека

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Описание экскурсии Что вас ожидает:Плато Дьявола, где располагаются огромные валуны, странные камни раскиданы по долине, имеют фантастические формы, напоминающие то ли лица демонов, то ли черты языческих божеств, то ли фигуры диких животных. «Камень-сердце» - со сквозным отверстием в форме сердца, природа создала с помощи ветра течений долгих годов, находится в 30 км. к югу от Самарканда, по дороге в Аманкутана. Ак-сарай был построен по приказу Тамерлана после его похода на Хорезм. Предполагаемое начало строительства памятника — 1379 год, и на данный момент сохранились только два отдельных входных портала, высота которых более 40 метров. Комплекс Дор-ус Саодат предназначался для всей династии Темуридов и был построен после внезапной смерти любимого сына Темура – Джахонгира в 1376. После смерти тело Джахонгира было перевезено из Самарканда в Шахрисабз, на историческую родину предков. Несколько лет спустя, Темур созвал лучших зодчих из Хорезма и приказал им построить над могилой принца Мавзолей Джахонгира. Летописец двора Темура, Шарафиддин Язди, писал: «С левой и с правой стороны фасада здания он приказал, чтобы были построены здания макбарат (усыпальницы) и новая хазира для эмирзаде Джахонгира и других потомков и членов аристократии.» Мечеть "Кук Гумбаз" была построена 1435 году по приказу Улугбека, внук Тимурлана, котори стало самая большая мечеть в Шахрисабзе. Данная мечеть была построена на фундаменте домонгольской мечети и презентует яркий пример персидского стыла.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? ‭ Плато Дьявола

‭ Горный рынок

‭ Аксарайский комплекс

‭ Комплекс Дор-ус Саодат

‭ Поедим вкусный Тандыр

‭ Мечеть Кук Гумбаз Что включено Услуги гида

Транспортный услуги Что не входит в цену Входные билеты

Что не входит в цену Входные билеты Еда и напитки Где начинаем и завершаем? Начало: Я встречу вас где угодно, где вы предпочитаете Завершение: Я отнесу вас где угодно, где вы предпочитаете Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 7 часов Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.