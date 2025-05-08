Мы познакомимся с горными пейзажами окружающими Самарканда. Откроем для себя «Плато Дьявола», где снимались части фильма «Апачи». Посмотрим горный рынок и попробуем местные сухофрукты.
Отведаем вкуснейший «Тандир» — мясо баранина, которое готовят в ресторане, расположившимся на вершине гор. Затем направимся к родену Тамерлана, Шахрисабз. Там изучаем историю возрождения империи Тимура и Тимуридов.
Описание экскурсииЧто вас ожидает:Плато Дьявола, где располагаются огромные валуны, странные камни раскиданы по долине, имеют фантастические формы, напоминающие то ли лица демонов, то ли черты языческих божеств, то ли фигуры диких животных. «Камень-сердце» - со сквозным отверстием в форме сердца, природа создала с помощи ветра течений долгих годов, находится в 30 км. к югу от Самарканда, по дороге в Аманкутана. Ак-сарай был построен по приказу Тамерлана после его похода на Хорезм. Предполагаемое начало строительства памятника — 1379 год, и на данный момент сохранились только два отдельных входных портала, высота которых более 40 метров. Комплекс Дор-ус Саодат предназначался для всей династии Темуридов и был построен после внезапной смерти любимого сына Темура – Джахонгира в 1376. После смерти тело Джахонгира было перевезено из Самарканда в Шахрисабз, на историческую родину предков. Несколько лет спустя, Темур созвал лучших зодчих из Хорезма и приказал им построить над могилой принца Мавзолей Джахонгира. Летописец двора Темура, Шарафиддин Язди, писал: «С левой и с правой стороны фасада здания он приказал, чтобы были построены здания макбарат (усыпальницы) и новая хазира для эмирзаде Джахонгира и других потомков и членов аристократии.» Мечеть "Кук Гумбаз" была построена 1435 году по приказу Улугбека, внук Тимурлана, котори стало самая большая мечеть в Шахрисабзе. Данная мечеть была построена на фундаменте домонгольской мечети и презентует яркий пример персидского стыла.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Дьявола
- Горный рынок
- Аксарайский комплекс
- Комплекс Дор-ус Саодат
- Поедим вкусный Тандыр
- Мечеть Кук Гумбаз
Что включено
- Услуги гида
- Транспортный услуги
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я встречу вас где угодно, где вы предпочитаете
Завершение: Я отнесу вас где угодно, где вы предпочитаете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ц
Цветкова
8 мая 2025
Все очень понравилось. Организация на высшем уровне. Отличный гид. Прекрасно и недорого покормили. Рекомендую.
