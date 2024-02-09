Город-сад Шахризабз знаменит памятниками, большинство из которых построили при Амире Темуре и Тимуридах. Вы осмотрите остатки величественного дворца Ак-Сарай, мемориальные ансамбли Дорус-Саодат (с гробницей Тамерлана) и Дорут-Тилляват, а также красивую мечеть Кок-Гумбаз с голубым куполом. Познакомитесь с историей и архитектурой знаковых строений и услышите о ярких личностях той эпохи.

Описание

Что вас ожидает

Дворец Ак-Сарай

Мы начнём с одного из самых грандиозных памятников эпохи Тимуридов конца 14 — начала 15 веков. Строительство велось под руководством самого Амира Темура, который пожелал построить роскошный дворец в своём родном городе. В масштабном проекте участвовало около 50 000 рабов.

Исследуя остатки дворца, вы представите, как выглядел некогда крупнейший архитектурный ансамбль Средней Азии и узнаете, какие великолепные постройки и помещения здесь находились.

Мемориальный комплекс Дорус-Саодат

Вы осмотрите мавзолей, построенный Амиром Темуром для горячо любимого младшего сына. И оцените величие сооружения, над которым работали лучшие зодчие из разных городов империи. Комплекс со временем стал выступать в роли фамильного склепа для части династии Тимуридов.

Склеп Тамерлана

Амир Темур покоится в Самарканде, в Гур-Эмире. Однако изначально не это место должно было стать его усыпальницей. Позади комплекса Дорус-Саодат вы увидите древний склеп Тамерлана. Узнаете, как его обнаружили, какие факты доказывают, что именно здесь собирались похоронить владыку, и как объясняют скромный вид гробницы, несоответствующий его характеру.

Мемориальный комплекс Дорут-Тилляват

На территории старинного кладбища в юго-восточной части Шахризабза вы посетите погребальный ансамбль 14-15 вв. Здесь покоится Эмир Тарагай — отец Амира Темура.

Комплекс начал формироваться после смерти суфия Шамседдина Куляля — известного религиозного деятеля, духовного наставника Тарагая и самого Темура, а также одного из основоположников течения суфизма. Вы услышите о человеке, сыгравшем важную роль в становлении и развитии легендарного правителя. И посетите его мавзолей — место притяжения паломников из разных стран Азии.

Мечеть Кок-Гумбаз

Среди величественных дворцов и мемориальных комплексов Шахрисабза, прямо из зелёных садов возвышается голубой купол мечети, видный почти из любой части города. Вы познакомитесь с историей сооружения 15 века — крупнейшей пятничной мечети города, где проводились все главные религиозные служения. И услышите об инициаторе постройки — Мирзо Улугбеке, знаменитом астрономе, общественном деятеле и внуке Амира Темура.

Обед в горах

На высоте почти 2000 м, на перевале Тахта Карача с завораживающими видами на долину, делают самый настоящий «тандыр гушт» — тандырное мясо. Это сочный барашек, запечённый в печи. В завершении путешествия вы отведаете блюдо, приготовленное по рецепту, который знают только горцы.

Организационные детали