Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Индивидуальная экскурсия в Самарканде

Изучить сооружения, которые должны были превратить город во вторую роскошную столицу империи

Город-сад Шахризабз знаменит памятниками, большинство из которых построили при Амире Темуре и Тимуридах.

Вы осмотрите остатки величественного дворца Ак-Сарай, мемориальные ансамбли Дорус-Саодат (с гробницей Тамерлана) и Дорут-Тилляват, а также красивую мечеть Кок-Гумбаз с голубым куполом. Познакомитесь с историей и архитектурой знаковых строений и услышите о ярких личностях той эпохи.
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
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Описание

Что вас ожидает

Дворец Ак-Сарай

Мы начнём с одного из самых грандиозных памятников эпохи Тимуридов конца 14 — начала 15 веков. Строительство велось под руководством самого Амира Темура, который пожелал построить роскошный дворец в своём родном городе. В масштабном проекте участвовало около 50 000 рабов.

Исследуя остатки дворца, вы представите, как выглядел некогда крупнейший архитектурный ансамбль Средней Азии и узнаете, какие великолепные постройки и помещения здесь находились.

Мемориальный комплекс Дорус-Саодат

Вы осмотрите мавзолей, построенный Амиром Темуром для горячо любимого младшего сына. И оцените величие сооружения, над которым работали лучшие зодчие из разных городов империи. Комплекс со временем стал выступать в роли фамильного склепа для части династии Тимуридов.

Склеп Тамерлана

Амир Темур покоится в Самарканде, в Гур-Эмире. Однако изначально не это место должно было стать его усыпальницей. Позади комплекса Дорус-Саодат вы увидите древний склеп Тамерлана. Узнаете, как его обнаружили, какие факты доказывают, что именно здесь собирались похоронить владыку, и как объясняют скромный вид гробницы, несоответствующий его характеру.

Мемориальный комплекс Дорут-Тилляват

На территории старинного кладбища в юго-восточной части Шахризабза вы посетите погребальный ансамбль 14-15 вв. Здесь покоится Эмир Тарагай — отец Амира Темура.

Комплекс начал формироваться после смерти суфия Шамседдина Куляля — известного религиозного деятеля, духовного наставника Тарагая и самого Темура, а также одного из основоположников течения суфизма. Вы услышите о человеке, сыгравшем важную роль в становлении и развитии легендарного правителя. И посетите его мавзолей — место притяжения паломников из разных стран Азии.

Мечеть Кок-Гумбаз

Среди величественных дворцов и мемориальных комплексов Шахрисабза, прямо из зелёных садов возвышается голубой купол мечети, видный почти из любой части города. Вы познакомитесь с историей сооружения 15 века — крупнейшей пятничной мечети города, где проводились все главные религиозные служения. И услышите об инициаторе постройки — Мирзо Улугбеке, знаменитом астрономе, общественном деятеле и внуке Амира Темура.

Обед в горах

На высоте почти 2000 м, на перевале Тахта Карача с завораживающими видами на долину, делают самый настоящий «тандыр гушт» — тандырное мясо. Это сочный барашек, запечённый в печи. В завершении путешествия вы отведаете блюдо, приготовленное по рецепту, который знают только горцы.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер и полное сопровождение гида по маршруту
  • Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt/Chevrolet Lacetti или на Hyundai Starex/Kia Carnival
  • Дополнительные расходы: входные билеты — 10-15$ с человека за все объекты, питание — от 10$ с человека
  • Тандырное мясо очень калорийное (возможно, вам будет достаточно лёгкого завтрака перед экскурсией)
  • Одевайтесь по сезону и возьмите с собой тёплые вещи — в горах иногда и летом прохладно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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