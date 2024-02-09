Изучить сооружения, которые должны были превратить город во вторую роскошную столицу империи
Вы осмотрите остатки величественного дворца Ак-Сарай, мемориальные ансамбли Дорус-Саодат (с гробницей Тамерлана) и Дорут-Тилляват, а также красивую мечеть Кок-Гумбаз с голубым куполом. Познакомитесь с историей и архитектурой знаковых строений и услышите о ярких личностях той эпохи.
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Описание
Что вас ожидает
Дворец Ак-Сарай
Мы начнём с одного из самых грандиозных памятников эпохи Тимуридов конца 14 — начала 15 веков. Строительство велось под руководством самого Амира Темура, который пожелал построить роскошный дворец в своём родном городе. В масштабном проекте участвовало около 50 000 рабов.
Исследуя остатки дворца, вы представите, как выглядел некогда крупнейший архитектурный ансамбль Средней Азии и узнаете, какие великолепные постройки и помещения здесь находились.
Мемориальный комплекс Дорус-Саодат
Вы осмотрите мавзолей, построенный Амиром Темуром для горячо любимого младшего сына. И оцените величие сооружения, над которым работали лучшие зодчие из разных городов империи. Комплекс со временем стал выступать в роли фамильного склепа для части династии Тимуридов.
Склеп Тамерлана
Амир Темур покоится в Самарканде, в Гур-Эмире. Однако изначально не это место должно было стать его усыпальницей. Позади комплекса Дорус-Саодат вы увидите древний склеп Тамерлана. Узнаете, как его обнаружили, какие факты доказывают, что именно здесь собирались похоронить владыку, и как объясняют скромный вид гробницы, несоответствующий его характеру.
Мемориальный комплекс Дорут-Тилляват
На территории старинного кладбища в юго-восточной части Шахризабза вы посетите погребальный ансамбль 14-15 вв. Здесь покоится Эмир Тарагай — отец Амира Темура.
Комплекс начал формироваться после смерти суфия Шамседдина Куляля — известного религиозного деятеля, духовного наставника Тарагая и самого Темура, а также одного из основоположников течения суфизма. Вы услышите о человеке, сыгравшем важную роль в становлении и развитии легендарного правителя. И посетите его мавзолей — место притяжения паломников из разных стран Азии.
Мечеть Кок-Гумбаз
Среди величественных дворцов и мемориальных комплексов Шахрисабза, прямо из зелёных садов возвышается голубой купол мечети, видный почти из любой части города. Вы познакомитесь с историей сооружения 15 века — крупнейшей пятничной мечети города, где проводились все главные религиозные служения. И услышите об инициаторе постройки — Мирзо Улугбеке, знаменитом астрономе, общественном деятеле и внуке Амира Темура.
Обед в горах
На высоте почти 2000 м, на перевале Тахта Карача с завораживающими видами на долину, делают самый настоящий «тандыр гушт» — тандырное мясо. Это сочный барашек, запечённый в печи. В завершении путешествия вы отведаете блюдо, приготовленное по рецепту, который знают только горцы.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер и полное сопровождение гида по маршруту
- Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt/Chevrolet Lacetti или на Hyundai Starex/Kia Carnival
- Дополнительные расходы: входные билеты — 10-15$ с человека за все объекты, питание — от 10$ с человека
- Тандырное мясо очень калорийное (возможно, вам будет достаточно лёгкого завтрака перед экскурсией)
- Одевайтесь по сезону и возьмите с собой тёплые вещи — в горах иногда и летом прохладно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.