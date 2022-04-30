Что вас ожидает

Атмосферное путешествие в горах

Наш путь будет лежать через живописный перевал с подъемом на высоту 1600 метров н. у. м. Вы откроете захватывающие панорамы окрестностей, в самых впечатляющих точках будем останавливаться для фотосессий. Я покажу пещеру-грот Тешик-Таш, где снимали фильм «Апачи». А еще по дороге вы понаблюдаете за неторопливым бытом сельских жителей, использующих вместо транспорта осликов (вы сможете и сами на них прокатиться). И заедете на базар в горах, где подберете себе что-нибудь из местной продукции — травы, специи, горный чай, мед и многое другое.

Аутентичное блюдо тандыр-гушт

На перевале вы посетите одно из самых знаменитых кафе «Катта-Таш», где для вас приготовят исконно горское блюдо, ради которого сюда приезжают со всех окрестностей. На протяжении десятилетий лучший тандыр-гушт готовят именно здесь. Вы познакомитесь с интересной технологии приготовления одного из гастрономических символов Узбекистана. А после оцените вкус мяса, запеченного специальным образом в печи или углублении под землей.

О Тамерлане — на его родине

Пересекаем перевал — и мы на родине легендарного среднеазиатского правителя, в Шахрисабзе — в переводе с персидского, «зеленом», или «цветущем» городе. Возле руин Ак-Сарая, или «белого дворца» я раскрою историю единственного сохранившегося портала резиденции Амира Тимура. Покажу памятник Тамерлану и пятничную мечеть Кок-Гумбаз. В комплексах Дору Саодат и Дору Тиловат вы осмотрите мечети и мавзолей отца Тамерлана, его сыновей и духовных наставников. Посетите склеп, в котором должны были похоронить правителя по его завещанию. И все это время вас будут сопровождать рассказы о знаменитых походах завоевателя и легенды о его жизни.

Кроме того, в городе я обязательно отведу вас в галерею известного узбекского ресторатора-художника, где выставлено множество замечательных картин, заслуживающих внимания.

Организационные детали