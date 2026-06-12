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В Шахрисабз - на родину Тамерлана

Погрузитесь в мир средневекового Востока, посетив родину Амира Тимура. Уникальные пейзажи, исторические рассказы и вкус тандыр-гушта ждут вас
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницы истории одной из самых могущественных империй Средневековья. В 100 км от Самарканда раскинулся Шахрисабз, город, где родился великий завоеватель Амир Тимур.

Эта экскурсия
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подарит вам возможность стать свидетелем величия его резиденции, усыпальницы дома Темуридов и узнать множество увлекательных историй о жизни и походах Тамерлана.

По пути вас ждут живописные горные пейзажи, аутентичный тандыр-гушт и знакомство с местной культурой. Это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое, которое оставит неизгладимые впечатления

4.7
108 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные горные пейзажи
  • 🏛 Уникальные исторические памятники
  • 🍽 Дегустация аутентичного тандыр-гушта
  • 🖼 Посещение художественной галереи
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
В Шахрисабз - на родину Тамерлана

Что можно увидеть

  • Портал резиденции Амира Тимура
  • Усыпальница дома Темуридов
  • Пещера-грот Тешик-Таш
  • Памятник Тамерлану
  • Пятничная мечеть Кок-Гумбаз
  • Комплексы Дору Саодат и Дору Тиловат

Описание экскурсии

Атмосферное путешествие в горах

Наш путь будет лежать через живописный перевал с подъемом на высоту 1600 метров н. у. м. Вы откроете захватывающие панорамы окрестностей, в самых впечатляющих точках будем останавливаться для фотосессий. Я покажу пещеру-грот Тешик-Таш, где снимали фильм «Апачи». По дороге вы понаблюдаете за неторопливым бытом сельских жителей, использующих вместо транспорта осликов (вы сможете и сами на них прокатиться). А также заедете на базар в горах, где подберете себе что-нибудь из местной продукции — травы, специи, горный чай, мед и многое другое.

Аутентичное блюдо тандыр-гушт

На перевале вы посетите знаменитое кафе «Катта-Таш», где для вас приготовят исконно горское блюдо, ради которого сюда приезжают со всех окрестностей. На протяжении десятилетий лучший тандыр-гушт готовят именно здесь. Вы познакомитесь с интересной технологией приготовления одного из гастрономических символов Узбекистана. А после оцените вкус мяса, запеченного специальным образом в печи или углублении под землей.

О Тамерлане — на его родине

Пересекаем перевал — и мы на родине легендарного среднеазиатского правителя, в Шахрисабзе, в переводе с персидского, «зеленом», или «цветущем» городе. Возле руин Ак-Сарая, или «белого дворца» я раскрою историю единственного сохранившегося портала резиденции Амира Тимура. Покажу памятник Тамерлану и пятничную мечеть Кок-Гумбаз. В комплексах Дору Саодат и Дору Тиловат вы осмотрите мечети и мавзолей отца Тамерлана, его сыновей и духовных наставников. Посетите склеп, в котором должны были похоронить правителя по его завещанию. И все это время вас будут сопровождать рассказы о знаменитых походах завоевателя с легендами о его жизни.

Кроме того, в городе я обязательно отведу вас в галерею известного узбекского ресторатора-художника, где выставлено множество замечательных картин, заслуживающих внимания.

Важная рекомендация: эту экскурсию лучше планировать перед экскурсиями в Самарканде — такой порядок позволит вам получить лучшие впечатления от городов с большим историческим наследием, но разным количеством и уровнем памятников.

Организационные детали

  • Трансфер и полное сопровождение по маршруту включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: обед, сувениры, горные травы, мумиё и другая аутентичная продукция
  • Можем провести экскурсию для большего количества участников на микроавтобусе, стоимость уточняйте в переписке к заказу
  • В нашей семье несколько гидов — экскурсию проведет один из нас)

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По запросу гостей. Пр. Отель, Вокзал, Аэрапорт и т. д
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Собир, Фуркат и Нисо
Собир, Фуркат и Нисо — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2760 туристов
Здравствуйте, мы — семья гидов по Самарканду и Шахрисабзу. С нашими гидами у вас будет возможность погрузиться в атмосферу местной жизни, ознакомиться с обычаями и традициями узбекского народа. До встречи! 😊

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
4
2
3
6
2
2
1
Л
Отличная поездка!
Красивая природа в пути.
Впечатляющий комплекс в Шахрисабзе.
Фуркад очень аккуратный водитель, интересный собеседник. Нам очень понравилось. Всё в нашем темпе. Не устали. Вкусный барашек в тандыре на обратном пути. Фуркад забронировал для нас очень красивый столикв популярном месте в горах.
Все наши желания в пути были исполнены сверх программы! Благодарим и рекомендуем!!!
Отличная поездка!
Отличная поездка!
Отличная поездка!
Отличная поездка!
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Наталья
Экскурсия была в сопровождении гида Фурката - очень приятного в общении человека, знающего историю и многие интересные факты не только своей страны. фуркат приятный собеседник, поездка и экскурсия прошли на одном дыхании. Посетили все, что было зарланировано и вернулись в указанное время. спасибо большое! рекомендую однозначно!
Экскурсия была в сопровождении гида Фурката - очень приятного в общении человека, знающего историю и многие
Экскурсия была в сопровождении гида Фурката - очень приятного в общении человека, знающего историю и многие
Экскурсия была в сопровождении гида Фурката - очень приятного в общении человека, знающего историю и многие
Экскурсия была в сопровождении гида Фурката - очень приятного в общении человека, знающего историю и многие
Экскурсия была в сопровождении гида Фурката - очень приятного в общении человека, знающего историю и многие
Экскурсия была в сопровождении гида Фурката - очень приятного в общении человека, знающего историю и многие
Экскурсия была в сопровождении гида Фурката - очень приятного в общении человека, знающего историю и многие
Экскурсия была в сопровождении гида Фурката - очень приятного в общении человека, знающего историю и многие+1
Экскурсия была в сопровождении гида Фурката - очень приятного в общении человека, знающего историю и многие
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Юлия
Если кто-то сомневается, стоит ли ехать в Шахрисабз, могу сказать, что ехать нужно обязательно) Отдельное спасибо тем туристам, кто писал, что именно с этой экскурсии лучше начинать знакомство с регионом.

Да,
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вы увидите не такую парадную отреставрированную архитектуру, как в самом Самарканде, но прикосновение к древней истории дорогого стоит.

Кроме величественных руин дворца вы посмотрите на великолепный макет в масштабе 1:30, узнаете историю его создания (а это ГОДЫ кропотливого труда), посетите мавзолей Эмира Тимура (Тамерлана), старинную мечеть и увидите чинары, вы только подумайте! посаженные к коронации Тимура в 1370 году!

Бонусом у вас будет масса впечатлений от поездки в горы: погуляете и пофотографируетесь среди камней какого-то нереального инопланетного вида, а еще вкусно поедите в кафе, которое сами бы не нашли без гида (могу сказать, что мы в жизни не ели более вкусных люля, а мы их пробовали в разных местах и городах).

В этой поездке с нами был Фуркат. Мы очень благодарны ему не только за прекрасную экскурсию и интересную беседу, но и аккуратное вождение! Я переживала, как дочка перенесет дорогу, т. к. порой ее укачивает. Но все прошло идеально не только благодаря таблетке, но и тому, как Фуркат вел машину, а также тому, что дорога достаточно хорошая (ровная, без ярко выраженного серпантина).

От души советую и эту поездку, и нашего гида! Ещё раз спасибо за прекрасную программу!

Если кто-то сомневается, стоит ли ехать в Шахрисабз, могу сказать, что ехать нужно обязательно) Отдельное спасибо
Если кто-то сомневается, стоит ли ехать в Шахрисабз, могу сказать, что ехать нужно обязательно) Отдельное спасибо
Если кто-то сомневается, стоит ли ехать в Шахрисабз, могу сказать, что ехать нужно обязательно) Отдельное спасибо
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Михаил
Гид Фуркат провёл замечательную экскурсию — всё было очень интересно и увлекательно. Он отличный собеседник, с которым приятно общаться. Отдельное спасибо за прекрасно организованный обед на перевале с барашком в тандыре — это было незабываемо! Рекомендуем!
Гид Фуркат провёл замечательную экскурсию — всё было очень интересно и увлекательно. Он отличный собеседник, с
Гид Фуркат провёл замечательную экскурсию — всё было очень интересно и увлекательно. Он отличный собеседник, с
Гид Фуркат провёл замечательную экскурсию — всё было очень интересно и увлекательно. Он отличный собеседник, с
Гид Фуркат провёл замечательную экскурсию — всё было очень интересно и увлекательно. Он отличный собеседник, с
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ЕКАТЕРИНА
Спасибо большое за чудесную экскурсию и впечатляющий Шахрисабз! Нашим гидом был Фуркат. Экскурсия отлично спланирована, интересная подача, на одном дыхании, уникальные локации, очень рекомендуем! Особо хочется отметить водителя - комфортное
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и безопасное вождение. Время пролетело быстро, и мы ждём новой встречи с этой гостеприимной страной с богатой историей, потрясающей кухней и отзывчивыми людьми! Отдельное спасибо за прекрасно организованный обед — вкусный барашек из тандыра, уютная атмосфера и дружелюбие хозяев сделали этот момент особенно тёплым. Спасибо, Фуркат, до новых встреч!

Спасибо большое за чудесную экскурсию и впечатляющий Шахрисабз! Нашим гидом был Фуркат. Экскурсия отлично спланирована, интересная
Спасибо большое за чудесную экскурсию и впечатляющий Шахрисабз! Нашим гидом был Фуркат. Экскурсия отлично спланирована, интересная
Спасибо большое за чудесную экскурсию и впечатляющий Шахрисабз! Нашим гидом был Фуркат. Экскурсия отлично спланирована, интересная
Спасибо большое за чудесную экскурсию и впечатляющий Шахрисабз! Нашим гидом был Фуркат. Экскурсия отлично спланирована, интересная
Спасибо большое за чудесную экскурсию и впечатляющий Шахрисабз! Нашим гидом был Фуркат. Экскурсия отлично спланирована, интересная
Спасибо большое за чудесную экскурсию и впечатляющий Шахрисабз! Нашим гидом был Фуркат. Экскурсия отлично спланирована, интересная
Спасибо большое за чудесную экскурсию и впечатляющий Шахрисабз! Нашим гидом был Фуркат. Экскурсия отлично спланирована, интересная
Спасибо большое за чудесную экскурсию и впечатляющий Шахрисабз! Нашим гидом был Фуркат. Экскурсия отлично спланирована, интересная
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И
Экскурсию проводил Фуркат. Несмотря на то, что перед этим были на обзорной экскурсии у другого экскурсовода, именно от Фурката узнали много нового и интересного об истории Самарканда.
Информация стала структурированной и хорошо запомнилась.
Фуркат подробно все рассказывает о Тамерлане, об истории и культуре Узбекистана.
В общении Фуркат приятный, доброжелательный человек, с которым можно поговорить на разные темы.
Поездкой и экскурсией остались довольны. Спасибо, Фуркат!
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