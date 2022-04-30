В Шахрисабз - на родину Тамерлана

Потрясающие виды, аутентичный быт и история легендарного правителя

Индивидуальная
В 100 км от Самарканда находится «зеленый», или «цветущий» город, где родилась легенда Средневекового Востока — Амир Тимур.

Вы посетите единственный сохранившийся портал его резиденции, усыпальницу дома Темуридов и узнаете о создателе одной из самых могущественных империй в истории человечества.

А по пути полюбуетесь горными пейзажами и отведаете лучший тандыр-гушт!
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
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Что вас ожидает

Атмосферное путешествие в горах

Наш путь будет лежать через живописный перевал с подъемом на высоту 1600 метров н. у. м. Вы откроете захватывающие панорамы окрестностей, в самых впечатляющих точках будем останавливаться для фотосессий. Я покажу пещеру-грот Тешик-Таш, где снимали фильм «Апачи». А еще по дороге вы понаблюдаете за неторопливым бытом сельских жителей, использующих вместо транспорта осликов (вы сможете и сами на них прокатиться). И заедете на базар в горах, где подберете себе что-нибудь из местной продукции — травы, специи, горный чай, мед и многое другое.

Аутентичное блюдо тандыр-гушт

На перевале вы посетите одно из самых знаменитых кафе «Катта-Таш», где для вас приготовят исконно горское блюдо, ради которого сюда приезжают со всех окрестностей. На протяжении десятилетий лучший тандыр-гушт готовят именно здесь. Вы познакомитесь с интересной технологии приготовления одного из гастрономических символов Узбекистана. А после оцените вкус мяса, запеченного специальным образом в печи или углублении под землей.

О Тамерлане — на его родине

Пересекаем перевал — и мы на родине легендарного среднеазиатского правителя, в Шахрисабзе — в переводе с персидского, «зеленом», или «цветущем» городе. Возле руин Ак-Сарая, или «белого дворца» я раскрою историю единственного сохранившегося портала резиденции Амира Тимура. Покажу памятник Тамерлану и пятничную мечеть Кок-Гумбаз. В комплексах Дору Саодат и Дору Тиловат вы осмотрите мечети и мавзолей отца Тамерлана, его сыновей и духовных наставников. Посетите склеп, в котором должны были похоронить правителя по его завещанию. И все это время вас будут сопровождать рассказы о знаменитых походах завоевателя и легенды о его жизни.

Кроме того, в городе я обязательно отведу вас в галерею известного узбекского ресторатора-художника, где выставлено множество замечательных картин, заслуживающих внимания.

Организационные детали

  • Трансфер и полное сопровождение по маршруту включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: обед, сувениры, горные травы, мумиё и другая аутентичная продукция
  • Я могу провести экскурсию для большего количества участников на микроавтобусе, стоимость уточняйте в переписке к заказу

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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