Эта экскурсия
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные горные пейзажи
- 🏛 Уникальные исторические памятники
- 🍽 Дегустация аутентичного тандыр-гушта
- 🖼 Посещение художественной галереи
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
Что можно увидеть
- Портал резиденции Амира Тимура
- Усыпальница дома Темуридов
- Пещера-грот Тешик-Таш
- Памятник Тамерлану
- Пятничная мечеть Кок-Гумбаз
- Комплексы Дору Саодат и Дору Тиловат
Описание экскурсии
Атмосферное путешествие в горах
Наш путь будет лежать через живописный перевал с подъемом на высоту 1600 метров н. у. м. Вы откроете захватывающие панорамы окрестностей, в самых впечатляющих точках будем останавливаться для фотосессий. Я покажу пещеру-грот Тешик-Таш, где снимали фильм «Апачи». По дороге вы понаблюдаете за неторопливым бытом сельских жителей, использующих вместо транспорта осликов (вы сможете и сами на них прокатиться). А также заедете на базар в горах, где подберете себе что-нибудь из местной продукции — травы, специи, горный чай, мед и многое другое.
Аутентичное блюдо тандыр-гушт
На перевале вы посетите знаменитое кафе «Катта-Таш», где для вас приготовят исконно горское блюдо, ради которого сюда приезжают со всех окрестностей. На протяжении десятилетий лучший тандыр-гушт готовят именно здесь. Вы познакомитесь с интересной технологией приготовления одного из гастрономических символов Узбекистана. А после оцените вкус мяса, запеченного специальным образом в печи или углублении под землей.
О Тамерлане — на его родине
Пересекаем перевал — и мы на родине легендарного среднеазиатского правителя, в Шахрисабзе, в переводе с персидского, «зеленом», или «цветущем» городе. Возле руин Ак-Сарая, или «белого дворца» я раскрою историю единственного сохранившегося портала резиденции Амира Тимура. Покажу памятник Тамерлану и пятничную мечеть Кок-Гумбаз. В комплексах Дору Саодат и Дору Тиловат вы осмотрите мечети и мавзолей отца Тамерлана, его сыновей и духовных наставников. Посетите склеп, в котором должны были похоронить правителя по его завещанию. И все это время вас будут сопровождать рассказы о знаменитых походах завоевателя с легендами о его жизни.
Кроме того, в городе я обязательно отведу вас в галерею известного узбекского ресторатора-художника, где выставлено множество замечательных картин, заслуживающих внимания.
❗ Важная рекомендация: эту экскурсию лучше планировать перед экскурсиями в Самарканде — такой порядок позволит вам получить лучшие впечатления от городов с большим историческим наследием, но разным количеством и уровнем памятников.
Организационные детали
- Трансфер и полное сопровождение по маршруту включены в стоимость экскурсии
- Дополнительные расходы: обед, сувениры, горные травы, мумиё и другая аутентичная продукция
- Можем провести экскурсию для большего количества участников на микроавтобусе, стоимость уточняйте в переписке к заказу
- В нашей семье несколько гидов — экскурсию проведет один из нас)
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Красивая природа в пути.
Впечатляющий комплекс в Шахрисабзе.
Фуркад очень аккуратный водитель, интересный собеседник. Нам очень понравилось. Всё в нашем темпе. Не устали. Вкусный барашек в тандыре на обратном пути. Фуркад забронировал для нас очень красивый столикв популярном месте в горах.
Все наши желания в пути были исполнены сверх программы! Благодарим и рекомендуем!!!
Да,
Информация стала структурированной и хорошо запомнилась.
Фуркат подробно все рассказывает о Тамерлане, об истории и культуре Узбекистана.
В общении Фуркат приятный, доброжелательный человек, с которым можно поговорить на разные темы.
Поездкой и экскурсией остались довольны. Спасибо, Фуркат!