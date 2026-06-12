Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницы истории одной из самых могущественных империй Средневековья. В 100 км от Самарканда раскинулся Шахрисабз, город, где родился великий завоеватель Амир Тимур.Эта экскурсия

подарит вам возможность стать свидетелем величия его резиденции, усыпальницы дома Темуридов и узнать множество увлекательных историй о жизни и походах Тамерлана. По пути вас ждут живописные горные пейзажи, аутентичный тандыр-гушт и знакомство с местной культурой. Это не просто экскурсия, это путешествие в прошлое, которое оставит неизгладимые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Атмосферное путешествие в горах

Наш путь будет лежать через живописный перевал с подъемом на высоту 1600 метров н. у. м. Вы откроете захватывающие панорамы окрестностей, в самых впечатляющих точках будем останавливаться для фотосессий. Я покажу пещеру-грот Тешик-Таш, где снимали фильм «Апачи». По дороге вы понаблюдаете за неторопливым бытом сельских жителей, использующих вместо транспорта осликов (вы сможете и сами на них прокатиться). А также заедете на базар в горах, где подберете себе что-нибудь из местной продукции — травы, специи, горный чай, мед и многое другое.

Аутентичное блюдо тандыр-гушт

На перевале вы посетите знаменитое кафе «Катта-Таш», где для вас приготовят исконно горское блюдо, ради которого сюда приезжают со всех окрестностей. На протяжении десятилетий лучший тандыр-гушт готовят именно здесь. Вы познакомитесь с интересной технологией приготовления одного из гастрономических символов Узбекистана. А после оцените вкус мяса, запеченного специальным образом в печи или углублении под землей.

О Тамерлане — на его родине

Пересекаем перевал — и мы на родине легендарного среднеазиатского правителя, в Шахрисабзе, в переводе с персидского, «зеленом», или «цветущем» городе. Возле руин Ак-Сарая, или «белого дворца» я раскрою историю единственного сохранившегося портала резиденции Амира Тимура. Покажу памятник Тамерлану и пятничную мечеть Кок-Гумбаз. В комплексах Дору Саодат и Дору Тиловат вы осмотрите мечети и мавзолей отца Тамерлана, его сыновей и духовных наставников. Посетите склеп, в котором должны были похоронить правителя по его завещанию. И все это время вас будут сопровождать рассказы о знаменитых походах завоевателя с легендами о его жизни.

Кроме того, в городе я обязательно отведу вас в галерею известного узбекского ресторатора-художника, где выставлено множество замечательных картин, заслуживающих внимания.

❗ Важная рекомендация: эту экскурсию лучше планировать перед экскурсиями в Самарканде — такой порядок позволит вам получить лучшие впечатления от городов с большим историческим наследием, но разным количеством и уровнем памятников.

Организационные детали