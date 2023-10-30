Сказка вечернего Самарканда

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В путешествии по Самарканду на закате дня вы полюбуетесь величественными сооружениями в подсветке и сделаете эффектные снимки, наполненные волшебством Средневекового Востока.

Я познакомлю вас с историей древних архитектурных памятников и с особым трепетом расскажу о легендарном Тамерлане. А в новом парке «Вечный город» перед вами предстанет вся мозаика яркого Узбекистана.
Сказка вечернего Самарканда
Сказка вечернего Самарканда
Сказка вечернего Самарканда
Сказка вечернего Самарканда
Сказка вечернего Самарканда
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Площадь Регистан
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Историко-этнографический парк Вечный город
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Площадь Регистан

Я обязательно представлю вам главную достопримечательность нашего города, состоящую из двух величественных медресе и мечети, которая восхищает своим убранством. Во внутренних двориках медресе, слушая рассказы о процессе обучения студентов, вы представите и поймете, как работала наша система образования в 15-17 веках.

Мавзолей Гур-Эмир

С особым удовольствием я поделюсь с вами рассказами о жизни Тамерлана, его военных походах и судьбе империи Тимуридов после его смерти. «Правитель мира», один из величайших полководцев в истории человечества, личность, овеянная сотнями легенд — что мы знаем о нем доподлинно и каков истинный вес его исторической роли? Обсудим на встрече!

Вечный город — культурная мозаика Узбекистана

В современном историко-этнографическом парке представлена история, культура и архитектура всей нашей гостеприимной и радушной страны. В одном месте вы увидите мотивы Самарканда, Бухары, Ферганы, Ташкена, Хивы. Выясните, почему здесь умышленно не стали создавать точные реплики достопримечательностей. И оцените богатство тысячелетних традиций Узбекистана, заглядывая в лавки мастеров.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуга гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
  • Проживание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Мавзолей Гур Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Обзорные
Вечерние

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