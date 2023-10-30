В путешествии по Самарканду на закате дня вы полюбуетесь величественными сооружениями в подсветке и сделаете эффектные снимки, наполненные волшебством Средневекового Востока.
Я познакомлю вас с историей древних архитектурных памятников и с особым трепетом расскажу о легендарном Тамерлане. А в новом парке «Вечный город» перед вами предстанет вся мозаика яркого Узбекистана.
Я познакомлю вас с историей древних архитектурных памятников и с особым трепетом расскажу о легендарном Тамерлане. А в новом парке «Вечный город» перед вами предстанет вся мозаика яркого Узбекистана.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
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ноя
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даты
Что вас ожидает:
- Площадь Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
- Историко-этнографический парк Вечный город
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Площадь Регистан
Я обязательно представлю вам главную достопримечательность нашего города, состоящую из двух величественных медресе и мечети, которая восхищает своим убранством. Во внутренних двориках медресе, слушая рассказы о процессе обучения студентов, вы представите и поймете, как работала наша система образования в 15-17 веках.
Мавзолей Гур-Эмир
С особым удовольствием я поделюсь с вами рассказами о жизни Тамерлана, его военных походах и судьбе империи Тимуридов после его смерти. «Правитель мира», один из величайших полководцев в истории человечества, личность, овеянная сотнями легенд — что мы знаем о нем доподлинно и каков истинный вес его исторической роли? Обсудим на встрече!
Вечный город — культурная мозаика Узбекистана
В современном историко-этнографическом парке представлена история, культура и архитектура всей нашей гостеприимной и радушной страны. В одном месте вы увидите мотивы Самарканда, Бухары, Ферганы, Ташкена, Хивы. Выясните, почему здесь умышленно не стали создавать точные реплики достопримечательностей. И оцените богатство тысячелетних традиций Узбекистана, заглядывая в лавки мастеров.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуга гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Проживание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Мавзолей Гур Эмир
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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