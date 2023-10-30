Площадь Регистан

Я обязательно представлю вам главную достопримечательность нашего города, состоящую из двух величественных медресе и мечети, которая восхищает своим убранством. Во внутренних двориках медресе, слушая рассказы о процессе обучения студентов, вы представите и поймете, как работала наша система образования в 15-17 веках.

Мавзолей Гур-Эмир

С особым удовольствием я поделюсь с вами рассказами о жизни Тамерлана, его военных походах и судьбе империи Тимуридов после его смерти. «Правитель мира», один из величайших полководцев в истории человечества, личность, овеянная сотнями легенд — что мы знаем о нем доподлинно и каков истинный вес его исторической роли? Обсудим на встрече!

Вечный город — культурная мозаика Узбекистана

В современном историко-этнографическом парке представлена история, культура и архитектура всей нашей гостеприимной и радушной страны. В одном месте вы увидите мотивы Самарканда, Бухары, Ферганы, Ташкена, Хивы. Выясните, почему здесь умышленно не стали создавать точные реплики достопримечательностей. И оцените богатство тысячелетних традиций Узбекистана, заглядывая в лавки мастеров.