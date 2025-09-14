читать дальше

сказать сразу - это не какое-то представление в стиле""деревенская свадьба"", как это делают в Польше. Это реальная свадьба на 650 человек. Я сам вначале не мог поверить, как так незнакомого человека зовут на свадьбу. Но это так:)

Меня встретили рано утром, в 7 часов и мы поехали в село, где живут родители жениха. И всё началось там с фотосессии.

В принципе всё происходит поэтапно, с соблюдением традиций, танцами и свадебным пловом.

Около четырёх началось основное торжество в свадебном ресторане, и это на 650 человек… Я на такой масштабной свадьбе никогда не был, и может уже и не буду. В нашей стране всё очень скромно, 20-30 человек максимум, а если по второму - третьему разу, то ещё скромнее.



Всё было очень живо и искренне, что время пролетело незаметно. Вернули меня в гостиницу только к девяти вечера. Что мне понравилось, так это то, что алкоголь достают только вечером. Выпивали, всё очень культурно и душевно, как и должно быть, без перебора.

Спасибо Шодиру и Йодгуру, сделали мой день.

Всё были очень дружелюбными, я был реально не туристом, а почётным гостем.

Если вы хотите прочувствовать настоящую узбекскую атмосферу и узнать, как празднуют свадьбы, не раздумывайте — вам понравится!



Не забывайте, это не экскурсия, это реальная свадьба…