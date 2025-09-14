Свадьба в Узбекистане — это яркий и значимый праздник, который отмечается с размахом, в соответствии с многовековыми традициями.
Эта экскурсия позволит вам стать частью этого удивительного торжества, увидеть уникальные свадебные обряды, попробовать традиционные блюда и поучаствовать в празднике, который является не только событием, но и глубокой культурной практикой.
Описание экскурсииЦеремония девяти блюд Сначала вы посетите дом жениха или невесты, где примете участие в церемонии девяти блюд. Вам расскажут, что означают каждый из этапов свадебных обрядов и почему они так важны в традиционной культуре. Свадебная церемония После этого вы отправитесь на место проведения главной части торжества. На столе будет множество угощений, таких как плов, мясное ассорти, закуски, фрукты и выпечка. Вы увидите, как проходит традиционное застолье, из чего оно состоит и по каким правилам оно организовано. Танцы и веселье Когда начнётся веселье, вы сможете потанцевать, поздравить молодоженов и стать частью этого торжества. Это не только праздник, но и культурный обмен, возможность по-настоящему почувствовать атмосферу Узбекистана. Глубокие традиции Свадьба в Узбекистане — это не просто мероприятие, а возможность увидеть и почувствовать уважение к семье и традициям, почитание предков и стремление сохранить свою культуру. Погрузитесь в атмосферу праздника, посмотрите на свадьбу глазами местных и проникнитесь этой уникальной традицией, которая демонстрирует важность семьи и культурных корней в жизни узбекского народа.
Ежедневно, точная дата и время согласуются с гидом
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Застолье с традиционными блюдами
- Денежный подарок для молодоженов.
Что не входит в цену
- Возможно участие большего количества человек (доплата 27$ за каждого дополнительного гостя, согласовывается с гидом)
- По желанию можно вручить сувенир молодоженам (этот момент обсуждается с организатором).
Место начала и завершения?
Ваш отель в Узбекистане
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
14 сен 2025
Грандиозное мероприятие!!! Самая настоящая узбекская свадьба!!! Утром все началось от дома жениха до дома невесты и закончилось все в ресторане на свадьбе в 600 человек!!! Это не передать словами!!! Это надо видеть глазами и быть на таком мероприятии!!!
Е
Евгения
5 сен 2025
Это просто впечатления на всю жизнь!!! . Красивейшая церемония, открытые гостеприимные люди, вкусная еда и зажигательные танцы!!! Спасибо Шодиеру за отличный проведенный день и прекрасной Барчиной, которая сопровождала меня на свадьбе! Неожиданно и незабываемо!
Н
Нигина
18 июн 2025
Мы побывали на настоящей узбекской свадьбе — это было незабываемое впечатление! 🎉
Столько ярких красок, красивых национальных костюмов, традиционных обрядов и, конечно, вкуснейшая еда. Атмосфера была очень тёплой и душевной, все гости радушно встречали и угощали. Погрузились в настоящую культуру и получили массу положительных эмоций.
Рекомендуем всем, кто хочет ближе познакомиться с узбекскими традициями! 🌟
М
Максим
14 мая 2025
Хотим выразить наше восхищение, этим замечательным мероприятием, через которое можно увидеть настоящий Узбекистан, пообщаться с людьми, попробовать национальные блюда, погрузиться в культуру и их обычаи, потанцевать и понять, что для
A
Aleksejs
25 янв 2025
Экскурсия «Узбекская свадебная церемония» — это, без преувеличения, один из лучших дней моего 2024 года! Всё было интересно и весело, что я до сих пор с теплотой вспоминаю тот день.
Я
Яна
17 мая 2024
Это что-то невероятное по ощущениям. Увидеть традиции и обычаи узбекской свадьбы. Совершенно незнакомые люди принимают тебя как желанного гостя, окружают заботой и вниманием. Эмоций море, всяких: от неловкости до восторга. Один из самых ярких во всех смыслах день, проведенный в Узбекистане🥰
Ж
Женя
5 мая 2024
Это велеколепная экскурсия!
Отличный способ погрузиться в атмосферу традиций другой страны.
Очень интересно и очень вкусно 😂 Но много😂
Советуем!
Готовьтесь к повышенному вниманию и гостеприимству!
Входит в следующие категории Самарканда
