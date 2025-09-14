Мои заказы

Свадьба в Узбекистане: погружение в традиции и культуру

Свадьба в Узбекистане
Свадьба в Узбекистане — это яркий и значимый праздник, который отмечается с размахом, в соответствии с многовековыми традициями.

Эта экскурсия позволит вам стать частью этого удивительного торжества, увидеть уникальные свадебные обряды, попробовать традиционные блюда и поучаствовать в празднике, который является не только событием, но и глубокой культурной практикой.
7 отзывов
Свадьба в Узбекистане: погружение в традиции и культуру
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Церемония девяти блюд Сначала вы посетите дом жениха или невесты, где примете участие в церемонии девяти блюд. Вам расскажут, что означают каждый из этапов свадебных обрядов и почему они так важны в традиционной культуре. Свадебная церемония После этого вы отправитесь на место проведения главной части торжества. На столе будет множество угощений, таких как плов, мясное ассорти, закуски, фрукты и выпечка. Вы увидите, как проходит традиционное застолье, из чего оно состоит и по каким правилам оно организовано. Танцы и веселье Когда начнётся веселье, вы сможете потанцевать, поздравить молодоженов и стать частью этого торжества. Это не только праздник, но и культурный обмен, возможность по-настоящему почувствовать атмосферу Узбекистана. Глубокие традиции Свадьба в Узбекистане — это не просто мероприятие, а возможность увидеть и почувствовать уважение к семье и традициям, почитание предков и стремление сохранить свою культуру. Погрузитесь в атмосферу праздника, посмотрите на свадьбу глазами местных и проникнитесь этой уникальной традицией, которая демонстрирует важность семьи и культурных корней в жизни узбекского народа.

Ежедневно, точная дата и время согласуются с гидом

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Застолье с традиционными блюдами
  • Денежный подарок для молодоженов.
Что не входит в цену
  • Возможно участие большего количества человек (доплата 27$ за каждого дополнительного гостя, согласовывается с гидом)
  • По желанию можно вручить сувенир молодоженам (этот момент обсуждается с организатором).
Место начала и завершения?
Ваш отель в Узбекистане
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
14 сен 2025
Грандиозное мероприятие!!! Самая настоящая узбекская свадьба!!! Утром все началось от дома жениха до дома невесты и закончилось все в ресторане на свадьбе в 600 человек!!! Это не передать словами!!! Это надо видеть глазами и быть на таком мероприятии!!!
Е
Евгения
5 сен 2025
Это просто впечатления на всю жизнь!!! . Красивейшая церемония, открытые гостеприимные люди, вкусная еда и зажигательные танцы!!! Спасибо Шодиеру за отличный проведенный день и прекрасной Барчиной, которая сопровождала меня на свадьбе! Неожиданно и незабываемо!
Katta rahmat!!!!
Н
Нигина
18 июн 2025
Мы побывали на настоящей узбекской свадьбе — это было незабываемое впечатление! 🎉
Столько ярких красок, красивых национальных костюмов, традиционных обрядов и, конечно, вкуснейшая еда. Атмосфера была очень тёплой и душевной, все гости радушно встречали и угощали. Погрузились в настоящую культуру и получили массу положительных эмоций.
Рекомендуем всем, кто хочет ближе познакомиться с узбекскими традициями! 🌟
М
Максим
14 мая 2025
Хотим выразить наше восхищение, этим замечательным мероприятием, через которое можно увидеть настоящий Узбекистан, пообщаться с людьми, попробовать национальные блюда, погрузиться в культуру и их обычаи, потанцевать и понять, что для
читать дальше

них значит гости!!! Если Вы сомневаетесь настоящая это свадьба или нет, то я Вас уверяю действительно настоящая! Тем кто ещё думает брать эту экскурсию или нет, однозначно брать - это лучшее, что с нами случилось в Самарканде!!!
Большое спасибо нашему гиду❤️
Анастасия, Максим, Илья, Тони

A
Aleksejs
25 янв 2025
Экскурсия «Узбекская свадебная церемония» — это, без преувеличения, один из лучших дней моего 2024 года! Всё было интересно и весело, что я до сих пор с теплотой вспоминаю тот день.
Хочу
читать дальше

сказать сразу - это не какое-то представление в стиле""деревенская свадьба"", как это делают в Польше. Это реальная свадьба на 650 человек. Я сам вначале не мог поверить, как так незнакомого человека зовут на свадьбу. Но это так:)
Меня встретили рано утром, в 7 часов и мы поехали в село, где живут родители жениха. И всё началось там с фотосессии.
В принципе всё происходит поэтапно, с соблюдением традиций, танцами и свадебным пловом.
Около четырёх началось основное торжество в свадебном ресторане, и это на 650 человек… Я на такой масштабной свадьбе никогда не был, и может уже и не буду. В нашей стране всё очень скромно, 20-30 человек максимум, а если по второму - третьему разу, то ещё скромнее.

Всё было очень живо и искренне, что время пролетело незаметно. Вернули меня в гостиницу только к девяти вечера. Что мне понравилось, так это то, что алкоголь достают только вечером. Выпивали, всё очень культурно и душевно, как и должно быть, без перебора.
Спасибо Шодиру и Йодгуру, сделали мой день.
Всё были очень дружелюбными, я был реально не туристом, а почётным гостем.
Если вы хотите прочувствовать настоящую узбекскую атмосферу и узнать, как празднуют свадьбы, не раздумывайте — вам понравится!

Не забывайте, это не экскурсия, это реальная свадьба…

Я
Яна
17 мая 2024
Это что-то невероятное по ощущениям. Увидеть традиции и обычаи узбекской свадьбы. Совершенно незнакомые люди принимают тебя как желанного гостя, окружают заботой и вниманием. Эмоций море, всяких: от неловкости до восторга. Один из самых ярких во всех смыслах день, проведенный в Узбекистане🥰
Ж
Женя
5 мая 2024
Это велеколепная экскурсия!
Отличный способ погрузиться в атмосферу традиций другой страны.
Очень интересно и очень вкусно 😂 Но много😂
Советуем!
Готовьтесь к повышенному вниманию и гостеприимству!

Входит в следующие категории Самарканда

