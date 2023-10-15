Мир искусств Самарканда: полное погружение

Посетить галереи древнего города, увидеть шедевры архитектуры и пройти мастер-класс по каллиграфии

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Приготовьтесь взглянуть на Самарканд как на произведение искусства — глазами узбекских художников, ремесленников, зодчих. За один день вы увидите культовые памятники, от мавзолея Гур-Эмир до Сиабского базара.

Попрактикуетесь в арабской каллиграфии, познакомитесь с мастерами и охватите всё разнообразие живописи и прикладного искусства Узбекистана в галереях.
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Мир искусств Самарканда: полное погружение
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Описание

Что вас ожидает

Улицы древнего города

На обзорной прогулке по Самарканду вы оцените роскошь узбекской архитектуры — от самобытных элементов декора до богатства оттенков фасадов. В программе:

  • Гур-Эмир — мавзолей, где похоронен великий правитель Тамерлан. Этот образец мавританской архитектуры и удивителен как снаружи, так и внутри.
  • Регистан — «песчаная площадь», на которой перед вами предстанут три медресе 15-17 веков, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Биби-Ханум — величественная мечеть 15 века, рядом с которой мы посетим колоритный и древний Сиабский базар. Здесь можно найти всё, от восточных специй до шёлковых ковров!

Искусство в галереях Самарканда

  • Галерея Айсель: отправимся в художественную галерею, чтобы познакомиться с произведениями искусства как узбекских, так и иностранных художников.
  • Галерея Чорсу: в этом арт-пространстве вы увидите работы лучших художников Узбекистана, и не только признанных мастеров, но и современных молодых творцов. Полюбуемся картинами, скульптурой, расписной посудой и не только.
  • Центр ремесленников Happy Bird: в здании караван-сарая прошлого века вас окружат роскошные узбекские ковры, одежда с национальными орнаментами, аутентичная керамика, украшения и вышивка сюзане. Здесь можно не только посмотреть на красоту, но и приобрести изделия. А также пообщаться с мастерами и узнать секреты их работы.

Мастер-класс каллиграфии

Арабская каллиграфия — где-то на стыке ремесла и настоящего искусство. Вы попробуете овладеть им на небольшом мастер-классе: научитесь подмечать детали, потренируете «осанку почерка» и поймёте, что текст можно не только писать, но и рисовать.

Организационные детали

  • Маршрут пешеходный, но при вашем желании мы можем организовать транспорт за отдельную оплату
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты (10-12$) и мастер-класс по каллиграфии (12$)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Летние
Мастер-классы
Площадь Регистан
Популярные места
Мечеть Биби-Ханым
Святые места
Восточный базар
Сиабский Базар
Уникальный опыт

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