Приготовьтесь взглянуть на Самарканд как на произведение искусства — глазами узбекских художников, ремесленников, зодчих. За один день вы увидите культовые памятники, от мавзолея Гур-Эмир до Сиабского базара. Попрактикуетесь в арабской каллиграфии, познакомитесь с мастерами и охватите всё разнообразие живописи и прикладного искусства Узбекистана в галереях.

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Описание

Что вас ожидает

Улицы древнего города

На обзорной прогулке по Самарканду вы оцените роскошь узбекской архитектуры — от самобытных элементов декора до богатства оттенков фасадов. В программе:

Гур-Эмир — мавзолей, где похоронен великий правитель Тамерлан. Этот образец мавританской архитектуры и удивителен как снаружи, так и внутри.

— мавзолей, где похоронен великий правитель Тамерлан. Этот образец мавританской архитектуры и удивителен как снаружи, так и внутри. Регистан — «песчаная площадь», на которой перед вами предстанут три медресе 15-17 веков, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

— «песчаная площадь», на которой перед вами предстанут три медресе 15-17 веков, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Биби-Ханум — величественная мечеть 15 века, рядом с которой мы посетим колоритный и древний Сиабский базар. Здесь можно найти всё, от восточных специй до шёлковых ковров!

Искусство в галереях Самарканда

Галерея Айсель : отправимся в художественную галерею, чтобы познакомиться с произведениями искусства как узбекских, так и иностранных художников.

: отправимся в художественную галерею, чтобы познакомиться с произведениями искусства как узбекских, так и иностранных художников. Галерея Чорсу : в этом арт-пространстве вы увидите работы лучших художников Узбекистана, и не только признанных мастеров, но и современных молодых творцов. Полюбуемся картинами, скульптурой, расписной посудой и не только.

: в этом арт-пространстве вы увидите работы лучших художников Узбекистана, и не только признанных мастеров, но и современных молодых творцов. Полюбуемся картинами, скульптурой, расписной посудой и не только. Центр ремесленников Happy Bird: в здании караван-сарая прошлого века вас окружат роскошные узбекские ковры, одежда с национальными орнаментами, аутентичная керамика, украшения и вышивка сюзане. Здесь можно не только посмотреть на красоту, но и приобрести изделия. А также пообщаться с мастерами и узнать секреты их работы.

Мастер-класс каллиграфии

Арабская каллиграфия — где-то на стыке ремесла и настоящего искусство. Вы попробуете овладеть им на небольшом мастер-классе: научитесь подмечать детали, потренируете «осанку почерка» и поймёте, что текст можно не только писать, но и рисовать.

Организационные детали