Посетить галереи древнего города, увидеть шедевры архитектуры и пройти мастер-класс по каллиграфии
Приготовьтесь взглянуть на Самарканд как на произведение искусства — глазами узбекских художников, ремесленников, зодчих. За один день вы увидите культовые памятники, от мавзолея Гур-Эмир до Сиабского базара.
Попрактикуетесь в арабской каллиграфии, познакомитесь с мастерами и охватите всё разнообразие живописи и прикладного искусства Узбекистана в галереях.
Попрактикуетесь в арабской каллиграфии, познакомитесь с мастерами и охватите всё разнообразие живописи и прикладного искусства Узбекистана в галереях.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Улицы древнего города
На обзорной прогулке по Самарканду вы оцените роскошь узбекской архитектуры — от самобытных элементов декора до богатства оттенков фасадов. В программе:
- Гур-Эмир — мавзолей, где похоронен великий правитель Тамерлан. Этот образец мавританской архитектуры и удивителен как снаружи, так и внутри.
- Регистан — «песчаная площадь», на которой перед вами предстанут три медресе 15-17 веков, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Биби-Ханум — величественная мечеть 15 века, рядом с которой мы посетим колоритный и древний Сиабский базар. Здесь можно найти всё, от восточных специй до шёлковых ковров!
Искусство в галереях Самарканда
- Галерея Айсель: отправимся в художественную галерею, чтобы познакомиться с произведениями искусства как узбекских, так и иностранных художников.
- Галерея Чорсу: в этом арт-пространстве вы увидите работы лучших художников Узбекистана, и не только признанных мастеров, но и современных молодых творцов. Полюбуемся картинами, скульптурой, расписной посудой и не только.
- Центр ремесленников Happy Bird: в здании караван-сарая прошлого века вас окружат роскошные узбекские ковры, одежда с национальными орнаментами, аутентичная керамика, украшения и вышивка сюзане. Здесь можно не только посмотреть на красоту, но и приобрести изделия. А также пообщаться с мастерами и узнать секреты их работы.
Мастер-класс каллиграфии
Арабская каллиграфия — где-то на стыке ремесла и настоящего искусство. Вы попробуете овладеть им на небольшом мастер-классе: научитесь подмечать детали, потренируете «осанку почерка» и поймёте, что текст можно не только писать, но и рисовать.
Организационные детали
- Маршрут пешеходный, но при вашем желании мы можем организовать транспорт за отдельную оплату
- Дополнительно оплачиваются входные билеты (10-12$) и мастер-класс по каллиграфии (12$)
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лайло — Организатор в Самарканде
Всем привет! Меня зовут Лайло, я организатор иммерсивных экскурсий по Самарканду. Приглашаю вас познакомиться с нашим старинным городом в необычном формате.
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