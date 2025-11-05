Мои заказы

Пешком по Самарканду: Святыни, древние улочки и яркая история

Это прогулка по главным архитектурным комплексам города: усыпальница Тамерлана, площадь Регистан, соборная мечеть Биби-Ханум, Сиабский рынок и некрополь Шахи-Зинда. Вы погрузитесь в богатую историю эпохи Тимуридов, узнаете о традициях и нравах местных жителей.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Эта насыщенная программа познакомит вас с архитектурой города и его многовековым прошлым. В программе • Мавзолей Гур-Эмир. Начнём экскурсию с могилы Тамерлана. Я расскажу вам о жизни, завоевательных походах, жёнах и наследниках легендарного правителя. А ещё вы узнаете, почему в 1941 году решили вскрыть могилу Тимура.
  • Регистан. Отправимся на главную площадь города, где поговорим о системе образования и посетим три средневековых медресе — Улугбека, Шердор и Тилля-кори.
  • Мечеть Биби-Ханум. Осмотрим снаружи грандиозную постройку Тамерлана, которую, если верить легендам, он посвятил любимой жене.
  • Махалли. Отыщем кварталы, которые хранят историю Самарканда, и увидим узкие улицы, потрясающие резные двери, действующие и заброшенные мечети.
  • Комплекс Шахи-Зинда. Это один из самых величественных мемориальных ансамблей на Востоке. Место захоронения царственных особ и знати.
  • Cиабский базар – древнейший базар Самарканда, который славится разнообразием товаров, изобилием орехов, сухофруктов и восточных сладостей.

Ежедневно в интервале с 09:00 до 17:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Площадь Регистан
  • Соборная мечеть Биби-Ханум
  • Мемориальный комплекс Шахи-Зинда
  • Cиабский базар
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Завершение: Некрополь Шахи Зинда, или по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
D
Dima
5 ноя 2025
Сегодня у нас была замечательная экскурсия по Самарканду с гидом Азаматом.
Начали мы у комплекса Шахи-Зинда, где гид с первых минут увлёк интересными рассказами и легендами. Затем отправились на Сиябский рынок
— купили и попробовали вкуснейшие сухофрукты, восточные сладости, а ещё сувениры, одежду, сумку и, конечно, знаменитую самаркандскую лепёшку.

Рядом оказался мечеть Биби-Ханум. Хотя внутрь мы не заходили, гид рассказал потрясающие легенды о Тамерлане и Биби-Ханум, даже историю о её трагической судьбе.

Дальше мы посетили мавзолей Гури-Амир, где гид показал удивительные детали орнаментов, на которые мы бы сами никогда не обратили внимания. Он знает всё до мелочей и умеет рассказывать так, что слушаешь, затаив дыхание.

Особенно хочется отметить, как Азамат фотографировал нас — он знает, где самые красивые ракурсы и фоны! 📸

На площади Регистан нас ждали новые истории и тайны — например, скрытая надпись на арабском языке. Всё было очень познавательно и по теме.

После экскурсии мы спросили, где можно попробовать настоящий самаркандский плов. Гид позвонил своим знакомым, нашёл место, где ещё остался плов, и сам отвёз нас туда. Плов был просто великолепный!

А уже по пути обратно Азамат предложил бесплатно посетить бумажную фабрику «Конигил» — и это было отличное завершение дня. Мы не только пили чай с восточными сладостями, но и сами сделали бумагу, посмотрели, как готовят керамику и как работает старинная маслобойня и мельница

Г
Гарик
4 ноя 2025
Великолепно! Душевно! Интересно и вкусно! Это была прекрасно организованная, насыщенная впечатлениями и открытиями экскурсия. Азамат настоящий профессионал своего дела, он знает все об этом городе и его тайнах, жителях. Хочется
отметить его знания, прекрасную грамотную русскую речь, приятную энергетику и чувство юмора. Я не заметил даже как 4 часа пролетели незаметно. Посещение достопримечательностей чередовалось с повествованием о традициях узбекских семей, исторические данные органично вплетались в события современности. Благодаря Азамату мне удалось также познакомиться с местами, которые незаметны обычному глазу, в такие моменты думаешь, какое это счастье просто жить и иметь возможность прикоснуться к вечному, созерцать красоту этого мира и этого удивительного города.
Хочу также упомянуть гастрономическую часть нашей экскурсии которая поразила меня наповал, невероятно вкусный плов попробовали, нежнейшую слоеную самсу, шашлыки и все это в простой недорогой чайхане.
Азамат огромное Вам спасибо!!!
Желаю Вам оставаться таким же позитивным, жизнерадостным и эрудированным человеком, любящим свою страну и свой город!
Буду Вас рекомендовать!

Входит в следующие категории Самарканда

