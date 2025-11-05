Это прогулка по главным архитектурным комплексам города: усыпальница Тамерлана, площадь Регистан, соборная мечеть Биби-Ханум, Сиабский рынок и некрополь Шахи-Зинда. Вы погрузитесь в богатую историю эпохи Тимуридов, узнаете о традициях и нравах местных жителей.
Описание экскурсииЭта насыщенная программа познакомит вас с архитектурой города и его многовековым прошлым. В программе • Мавзолей Гур-Эмир. Начнём экскурсию с могилы Тамерлана. Я расскажу вам о жизни, завоевательных походах, жёнах и наследниках легендарного правителя. А ещё вы узнаете, почему в 1941 году решили вскрыть могилу Тимура.
- Регистан. Отправимся на главную площадь города, где поговорим о системе образования и посетим три средневековых медресе — Улугбека, Шердор и Тилля-кори.
- Мечеть Биби-Ханум. Осмотрим снаружи грандиозную постройку Тамерлана, которую, если верить легендам, он посвятил любимой жене.
- Махалли. Отыщем кварталы, которые хранят историю Самарканда, и увидим узкие улицы, потрясающие резные двери, действующие и заброшенные мечети.
- Комплекс Шахи-Зинда. Это один из самых величественных мемориальных ансамблей на Востоке. Место захоронения царственных особ и знати.
- Cиабский базар – древнейший базар Самарканда, который славится разнообразием товаров, изобилием орехов, сухофруктов и восточных сладостей.
Ежедневно в интервале с 09:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Соборная мечеть Биби-Ханум
- Мемориальный комплекс Шахи-Зинда
- Cиабский базар
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Завершение: Некрополь Шахи Зинда, или по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Dima
5 ноя 2025
Сегодня у нас была замечательная экскурсия по Самарканду с гидом Азаматом.
Начали мы у комплекса Шахи-Зинда, где гид с первых минут увлёк интересными рассказами и легендами. Затем отправились на Сиябский рынок
Г
Гарик
4 ноя 2025
Великолепно! Душевно! Интересно и вкусно! Это была прекрасно организованная, насыщенная впечатлениями и открытиями экскурсия. Азамат настоящий профессионал своего дела, он знает все об этом городе и его тайнах, жителях. Хочется
