— купили и попробовали вкуснейшие сухофрукты, восточные сладости, а ещё сувениры, одежду, сумку и, конечно, знаменитую самаркандскую лепёшку.



Рядом оказался мечеть Биби-Ханум. Хотя внутрь мы не заходили, гид рассказал потрясающие легенды о Тамерлане и Биби-Ханум, даже историю о её трагической судьбе.



Дальше мы посетили мавзолей Гури-Амир, где гид показал удивительные детали орнаментов, на которые мы бы сами никогда не обратили внимания. Он знает всё до мелочей и умеет рассказывать так, что слушаешь, затаив дыхание.



Особенно хочется отметить, как Азамат фотографировал нас — он знает, где самые красивые ракурсы и фоны! 📸



На площади Регистан нас ждали новые истории и тайны — например, скрытая надпись на арабском языке. Всё было очень познавательно и по теме.



После экскурсии мы спросили, где можно попробовать настоящий самаркандский плов. Гид позвонил своим знакомым, нашёл место, где ещё остался плов, и сам отвёз нас туда. Плов был просто великолепный!



А уже по пути обратно Азамат предложил бесплатно посетить бумажную фабрику «Конигил» — и это было отличное завершение дня. Мы не только пили чай с восточными сладостями, но и сами сделали бумагу, посмотрели, как готовят керамику и как работает старинная маслобойня и мельница