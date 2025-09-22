Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Мы пройдемся по скрытым улочкам города, представим себе быт его эпохи, посетим читать дальше гробницу великого завоевателя и разберемся с легендой о "проклятии Тамерлана", отделяя мифы от реальности.



В итоге, мы постараемся сформировать собственное мнение о противоречивой личности Амира Темура, взвесив его достижения и жестокости, и определив его истинное место в истории. Приглашаю вас в сказочное путешествие по древнему Шахрисабзу, чтобы узнать больше о жизни и наследии Амира Темура или Тамерлана.

Одил Ваш гид в Самарканде Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-7 человек Когда Ежедневно по договоренности $150 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Мы начнём с посещения загадочного «Плато дьявола» с его грандиозными каменными изваяниями, напоминающими демонов и мифических существ. Услышим легенду, окутывающую это место тайной. Первая остановка – Ак-Сарай, легендарный дворец Амира Темура. Хотя от былого великолепия сохранилось немного, мой друг-историк оживит его историю, показав нам точную миниатюрную копию дворца. Далее, пешая прогулка по городу позволит нам увидеть очарование Шахрисабза: торговые купола, руины древних бань, мечети и, наконец, галерею художника, создавшего миниатюрную копию дворца Темура, которую мы уже видели. Это путешествие обещает быть насыщенным и полным впечатлений! Долина демонов Долина демонов – место, где, согласно легенде, окаменели воины, сражавшиеся в бесконечной войне света и тьмы. Грандиозные каменные фигуры впечатляют своей мощью, пробуждая воображение. После прогулки мы запустим в небо воздушного змея – журавля, согласно местной традиции, символизирующий начало новой жизни. Далее, из галереи художника мы отправимся к мемориальному комплексу Дорут-Тиловат (1370-1371 гг.), посвященному Шамсиддину Кулалу, основателю суфизма в регионе. Затем посетим "комплекс власти" – Дорус Сиядат, и подойдем к склепу Амира Темура, где, как планировалось, он должен был быть похоронен. Я раскрою тайну того, почему этого не случилось, и расскажу о легенде "проклятия Тамерлана". После этого нас ждет расслабляющий отдых на топчанах с видом на горы, где мы попробуем традиционные блюда из баранины и насладимся чаем. Важная информация: 1) Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле (Chevrolet Cobalt/Lacceti/Tracker или микроавтобусе Hyundai Starex. Я заберу вас из отеля и после экскурсии отвезу обратно. Дорога в одну сторону занимает 2 часа. 2) Входные билеты оплачиваются отдельно — $10/человека за всё. Также в стоимость не входит обед (по желанию). 3) Программа будет интересна взрослым и детям от 5 лет 4) Включены услуги гида, автомобиль и трансфер по городу

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Руины дворца Ак-сарай - грандиозное сооружение, словно из фильма

Мавзолеи Дорус-Саодат и Дорус-Тиловат 14-15 веков, здесь вы узнаете о суфизме

Мечеть Кок-Гумбаз 1435 года

Ремесленные мастерские и колоритные рынки

Рассказы об истории города, Тимуре и Тимуридах

Погружение в местную культуру Что включено 1 Трансфер по городу на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе

2 Услуги профессионального гида в Шахрисабзе

3 Яркие фото, которые пополнят семейную коллекцию Что не входит в цену Входные билеты и напитки Где начинаем и завершаем? Начало: По договоренности с гидом Завершение: По договорённости с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по договоренности Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация 1) Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле (Chevrolet Cobalt/Lacceti/Tracker или микроавтобусе Hyundai Starex. Я заберу вас из отеля и после экскурсии отвезу обратно. Дорога в одну сторону занимает 2 часа

2) Входные билеты оплачиваются отдельно - $10/человека за всё. Также в стоимость не входит обед (по желанию)

3 Программа будет интересна взрослым и детям от 5 лет

Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.