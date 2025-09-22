Мои заказы

Таинственный Шахрисабз и памятник Тамерлана

Приглашаю вас в сказочное путешествие по древнему Шахрисабзу, чтобы узнать больше о жизни и наследии Амира Темура или Тамерлана.

Мы пройдемся по скрытым улочкам города, представим себе быт его эпохи, посетим
гробницу великого завоевателя и разберемся с легендой о "проклятии Тамерлана", отделяя мифы от реальности.

В итоге, мы постараемся сформировать собственное мнение о противоречивой личности Амира Темура, взвесив его достижения и жестокости, и определив его истинное место в истории.

5
3 отзыва
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Мы начнём с посещения загадочного «Плато дьявола» с его грандиозными каменными изваяниями, напоминающими демонов и мифических существ. Услышим легенду, окутывающую это место тайной. Первая остановка – Ак-Сарай, легендарный дворец Амира Темура. Хотя от былого великолепия сохранилось немного, мой друг-историк оживит его историю, показав нам точную миниатюрную копию дворца. Далее, пешая прогулка по городу позволит нам увидеть очарование Шахрисабза: торговые купола, руины древних бань, мечети и, наконец, галерею художника, создавшего миниатюрную копию дворца Темура, которую мы уже видели. Это путешествие обещает быть насыщенным и полным впечатлений! Долина демонов Долина демонов – место, где, согласно легенде, окаменели воины, сражавшиеся в бесконечной войне света и тьмы. Грандиозные каменные фигуры впечатляют своей мощью, пробуждая воображение. После прогулки мы запустим в небо воздушного змея – журавля, согласно местной традиции, символизирующий начало новой жизни. Далее, из галереи художника мы отправимся к мемориальному комплексу Дорут-Тиловат (1370-1371 гг.), посвященному Шамсиддину Кулалу, основателю суфизма в регионе. Затем посетим "комплекс власти" – Дорус Сиядат, и подойдем к склепу Амира Темура, где, как планировалось, он должен был быть похоронен. Я раскрою тайну того, почему этого не случилось, и расскажу о легенде "проклятия Тамерлана". После этого нас ждет расслабляющий отдых на топчанах с видом на горы, где мы попробуем традиционные блюда из баранины и насладимся чаем. Важная информация: 1) Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле (Chevrolet Cobalt/Lacceti/Tracker или микроавтобусе Hyundai Starex. Я заберу вас из отеля и после экскурсии отвезу обратно. Дорога в одну сторону занимает 2 часа. 2) Входные билеты оплачиваются отдельно — $10/человека за всё. Также в стоимость не входит обед (по желанию). 3) Программа будет интересна взрослым и детям от 5 лет 4) Включены услуги гида, автомобиль и трансфер по городу

Ежедневно по договоренности

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Руины дворца Ак-сарай - грандиозное сооружение, словно из фильма
  • Мавзолеи Дорус-Саодат и Дорус-Тиловат 14-15 веков, здесь вы узнаете о суфизме
  • Мечеть Кок-Гумбаз 1435 года
  • Ремесленные мастерские и колоритные рынки
  • Рассказы об истории города, Тимуре и Тимуридах
  • Погружение в местную культуру
Что включено
  • 1 Трансфер по городу на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе
  • 2 Услуги профессионального гида в Шахрисабзе
  • 3 Яркие фото, которые пополнят семейную коллекцию
Что не входит в цену
  • Входные билеты и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом
Завершение: По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • 1) Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле (Chevrolet Cobalt/Lacceti/Tracker или микроавтобусе Hyundai Starex. Я заберу вас из отеля и после экскурсии отвезу обратно. Дорога в одну сторону занимает 2 часа
  • 2) Входные билеты оплачиваются отдельно - $10/человека за всё. Также в стоимость не входит обед (по желанию)
  • 3 Программа будет интересна взрослым и детям от 5 лет
  • 4 Включены услуги гида, автомобиль и трансфер по городу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Т
Татьяна
22 сен 2025
Большое спасибо гиду Фархаду за экскурсию. Мы отлично провели время, узнали много нового и попробовали баранину из тандыра. А в конце путешествия Фархад подарил нам очень вкусную дыню!
М
Михаил
20 июл 2025
Все понравилось! Экскурсовод был с историческим образованием и рассказывал много нюансов и деталей.
Дорога комфортная… машина с кондиционером
А
Андрей
5 мая 2025
Были на экскурсии «Таинственный Шахрисабз и памятник Тамерлана» с Аламбеком. Спасибо за погружение в историю!
Организовал экскурсию так, чтобы нам было комфортно и удобно. Отдельное спасибо за вкусный, аутентичный обед! Благодарим от всей души!

