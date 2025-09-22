Приглашаю вас в сказочное путешествие по древнему Шахрисабзу, чтобы узнать больше о жизни и наследии Амира Темура или Тамерлана.
Мы пройдемся по скрытым улочкам города, представим себе быт его эпохи, посетим
Описание экскурсииМы начнём с посещения загадочного «Плато дьявола» с его грандиозными каменными изваяниями, напоминающими демонов и мифических существ. Услышим легенду, окутывающую это место тайной. Первая остановка – Ак-Сарай, легендарный дворец Амира Темура. Хотя от былого великолепия сохранилось немного, мой друг-историк оживит его историю, показав нам точную миниатюрную копию дворца. Далее, пешая прогулка по городу позволит нам увидеть очарование Шахрисабза: торговые купола, руины древних бань, мечети и, наконец, галерею художника, создавшего миниатюрную копию дворца Темура, которую мы уже видели. Это путешествие обещает быть насыщенным и полным впечатлений! Долина демонов Долина демонов – место, где, согласно легенде, окаменели воины, сражавшиеся в бесконечной войне света и тьмы. Грандиозные каменные фигуры впечатляют своей мощью, пробуждая воображение. После прогулки мы запустим в небо воздушного змея – журавля, согласно местной традиции, символизирующий начало новой жизни. Далее, из галереи художника мы отправимся к мемориальному комплексу Дорут-Тиловат (1370-1371 гг.), посвященному Шамсиддину Кулалу, основателю суфизма в регионе. Затем посетим "комплекс власти" – Дорус Сиядат, и подойдем к склепу Амира Темура, где, как планировалось, он должен был быть похоронен. Я раскрою тайну того, почему этого не случилось, и расскажу о легенде "проклятия Тамерлана". После этого нас ждет расслабляющий отдых на топчанах с видом на горы, где мы попробуем традиционные блюда из баранины и насладимся чаем. Важная информация: 1) Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле (Chevrolet Cobalt/Lacceti/Tracker или микроавтобусе Hyundai Starex. Я заберу вас из отеля и после экскурсии отвезу обратно. Дорога в одну сторону занимает 2 часа. 2) Входные билеты оплачиваются отдельно — $10/человека за всё. Также в стоимость не входит обед (по желанию). 3) Программа будет интересна взрослым и детям от 5 лет 4) Включены услуги гида, автомобиль и трансфер по городу
Что можно увидеть на экскурсии?
- Руины дворца Ак-сарай - грандиозное сооружение, словно из фильма
- Мавзолеи Дорус-Саодат и Дорус-Тиловат 14-15 веков, здесь вы узнаете о суфизме
- Мечеть Кок-Гумбаз 1435 года
- Ремесленные мастерские и колоритные рынки
- Рассказы об истории города, Тимуре и Тимуридах
- Погружение в местную культуру
Что включено
- 1 Трансфер по городу на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе
- 2 Услуги профессионального гида в Шахрисабзе
- 3 Яркие фото, которые пополнят семейную коллекцию
Что не входит в цену
- Входные билеты и напитки
Важная информация
- 1) Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле (Chevrolet Cobalt/Lacceti/Tracker или микроавтобусе Hyundai Starex. Я заберу вас из отеля и после экскурсии отвезу обратно. Дорога в одну сторону занимает 2 часа
- 2) Входные билеты оплачиваются отдельно - $10/человека за всё. Также в стоимость не входит обед (по желанию)
- 3 Программа будет интересна взрослым и детям от 5 лет
- 4 Включены услуги гида, автомобиль и трансфер по городу
Т
Татьяна
22 сен 2025
Большое спасибо гиду Фархаду за экскурсию. Мы отлично провели время, узнали много нового и попробовали баранину из тандыра. А в конце путешествия Фархад подарил нам очень вкусную дыню!
М
Михаил
20 июл 2025
Все понравилось! Экскурсовод был с историческим образованием и рассказывал много нюансов и деталей.
Дорога комфортная… машина с кондиционером
А
Андрей
5 мая 2025
Были на экскурсии «Таинственный Шахрисабз и памятник Тамерлана» с Аламбеком. Спасибо за погружение в историю!
Организовал экскурсию так, чтобы нам было комфортно и удобно. Отдельное спасибо за вкусный, аутентичный обед! Благодарим от всей души!
