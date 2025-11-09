Для вас предлагают индивидуальный трансфер как на легковом автомобиле, так и на микроавтобусе, если вас более 4-х человек (по запросу).
Водитель доставит вас из точки А в точку Б с комфортом, а по пути вы полюбуетесь полями, озёрами и дорогами Узбекистана, а также, возможно, увидите и другие города.
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферЧто вас ждёт? Вас ждёт поездка на автомобиле по Узбекистану: едем по горам, вдоль озёр и пустынь. Если вас 1-4 человека — на легковой машине, если будет больше людей, можем организовать трансфер на микроавтобусе. Индивидуальный турводитель доставит вас в место назначения, а по пути вы пересечёте практически всю страну, увидите города и окружающую природу (зависит от вашей конечной точки).
По договорённости с водителем.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Проживание
Место начала и завершения?
Обговаривается с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с водителем.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
