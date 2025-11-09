Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Для вас предлагают индивидуальный трансфер как на легковом автомобиле, так и на микроавтобусе, если вас более 4-х человек (по запросу).



Водитель доставит вас из точки А в точку Б с комфортом, а по пути вы полюбуетесь полями, озёрами и дорогами Узбекистана, а также, возможно, увидите и другие города.

Описание трансфер Что вас ждёт? Вас ждёт поездка на автомобиле по Узбекистану: едем по горам, вдоль озёр и пустынь. Если вас 1-4 человека — на легковой машине, если будет больше людей, можем организовать трансфер на микроавтобусе. Индивидуальный турводитель доставит вас в место назначения, а по пути вы пересечёте практически всю страну, увидите города и окружающую природу (зависит от вашей конечной точки).

