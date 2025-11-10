Откройте для себя сокровища древнего города! Вас ждет посещение мавзолея Гур-Эмир — усыпальницы Тамерлана, величественной площади Регистан, монументальной мечети Биби-Ханым и загадочного некрополя Шахи-Зинда. Завершим тур у священного мавзолея Ходжа Дониер с могилой библейского пророка. Погрузитесь в историю великой империи Тимуридов!
Описание экскурсииЭкскурсия «Великий Самарканд» • Гур-Эмир — мавзолей Тамерлана, его наставника Мир Сайид Барака и некоторых членов семьи Тимура.
- Регистан — площадь в центре Самарканда. «Регистаном» называли главные площади в городах Среднего Востока.
- Биби-Ханым, официальное название — соборная или пятничная мечеть Масжиди Джами — архитектурный памятник 1399-1404 годов.
- Шахи-Зинда — памятник средневековой архитектуры в Самарканде, ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Дошедший до нас комплекс состоит из одиннадцати мавзолеев, последовательно пристраивавшихся друг к другу в течение XIV-XV веков.
- Ходжа Дониер — мавзолей в Самарканде над могилой одного из святых. XVIII веке в мавзолее захоронен прах ветхозаветного библейского пророка Данияра, останки которого были привезены в Самарканд и захоронены среднеазиатским средневековым полководцем и завоевателем Амиром Тимуром.
Ежедневно в 09:00 и в 20:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханым
- Шахи - Зинда
- Мавзолей Ходжа Дониер
Что включено
- Питьевая вода
- Транспорт
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Обед и ужин
- Страховка
Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 и в 20:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 3 чел.
2-дневный тур: Самарканд и Шахрисабз
Откройте для себя величие Самарканда и Шахрисабза в 2-дневном туре. Узнайте историю, насладитесь архитектурой и гостеприимством местных жителей
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день недели в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастро-винный тур по Самарканду с экскурсией
Погрузитесь в атмосферу Самарканда: дегустация вин, узбекская кухня и знаменитые достопримечательности в одном туре
Начало: Ваше место назначения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
-
31%
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемый обзорный тур по чудесному Самарканду за один день
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$125
$180 за всё до 4 чел.