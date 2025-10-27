Живописный тур: однодневная экскурсия из Самарканда в Шахрисабз

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в однодневный тур из Самарканда в Шахрисабз, где вы посетите исторические достопримечательности, такие как дворец Ак-Сарай и мечеть Кук-Гумбаз, а затем вернётесь в Самарканд во второй половине дня. 5 3 отзыва

Sanin Ваш гид в Самарканде Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-18 человек На чём проводится На автобусе 14% Скидка на заказ 145 выгода $20 $125 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Вы начните путешествие с поездки в Шахрисабз через живописный горный перевал Тахта-Карача. Расстояние — 90 км, время в пути — около 2 часов. Вас ждут захватывающие виды и горные пейзажи. По прибытии вы начнёте знакомство с историческими достопримечательностями города. Дворец Ак-Сарай Посетите величественный дворец Ак-Сарай — летнюю резиденцию Амира Темура, известную своей грандиозной архитектурой. Комплекс Дор ус-Сиёдат Один из важнейших мавзолейных комплексов, где покоятся потомки Темура, включая его старшего сына Джахангира. Комплекс Дорут Тиловат Здесь расположены мечеть Кук-Гумбаз и мавзолей Гумбази Сайидон. Полюбуйтесь тонкой отделкой и архитектурной красотой этих святынь. Мавзолей Джахангира Посетите мавзолей Джахангира — ещё одну историческую жемчужину Шахрисабза. Мечеть Хазрати Имам Завершите утреннюю экскурсию посещением мечети Хазрати Имам, важного религиозного центра региона.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Шахрисабз

Дворец Ак-Сарай

Комплекс Дор ус-Сиёдат

Комплекс Дорут Тиловат

Мечеть Хазрати Имам Что включено Гид

Транспорт Что не входит в цену Обед

Входные билеты Место начала и завершения? Улица Регистан,1 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.