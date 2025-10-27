Живописный тур: однодневная экскурсия из Самарканда в Шахрисабз

Отправьтесь в однодневный тур из Самарканда в Шахрисабз, где вы посетите исторические достопримечательности, такие как дворец Ак-Сарай и мечеть Кук-Гумбаз, а затем вернётесь в Самарканд во второй половине дня.
Описание экскурсииВы начните путешествие с поездки в Шахрисабз через живописный горный перевал Тахта-Карача. Расстояние — 90 км, время в пути — около 2 часов. Вас ждут захватывающие виды и горные пейзажи. По прибытии вы начнёте знакомство с историческими достопримечательностями города. Дворец Ак-Сарай Посетите величественный дворец Ак-Сарай — летнюю резиденцию Амира Темура, известную своей грандиозной архитектурой. Комплекс Дор ус-Сиёдат Один из важнейших мавзолейных комплексов, где покоятся потомки Темура, включая его старшего сына Джахангира. Комплекс Дорут Тиловат Здесь расположены мечеть Кук-Гумбаз и мавзолей Гумбази Сайидон. Полюбуйтесь тонкой отделкой и архитектурной красотой этих святынь. Мавзолей Джахангира Посетите мавзолей Джахангира — ещё одну историческую жемчужину Шахрисабза. Мечеть Хазрати Имам Завершите утреннюю экскурсию посещением мечети Хазрати Имам, важного религиозного центра региона.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шахрисабз
- Дворец Ак-Сарай
- Комплекс Дор ус-Сиёдат
- Комплекс Дорут Тиловат
- Мечеть Хазрати Имам
Что включено
- Гид
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Улица Регистан,1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Старшова
27 окт 2025
Н
Николай
16 сен 2025
Красивая дорога. Очень внимательный гид Навруз. Рассказывает интересно и подробно. По дороге по моей просьбе заезжали на местный рынок фруктов и орехов, а также вкусно пообедали шашлыками. Шахризабс - большой мемориал на месте рождения Тимура и парк, малолюден, только туристы. Рекомендую экскурсию.
С
Сергей
30 мая 2025
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Самарканда - в древний Шахрисабз: индивидуальная экскурсия
Шахрисабз - зелёный город с богатой историей. Посетите мавзолеи, мечети и дворцы, связанные с Амиром Тимуром, и насладитесь горными пейзажами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$152
$160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Едем из Самарканда в Шахрисабз
Путешествие в Шахрисабз - это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре древнего мира. Посетите места, где жил великий Тамерлан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Самарканда - в древний Шахрисабз в группе
Погрузитесь в историю Шахрисабза: руины дворца Аксарай, мечеть Кок Гумбаз и мавзолеи. Откройте для себя культуру и архитектуру времён Амира Тимура
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$140 за человека