Самарканд: все, что важно знать и попробовать В каждой стране есть что то особенное: символы, места… в Узбекистане это гостеприимные люди, ласковое солнце, красивые виды, вкусная кухня, необычные вина и коньяки. Не увидеть эти места и не попробовать блюда узбекской кухни и вина — значит просто не познать Узбекистан. В моем туре вы за один день увидите и насладитесь лучшими дарами Самарканда. О местах и блюдах За один день я покажу вам все основные архитектурные шедевры Самарканда:

Шахи Зинда, • Регистан, • Гур Эмир, • Биби Ханым. Мы попробуем самые лучшие блюда узбекской кухни: самаркандский плов, слоеную самсу, сочные манты — а на десерт в Сиабском базаре вас ждут восточные сладости, орешки, фрукты, арбузы и дыни. Мы сделаем яркие фотографии и видео, которыми вы сможете поделиться в своих соцсетях. В одной из виноделен вы продегустируете разные сорта узбекских вин, коньяков, кагора и чачи.