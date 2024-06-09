Вместе с нами вы не только посетите главные достопримечательности Самарканда, но и попробуете его на вкус! Наш гастро-винный тур проведет вас по винодельням, базару и местным кафе, где вы сможете
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Шахи Зинда
- Регистан
- Гур Эмир
- Биби Ханым
Описание экскурсии
Самарканд: все, что важно знать и попробовать В каждой стране есть что то особенное: символы, места… в Узбекистане это гостеприимные люди, ласковое солнце, красивые виды, вкусная кухня, необычные вина и коньяки. Не увидеть эти места и не попробовать блюда узбекской кухни и вина — значит просто не познать Узбекистан. В моем туре вы за один день увидите и насладитесь лучшими дарами Самарканда. О местах и блюдах За один день я покажу вам все основные архитектурные шедевры Самарканда:
Шахи Зинда, • Регистан, • Гур Эмир, • Биби Ханым. Мы попробуем самые лучшие блюда узбекской кухни: самаркандский плов, слоеную самсу, сочные манты — а на десерт в Сиабском базаре вас ждут восточные сладости, орешки, фрукты, арбузы и дыни. Мы сделаем яркие фотографии и видео, которыми вы сможете поделиться в своих соцсетях. В одной из виноделен вы продегустируете разные сорта узбекских вин, коньяков, кагора и чачи.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шахи Зинда
- Регистан
- Гур Эмир
- Биби Ханым
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные расходы
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
- Винные дегустации
Место начала и завершения?
Ваше место назначения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Все вопросы уточняйте у нас
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Мини-группа
3 часа
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€42 за человека
Индивидуальная
5 часов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Древний Самарканд и винные традиции Багизаган: путешествие и дегустация
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда и откройте мир узбекского виноделия на экскурсии по винзаводу Багизаган
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€65 за всё до 8 чел.