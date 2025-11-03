Погрузитесь в богатую историю Самарканда за один день: исследуйте величественные Гробницу царя и площадь Регистан, отдохните на колоритном рынке Сиаб, и завершите путешествие среди мавзолеев комплекса Шахи-Зинда.
Этот тур предложит вам уникальную возможность прочувствовать дух древнего города и, конечно же, мы не забудем попробовать «тот самый» знаменитый самаркандский плов.
Описание экскурсииОднодневная экскурсия по Самарканду предлагает насыщенное путешествие в историю и культуру этого древнего города. Мы начнем с визита в мавзолей Гур-Эмир, знаменитую Гробницу царя, где покоится Тамерлан и его потомки. Далее отправимся на площадь Регистан, сердце Самарканда, чтобы полюбоваться тремя уникальными медресе: Улуг-Бека, Тилля-Кори и Шер-Дор. После обеденного перерыва по вашему выбору посетим главную пятничную мечеть Биби-Ханум и заглянем на местный рынок Сиаб для настоящего восточного колорита. Заключительным аккордом станет комплекс Шах-и-Зинда – узкая улочка с множеством мавзолеев, включая гробницу Кази-заде Руми, учителя Улугбека. Экскурсия завершится проводами на вокзал или в гостиницу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гур-Эмир
- площадь Регистан
- мечеть Биби-Ханум
- базар Сиаб
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (при заказе экскурсии с транспортом)
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антонина
3 ноя 2025
Не понравилось, что гид существенно сократила длительность экскурсии. В целом, гид интересно рассказывала, помогала сделать хорошие фотографии.
