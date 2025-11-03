Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в богатую историю Самарканда за один день: исследуйте величественные Гробницу царя и площадь Регистан, отдохните на колоритном рынке Сиаб, и завершите путешествие среди мавзолеев комплекса Шахи-Зинда.



Этот тур предложит вам уникальную возможность прочувствовать дух древнего города и, конечно же, мы не забудем попробовать «тот самый» знаменитый самаркандский плов. 4 1 отзыв

Hamidovanigora2385 Ваш гид в Самарканде Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-5 человек $60 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии Однодневная экскурсия по Самарканду предлагает насыщенное путешествие в историю и культуру этого древнего города. Мы начнем с визита в мавзолей Гур-Эмир, знаменитую Гробницу царя, где покоится Тамерлан и его потомки. Далее отправимся на площадь Регистан, сердце Самарканда, чтобы полюбоваться тремя уникальными медресе: Улуг-Бека, Тилля-Кори и Шер-Дор. После обеденного перерыва по вашему выбору посетим главную пятничную мечеть Биби-Ханум и заглянем на местный рынок Сиаб для настоящего восточного колорита. Заключительным аккордом станет комплекс Шах-и-Зинда – узкая улочка с множеством мавзолеев, включая гробницу Кази-заде Руми, учителя Улугбека. Экскурсия завершится проводами на вокзал или в гостиницу.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? ‭ Гур-Эмир

‭ площадь Регистан

‭ мечеть Биби-Ханум

‭ базар Сиаб Что включено Услуги гида

Транспорт (при заказе экскурсии с транспортом) Что не входит в цену Входные билеты

Личные расходы Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 4 Основано на 1 отзыве Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 – 4 1 3 – 2 – 1 – А Антонина Не понравилось, что гид существенно сократила длительность экскурсии. В целом, гид интересно рассказывала, помогала сделать хорошие фотографии.