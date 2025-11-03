Мои заказы

Увлекательная экскурсия по сказочному Самарканду

Погрузитесь в богатую историю Самарканда за один день: исследуйте величественные Гробницу царя и площадь Регистан, отдохните на колоритном рынке Сиаб, и завершите путешествие среди мавзолеев комплекса Шахи-Зинда.

Этот тур предложит вам уникальную возможность прочувствовать дух древнего города и, конечно же, мы не забудем попробовать «тот самый» знаменитый самаркандский плов.
4
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии

Однодневная экскурсия по Самарканду предлагает насыщенное путешествие в историю и культуру этого древнего города. Мы начнем с визита в мавзолей Гур-Эмир, знаменитую Гробницу царя, где покоится Тамерлан и его потомки. Далее отправимся на площадь Регистан, сердце Самарканда, чтобы полюбоваться тремя уникальными медресе: Улуг-Бека, Тилля-Кори и Шер-Дор. После обеденного перерыва по вашему выбору посетим главную пятничную мечеть Биби-Ханум и заглянем на местный рынок Сиаб для настоящего восточного колорита. Заключительным аккордом станет комплекс Шах-и-Зинда – узкая улочка с множеством мавзолеев, включая гробницу Кази-заде Руми, учителя Улугбека. Экскурсия завершится проводами на вокзал или в гостиницу.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Гур-Эмир
  • ‭ площадь Регистан
  • ‭ мечеть Биби-Ханум
  • ‭ базар Сиаб
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт (при заказе экскурсии с транспортом)
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антонина
3 ноя 2025
Не понравилось, что гид существенно сократила длительность экскурсии. В целом, гид интересно рассказывала, помогала сделать хорошие фотографии.

Входит в следующие категории Самарканда

