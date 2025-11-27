Присоединяйтесь к увлекательной пешеходной экскурсии по Самарканду, где вы откроете для себя величие площади Регистан, загадки мавзолея Гур-Эмир и грандиозность мечети Биби-Ханым.
Погрузитесь в атмосферу восточного рынка Сиаб и узнайте о новейшей истории Узбекистана у мавзолея Ислама Каримова. Этот день подарит вам уникальные впечатления и незабываемые воспоминания о древнем городе!
Описание экскурсииПешеходная экскурсия по Самарканду: путешествие в прошлое Мы начнём с площади Регистан, главного символа Самарканда и одного из самых красивых архитектурных ансамблей Востока. Три медресе, выстроенные с потрясающей точностью и художественным вкусом, создают невероятную гармонию форм, цветов и узоров. Здесь вы узнаете, как Регистан стал центром науки, культуры и духовности в эпоху Тимуридов. Затем мы направимся к мавзолею Гур-Эмир, где покоится великий полководец и правитель Амир Темур (Тамерлан), а также его потомки, включая Улугбека. Величественное здание с бирюзовым куполом хранит множество тайн — от легенды о проклятии Тамерлана до археологических находок XX века. Далее наш путь лежит к мечети Биби-Ханым — одной из самых грандиозных мечетей Средневековья. По преданию, её строительство вдохновлено любовью и соперничеством, а каждая мозаика на её стенах словно строчка из восточной поэмы. Я расскажу вам, почему мечеть стала символом могущества и почему со временем оказалась на грани разрушения. После насыщенного погружения в историю мы отдохнём на Сиабском базаре — настоящем восточном рынке, где витают ароматы лепёшек, сухофруктов, специй и сладостей. Здесь можно попробовать местные угощения, приобрести сувениры и прочувствовать живую атмосферу Самарканда. Завершим нашу прогулку у мавзолея Ислама Каримова, первого президента независимого Узбекистана. Этот современный мемориал выполнен с соблюдением восточных архитектурных традиций и гармонично вписывается в древний облик города. Здесь мы поговорим о новейшей истории страны и пути, который Узбекистан прошёл от Советского Союза к независимости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Регистан
- Медресе Улугбека
- Медресе Шер-Дор
- Медресе Тилля-Кари
- Мавзолей Гур-Эмир
- Мечеть Биби-Ханум
- Сиабский базар
- Мавзолей Ислама Каримова
Что включено
- Услуги гида
- Вода
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Регистан
Завершение: Мавзолей Ислама Каримова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
