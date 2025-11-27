Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Присоединяйтесь к увлекательной пешеходной экскурсии по Самарканду, где вы откроете для себя величие площади Регистан, загадки мавзолея Гур-Эмир и грандиозность мечети Биби-Ханым.



Погрузитесь в атмосферу восточного рынка Сиаб и узнайте о новейшей истории Узбекистана у мавзолея Ислама Каримова. Этот день подарит вам уникальные впечатления и незабываемые воспоминания о древнем городе!

Вера Ваш гид в Самарканде Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 5 часов $60 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Пешеходная экскурсия по Самарканду: путешествие в прошлое Мы начнём с площади Регистан, главного символа Самарканда и одного из самых красивых архитектурных ансамблей Востока. Три медресе, выстроенные с потрясающей точностью и художественным вкусом, создают невероятную гармонию форм, цветов и узоров. Здесь вы узнаете, как Регистан стал центром науки, культуры и духовности в эпоху Тимуридов. Затем мы направимся к мавзолею Гур-Эмир, где покоится великий полководец и правитель Амир Темур (Тамерлан), а также его потомки, включая Улугбека. Величественное здание с бирюзовым куполом хранит множество тайн — от легенды о проклятии Тамерлана до археологических находок XX века. Далее наш путь лежит к мечети Биби-Ханым — одной из самых грандиозных мечетей Средневековья. По преданию, её строительство вдохновлено любовью и соперничеством, а каждая мозаика на её стенах словно строчка из восточной поэмы. Я расскажу вам, почему мечеть стала символом могущества и почему со временем оказалась на грани разрушения. После насыщенного погружения в историю мы отдохнём на Сиабском базаре — настоящем восточном рынке, где витают ароматы лепёшек, сухофруктов, специй и сладостей. Здесь можно попробовать местные угощения, приобрести сувениры и прочувствовать живую атмосферу Самарканда. Завершим нашу прогулку у мавзолея Ислама Каримова, первого президента независимого Узбекистана. Этот современный мемориал выполнен с соблюдением восточных архитектурных традиций и гармонично вписывается в древний облик города. Здесь мы поговорим о новейшей истории страны и пути, который Узбекистан прошёл от Советского Союза к независимости.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату