Откройте для себя необычайную красоту гор Самарканда, где природа словно оживает! В каждом камне здесь притаилась древняя история, а ландшафты, напоминающие кадры из фильмов, поражают живописностью.
Долина Демонов, перевал Амира Темура с выложенной 600 лет назад дорогой из мрамора, «Камень-сердце»… Мы покажем вам самые впечатляющие локации и расскажем об их невероятном прошлом.
Долина Демонов, перевал Амира Темура с выложенной 600 лет назад дорогой из мрамора, «Камень-сердце»… Мы покажем вам самые впечатляющие локации и расскажем об их невероятном прошлом.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
- Наша первая остановка — туристическая деревня, известная как бумажная фабрика. Здесь вы увидите, как древние мастера превращают кору в тончайшую бумагу, используя методы, которые передаются из поколения в поколение
- Далее отправимся к камню в форме сердца — месту, где когда-то снимали фильмы о диких прериях и бескрайних просторах. Пейзажи здесь удивительны: сложно поверить, что вы находитесь в Узбекистане, а не на западе Америки
- Преодолеем перевал Амира Темура и пройдём по дороге, выложенной мрамором более 600 лет назад. Этот путь был свидетелем множества исторических событий, и каждый шаг по нему — прикосновение к великому прошлому
- Кульминацией нашего путешествия станет Долина Демонов. Это место завораживает причудливыми каменными образованиями и невероятными видами. Здесь природа словно воплотила фантазии художника, создавая фигуры, которые кажутся живыми
По желанию заедем на обед в ресторан, где в день съедают около 100 барашков, приготовленных в тандыре!
Вы узнаете:
- Какие древние ремёсла сохранились в Узбекистане
- Как возникла Долина Демонов
- Как снимали фильмы на «Камне-сердце» и почему этот ландшафт стал идеальным фоном для сцен, изображающих американские прерии
- Сколько лет перевалу Амира Темура
- Какие кулинарные традиции существуют в регионе и как правильно готовить барашка в тандыре
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида и входные билеты
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Поедем на автомобиле Hyundai Starex или Chevrolet Epica в зависимости от размера группы
- Программа подойдёт участникам всех возрастов: пешком ходим немного, на высоту заезжаем на авто
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник и пятницу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$71
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 456 туристов
Мы занимаемся углублённым и разносторонним изучением истории Узбекистана. Но главная наша задача — сделать экскурсии максимально приятными. Все люди разные: кому-то хочется фотографий, кто-то любит историю, кому-то интересна гастрономия. Мы всем будем рады и сделаем ваш отдых незабываемым. Ждём вас с нетерпением в Узбекистане!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
4 окт 2024
Очень приятный маршрут. Не слишком напряженный, без длительных переездов (начало - в 10, а уже в 17.00 нас привезли прямо в отель), но при этом оставивший массу незабываемых впечатлений. Реально
Входит в следующие категории Самарканда
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