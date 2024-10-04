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действующая ковровая фабрика, потом - центр бумаги и керамики в чудесном зеленом оазисе. Впечатления очень сильные, особенно, если посещаешь подобные заведения в первый раз. После этого еще причудливые гранитные скалы, волшебные горные пейзажи и тандырная баранина прямо с огня в тени чинары. Наш гид - Дониер - работал на 5. Увлеченно и интересно он рассказывал нам про Самарканд, Узбекистан, Тимура и пр. и пр. и пр. Спасибо нашему шоферу - Ману. Он тоже нам старался помочь и даже рассказал, где в Москве (!) можно попробовать хороший узбекский плов и самсу. В общем, день мы провели прекрасный и рекомендуем маршрут всем, кто любит Самарканд, Узбекистан и Среднюю Азию.