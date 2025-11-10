Описание Фото Ответы на вопросы Это не экскурсия, а прогулка с местным: 🕌 Посмотрим Регистан и Шахи Зинда 🥙 Зайдём на Сияб-базар — попробовать тёплую лепёшку и сухофрукты 📸 Сделаем красивые фото у Биби-Ханым 🚗 Поездим на авто — без спешки, с остановками, как вам удобно. Великий Шёлковый путь Самарканда

Абдушукур Ваш гид в Самарканде Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека Когда По договоренности $54 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Покажу вам главные жемчужины Востока: Регистан, Гур-Эмир, Биби-Ханум, Шахи-Зинда и не только. Без скучных дат — только живые истории, душевная атмосфера и комфорт.

