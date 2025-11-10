Это не экскурсия, а прогулка с местным: 🕌 Посмотрим Регистан и Шахи Зинда 🥙 Зайдём на Сияб-базар — попробовать тёплую лепёшку и сухофрукты 📸 Сделаем красивые фото у Биби-Ханым 🚗 Поездим на авто — без спешки, с остановками, как вам удобно. Великий Шёлковый путь Самарканда
Описание экскурсииПокажу вам главные жемчужины Востока: Регистан, Гур-Эмир, Биби-Ханум, Шахи-Зинда и не только. Без скучных дат — только живые истории, душевная атмосфера и комфорт.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Регистан
- Гур-Эмир
- Биби-Ханум
- Шахи-Зинда и другие уголки Самарканда
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на авто (до 4 человек)
- Вода во время поездки.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед и личные расходы
- Сувениры и покупки на базаре.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель, в котором вы остановились
Завершение: Отель, в котором вы остановились или куда вам удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
