Второй день в Самарканде

Окунитесь в историю и культуру Самарканда во время насыщенного экскурсионного дня! Мы проведём вас через древние раскопки, ремесленные мастерские и знаковые места города, где оживают легенды.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

В программе:

  • Древний город Афросиаб — это тот город, который уничтожил Чингиз Хан. Посетим раскопки и музей Афросиаб;
  • Ковровая фабрика — только ручное производство и невероятно интересный рассказ;
  • Обед в ресторане Самарканд;
  • Бумажная фабрика в древнем селе Кони Гиль. Деревня ремесленников. Гончары, природа и очень живописное место;
  • Город вечного солнца — новый объект, но уже себя зарекомендовавший;
  • Русский Самарканд — мы расскажем об истории прихода русских в XIX веке и увидим здания той эпохи.

Ежедневно с 10:00 до 17:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Древний город Афросиаб
  • Ковровая фабрика
  • Бумажная фабрика
  • Древнее село Кони Гиль
  • Город вечного солнца
  • Русский Самарканд
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты (10$/чел.)
  • Обед (10$/чел.).
Место начала и завершения?
Самаркандский бульвар у памятника Амиру Темура
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
21 окт 2025
Отличная экскурсия. С гидом нам повезло. Это был наш 2 день в Самарканде, так что экскурсия" Второй день в Самарканде" была очень кстати. Все чётко, понятно, с юмором. Веселились мы всю дорогу. Учли все наши пожелания. Захотели поесть, пожалуйстаа. После даже до базара довезли. Большое спасибо. Не пожалели что обратились. Рекомендую!!!

Входит в следующие категории Самарканда

