Окунитесь в историю и культуру Самарканда во время насыщенного экскурсионного дня! Мы проведём вас через древние раскопки, ремесленные мастерские и знаковые места города, где оживают легенды.
Описание экскурсии
В программе:
- Древний город Афросиаб — это тот город, который уничтожил Чингиз Хан. Посетим раскопки и музей Афросиаб;
- Ковровая фабрика — только ручное производство и невероятно интересный рассказ;
- Обед в ресторане Самарканд;
- Бумажная фабрика в древнем селе Кони Гиль. Деревня ремесленников. Гончары, природа и очень живописное место;
- Город вечного солнца — новый объект, но уже себя зарекомендовавший;
- Русский Самарканд — мы расскажем об истории прихода русских в XIX веке и увидим здания той эпохи.
Ежедневно с 10:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древний город Афросиаб
- Ковровая фабрика
- Бумажная фабрика
- Древнее село Кони Гиль
- Город вечного солнца
- Русский Самарканд
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты (10$/чел.)
- Обед (10$/чел.).
Место начала и завершения?
Самаркандский бульвар у памятника Амиру Темура
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 окт 2025
Отличная экскурсия. С гидом нам повезло. Это был наш 2 день в Самарканде, так что экскурсия" Второй день в Самарканде" была очень кстати. Все чётко, понятно, с юмором. Веселились мы всю дорогу. Учли все наши пожелания. Захотели поесть, пожалуйстаа. После даже до базара довезли. Большое спасибо. Не пожалели что обратились. Рекомендую!!!
