Е Елена

Отличная экскурсия. С гидом нам повезло. Это был наш 2 день в Самарканде, так что экскурсия" Второй день в Самарканде" была очень кстати. Все чётко, понятно, с юмором. Веселились мы всю дорогу. Учли все наши пожелания. Захотели поесть, пожалуйстаа. После даже до базара довезли. Большое спасибо. Не пожалели что обратились. Рекомендую!!!