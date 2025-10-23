Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по неизведанным уголкам Самарканда! Вы посетите Городище Афрасиаб, мавзолей пророка Даниила, туристическую деревню Конигиль, Центр ремесленников, ковровую фабрику и другие знаковые места, познакомитесь с древними традициями и ремёслами. Погрузитесь в атмосферу истории, искусства и культуры этого удивительного города!
Описание экскурсииХотите узнать Самарканд с новой стороны? Окунуться в его многовековую историю, познакомиться с традициями, ремёслами и скрытыми жемчужинами этого древнего города? Тогда приглашаем вас на нашу особенную экскурсию! Эта прогулка создана для тех, кто уже видел основные достопримечательности Самарканда, но жаждет большего. Мы покажем вам места, в которых оживает прошлое, проведём вас по улицам, хранящим дух ушедших эпох, и подарим возможность прикоснуться к культуре и ремёслам, передаваемым из поколения в поколение. В программе экскурсии:
- Городище Афрасиаб — место, где зародился Самарканд. Вы увидите археологические раскопки и узнаете, каким был город в древности.
- Музей Афрасиаб — уникальная экспозиция, раскрывающая тайны древнего Самарканда.
- Мавзолей пророка Даниила — одно из самых почитаемых мест, овеянное легендами.
- Туристическая деревня Конигиль — здесь вы увидите, как вручную производят знаменитую самаркандскую бумагу по технологии, которой более тысячи лет.
- Центр ремесленников — место, где мастера создают настоящие произведения искусства.
- Ковровая фабрика — вы не только увидите процесс создания шёлковых ковров ручной работы, но и сможете попробовать себя в этом искусстве на мастер-классе.
- Туристический центр «Самарканд Сити» — современный облик города с его уникальной атмосферой.
- Русский Самарканд и Абрамовский бульвар — уголок, наполненный историей, архитектурой и культурным наследием русской общины города. Что вас ждёт:• Путешествие по историческим и малоизвестным местам Самарканда.
- Погружение в традиционные ремёсла: мастер-классы и знакомство с мастерами.
- Возможность увидеть древние технологии производства бумаги и ковров.
- Увлекательные истории, легенды и факты от опытного гида.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городище Афрасиаб
- Музей Афрасиаб
- Мавзолей пророка Даниила
- Туристическая деревня Конигиль
- Центр Ремесленников
- Ковровая фабрика
- Туристический центр Самарканд сити
- Абрамовский Бульвар
Что включено
- Услуга гида/nУслуга авто
Что не входит в цену
- Входные билеты/nПитание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Джанаева
23 окт 2025
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 4 чел.
О Самарканде с любовью
Увидеть, услышать и почувствовать главное о сказочном городе на обзорной экскурсии
Сегодня в 12:30
Завтра в 06:30
$188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальное путешествие по Самарканду: от древности до современности
Погрузитесь в мир узбекской культуры и истории с экскурсией, раскрывающей скрытые сокровища Самарканда за один день
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
$150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 12:30
Завтра в 07:30
$129 за всё до 4 чел.