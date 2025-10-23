Мои заказы

Второй день в Самарканде

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по неизведанным уголкам Самарканда! Вы посетите Городище Афрасиаб, мавзолей пророка Даниила, туристическую деревню Конигиль, Центр ремесленников, ковровую фабрику и другие знаковые места, познакомитесь с древними традициями и ремёслами. Погрузитесь в атмосферу истории, искусства и культуры этого удивительного города!
4
1 оценка
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Хотите узнать Самарканд с новой стороны? Окунуться в его многовековую историю, познакомиться с традициями, ремёслами и скрытыми жемчужинами этого древнего города? Тогда приглашаем вас на нашу особенную экскурсию! Эта прогулка создана для тех, кто уже видел основные достопримечательности Самарканда, но жаждет большего. Мы покажем вам места, в которых оживает прошлое, проведём вас по улицам, хранящим дух ушедших эпох, и подарим возможность прикоснуться к культуре и ремёслам, передаваемым из поколения в поколение. В программе экскурсии:
  • Городище Афрасиаб — место, где зародился Самарканд. Вы увидите археологические раскопки и узнаете, каким был город в древности.
  • Музей Афрасиаб — уникальная экспозиция, раскрывающая тайны древнего Самарканда.
  • Мавзолей пророка Даниила — одно из самых почитаемых мест, овеянное легендами.
  • Туристическая деревня Конигиль — здесь вы увидите, как вручную производят знаменитую самаркандскую бумагу по технологии, которой более тысячи лет.
  • Центр ремесленников — место, где мастера создают настоящие произведения искусства.
  • Ковровая фабрика — вы не только увидите процесс создания шёлковых ковров ручной работы, но и сможете попробовать себя в этом искусстве на мастер-классе.
  • Туристический центр «Самарканд Сити» — современный облик города с его уникальной атмосферой.
  • Русский Самарканд и Абрамовский бульвар — уголок, наполненный историей, архитектурой и культурным наследием русской общины города. Что вас ждёт:• Путешествие по историческим и малоизвестным местам Самарканда.
  • Погружение в традиционные ремёсла: мастер-классы и знакомство с мастерами.
  • Возможность увидеть древние технологии производства бумаги и ковров.
  • Увлекательные истории, легенды и факты от опытного гида.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Городище Афрасиаб
  • Музей Афрасиаб
  • Мавзолей пророка Даниила
  • Туристическая деревня Конигиль
  • Центр Ремесленников
  • Ковровая фабрика
  • Туристический центр Самарканд сити
  • Абрамовский Бульвар
Что включено
  • Услуга гида/nУслуга авто
Что не входит в цену
  • Входные билеты/nПитание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Д
Джанаева
23 окт 2025

Входит в следующие категории Самарканда

