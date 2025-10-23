Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по неизведанным уголкам Самарканда! Вы посетите Городище Афрасиаб, мавзолей пророка Даниила, туристическую деревню Конигиль, Центр ремесленников, ковровую фабрику и другие знаковые места, познакомитесь с древними традициями и ремёслами. Погрузитесь в атмосферу истории, искусства и культуры этого удивительного города!