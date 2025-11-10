Откройте для себя Самарканд, посетив ключевые исторические достопримечательности, такие как гробница Тамерлана и площадь Регистан.
Дополните экскурсию визитом в мастерскую по изготовлению бумаги по уникальной технологии VIII века и дегустацией местного вина.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Экскурсия по историческим местам
Во время нашей увлекательной экскурсии мы посетим несколько значительных исторических достопримечательностей. Это шанс прикоснуться к истории и культуре, которые оставили глубокий след в нашем мире.
Основные точки нашей экскурсии:
- Гробница Великого Тамерлана — величественное сооружение, которое восхищает своим архитектурным великолепием.
- Площадь дружбы народов Регистан — сердце культурной жизни, где пересекаются различные традиции и обычаи.
- Город мертвых Шахизинда — загадочное место, полное исторических памятников и духа давно ушедших эпох.
- Мечеть Биби Ханым — одна из крупнейших мечетей XV века, поражающая своим масштабом и красотой.
Дополнительные возможности
Если у вас есть интерес к уникальным традиционным ремеслам, мы можем включить в нашу экскурсионную программу посещение мастерской по изготовлению бумаги по древнему методу VIII века — Мэрос. Это прекрасная возможность увидеть, как создаются настоящие шедевры.
Для любителей вина организуем дегустацию местного производства. Вы сможете познакомиться с тонкостями местных вин и насладиться их вкусом.
Откройте для себя удивительный мир исторического наследия и наслаждайтесь каждым моментом нашей экскурсии!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Тамерлана Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Соборная мечеть Биби-Ханым
- Комплекс мавзолеев Шахи-Зинда
- Бумажная мастерская
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Плата за входные билеты
- Обед
- Мастер-классы и дегустация
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Тамерлана Гур-Эмир
Завершение: Комплекс Шахи-Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
