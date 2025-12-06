Описание тура
Две уникальные столицы
Что вас ждёт? Две столицы Узбекистана — Бухара и Самарканд, каждая из которых обладает своим шармом и уникальной атмосферой. У каждой из них есть своя история, свои тайны и характер. Это настоящие жемчужины страны!
Бухара — загадочная красавица
Жители Бухары шутят, что этот город похож на девушку без макияжа — естественный и непринужденный. В его улочках скрыты многовековые традиции и удивительные истории. Здесь вы сможете насладиться атмосферой старинных мечетей и медресе, которые расскажут вам о богатом наследии города.
Самарканд — нарядная принцесса
Самарканд, напротив, это город как накрашенная девушка. Яркие цвета, великолепные архитектурные строения и богатая культура делают его неповторимым. Самарканд знаменит своей атмосферой, историей и достопримечательностями, которые поражают воображение.
Что вас ждёт на экскурсии?
Во время экскурсии вы увидите:
- Помпезные строения
- Сказочные исторические памятники
- Возможность сделать красивые фотографии
- Уникальную кухню с невероятными вкусами
Погружение в культуру и атмосферу этих городов обязательно подарит вам незабываемые эмоции и новые впечатления!
Начало в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Самарканде:
- Гур Эмир
- Регистан
- Биби Ханым
- Шохи Зинда
- В Бухаре:
- Комплекс пои Калон
- Ансамбль Ляби Хауз
- Медресе Улугбека
- Крепость Арк
- Мавзолей Самонидов
Что включено
- Транспорт в Самарканде
- Гиды в двух городах
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты
- Билеты на поезд между городами
- Обед и ужин