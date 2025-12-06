Мои заказы

Две столицы: Самарканд и Бухара (на два дня)

Вас ждёт интересное путешествие в двух городах: Самарканде и Бухаре, где вы познакомитесь с местными достопримечательностями, а также сможете отведать плов и манты, попробовать самсу и просто приятно провести время.
Две столицы: Самарканд и Бухара (на два дня)
Две столицы: Самарканд и Бухара (на два дня)
Две столицы: Самарканд и Бухара (на два дня)
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00

Описание тура

Две уникальные столицы

Что вас ждёт? Две столицы Узбекистана — Бухара и Самарканд, каждая из которых обладает своим шармом и уникальной атмосферой. У каждой из них есть своя история, свои тайны и характер. Это настоящие жемчужины страны!

Бухара — загадочная красавица

Жители Бухары шутят, что этот город похож на девушку без макияжа — естественный и непринужденный. В его улочках скрыты многовековые традиции и удивительные истории. Здесь вы сможете насладиться атмосферой старинных мечетей и медресе, которые расскажут вам о богатом наследии города.

Самарканд — нарядная принцесса

Самарканд, напротив, это город как накрашенная девушка. Яркие цвета, великолепные архитектурные строения и богатая культура делают его неповторимым. Самарканд знаменит своей атмосферой, историей и достопримечательностями, которые поражают воображение.

Что вас ждёт на экскурсии?

Во время экскурсии вы увидите:

  • Помпезные строения
  • Сказочные исторические памятники
  • Возможность сделать красивые фотографии
  • Уникальную кухню с невероятными вкусами

Погружение в культуру и атмосферу этих городов обязательно подарит вам незабываемые эмоции и новые впечатления!

Начало в 10:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • В Самарканде:
  • Гур Эмир
  • Регистан
  • Биби Ханым
  • Шохи Зинда
  • В Бухаре:
  • Комплекс пои Калон
  • Ансамбль Ляби Хауз
  • Медресе Улугбека
  • Крепость Арк
  • Мавзолей Самонидов
Что включено
  • Транспорт в Самарканде
  • Гиды в двух городах
Что не входит в цену
  • Входные билеты на объекты
  • Билеты на поезд между городами
  • Обед и ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в отеле или на вокзале г. Самарканд
Завершение: Медресе Улугбека
Когда и сколько длится?
Когда: Начало в 10:00.
Экскурсия длится около 1 дня 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Самарканда

Похожие туры из Самарканда

Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
5 дней
-
10%
1 отзыв
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и посетить Гиждуван
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
6 дек в 14:00
31 янв в 08:00
$504$559 за человека
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
На машине
5 дней
11 отзывов
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
Увидеть, как делают бумагу, открыть секреты настоящего плова и побывать в «городе мёртвых»
Начало: Аэропорт Самарканда, время встречи зависит от приб...
18 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$490 за человека
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
На машине
5 дней
-
10%
1 отзыв
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда, точное время обс...
20 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
69 750 ₽77 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Самарканде
Все туры из Самарканда