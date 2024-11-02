5 дней
2 сердца Узбекистана: Самарканд и Бухара. Увидеть всё самое главное
Побродить по восточному базару, побывать в древней обсерватории и посетить резиденцию эмира
Начало: Аэропорт Самарканда, точное время встречи зависит ...
«Вы осмотрите главные достопримечательности Самарканда и Бухары: мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, крепость Арк, мавзолей Шахи-Зинда, площадь Регистан и дворец Ситораи Мохи-Хоса»
2 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
$440 за человека
5 дней
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и посетить Гиждуван
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
«Вы познакомитесь с гончарным мастерством и понаблюдаете за процессом изготовления керамических изделий»
1 ноя в 14:00
2 ноя в 14:00
$505 за человека
7 дней
Восточный Новый год: праздничное путешествие по Самарканду, Бухаре и Хиве
Попробовать 2 вида плова, исследовать мавзолеи и увидеть Амударью
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
$1 040 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Обзорные»
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