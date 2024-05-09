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Рекомендуем комфортные рейсы Узбекских авиалиний в Самарканд из Москвы (09:40-15:40) и Санкт-Петербурга (10:20-17:10). Возвращение из Бухары в Москву (05:10-07:20) и в Санкт-Петербург (05:40-08:50). Стоимость от 40000₽ из Москвы и от 37000₽ из СПб. Выписываем билеты сами – мы являемся субагентом Узбекских авиалиний.

Проживание. Будем жить в гостиницах-национальных домах в Самарканде и Бухаре, 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включены 4 завтрака, 2 обеда с пловом и 1 ужин с танцевальным шоу.

Сложность. Тур не требует специальной подготовки. Все трансферы включены. Продолжительность пешеходных экскурсий обычно составляет 2-3 часа.