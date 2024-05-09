Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Авторский тур в Самарканде

Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»

За 5 дней успеем максимум! Вы увидите самые впечатляющие достопримечательности Самарканда и Бухары, попробуете два вида плова и выясните, чем они отличаются, увидите национальное танцевальное шоу и сделаете эффектные снимки на фоне яркой мозаики на фасадах мечетей и лазурных куполов, сливающихся с небом.

Услышим удивительные истории архитектурных шедевров, прогуляемся по шумным торговым рядам восточных базаров, побываем в необычном дворце Ситораи Мохи-Хоса и увидим уникальный мавзолей Саманидов.

Вас ждут гастрономические открытия, интересные экскурсии и комфортабельное проживание в национальных домах.
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Ближайшие даты:
9
мая
16
мая
23
мая
30
мая
6
июн
13
июн
20
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет77 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Карты «Мир» в Узбекистане не принимаются. Выгоднее менять наличные доллары.

Рекомендуем комфортные рейсы Узбекских авиалиний в Самарканд из Москвы (09:40-15:40) и Санкт-Петербурга (10:20-17:10). Возвращение из Бухары в Москву (05:10-07:20) и в Санкт-Петербург (05:40-08:50). Стоимость от 40000₽ из Москвы и от 37000₽ из СПб. Выписываем билеты сами – мы являемся субагентом Узбекских авиалиний.

Проживание. Будем жить в гостиницах-национальных домах в Самарканде и Бухаре, 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включены 4 завтрака, 2 обеда с пловом и 1 ужин с танцевальным шоу.

Сложность. Тур не требует специальной подготовки. Все трансферы включены. Продолжительность пешеходных экскурсий обычно составляет 2-3 часа.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Самарканд, заселение и свободное время

Встретим вас в аэропорту Самарканда во второй половине дня и доставим в отель. Затем вы сможете самостоятельно прогуляться по ночному городу и насладиться местной едой — мы подскажем лучшие места.

Прибытие в Самарканд, заселение и свободное времяПрибытие в Самарканд, заселение и свободное времяПрибытие в Самарканд, заселение и свободное время
2 день

Прогулка по Самарканду и обесрватория Улугбека

В 09:00 начнём гулять по старинному городу — настоящему музею под открытым небом. Вы увидите мавзолей Гур-Эмир, где покоится Амир Тимур, прогуляетесь по площади Регистан — сердцу города.

Следующая точка маршрута — грандиозная соборная мечеть Биби-Ханым 14 века с небесного цвета куполом, носящая титул самой большой мечети в Средней Азии.

На обед заглянем в «Центр плова» и попробуем самаркандскую версию национального блюда. Дальше на микроавтобусе доберёмся до обсерватории Улугбека 15 века на холме Кухак. От некогда выдающегося трёхэтажного здания остался лишь секстант — инструмент для астрономических измерений.

Прочувствуем характер и дух Самарканда на Сиабском базаре. Пройдём сквозь величественную арку, украшенную мозаикой, и окажемся среди бесконечных торговых рядов в буйстве красок и ароматов. Вдоволь наедимся фруктов, пополним сувенирные запасы и завершим экскурсию.

Ужинать пойдём в этнопарк «Вечный Город» (за свой счёт), где воссозданы атмосфера и архитектура древних восточных городов.

Прогулка по Самарканду и обесрватория УлугбекаПрогулка по Самарканду и обесрватория УлугбекаПрогулка по Самарканду и обесрватория УлугбекаПрогулка по Самарканду и обесрватория УлугбекаПрогулка по Самарканду и обесрватория Улугбека
3 день

Переезд в Бухару и экскурсия: Ляби-хауз, мечеть Магоки-Аттари и медресе Чор-Минор

В 09:50 сядем на скоростной поезд и в 11:23 прибудем в пригород Бухары — Каган. После заселения в гостиницу в Бухаре пообедаем в национальном доме «Оши Софи» и попробуем бухарский вариант плова. Он считается самым диетическим.

Во время пешей экскурсии побываем в комплексе Ляби-хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. В средние века здесь велась торговля и заключались сделки.

Вы увидите мечеть Магоки-Аттари 9 века с уникальным архитектурным декором из шлифованного кирпича. Полюбуемся образцами бухарского зодчества и отправимся к медресе Чор-Минор 19-го века. Здание состоит из четырёх минаретов, увенчанных голубым куполом. Декор и форма каждого уникальны, и ни один узор на фасаде не повторяется.

Поужинать советуем в ресторане «Старая Бухара» (за свой счёт).

Переезд в Бухару и экскурсия: Ляби-хауз, мечеть Магоки-Аттари и медресе Чор-МинорПереезд в Бухару и экскурсия: Ляби-хауз, мечеть Магоки-Аттари и медресе Чор-МинорПереезд в Бухару и экскурсия: Ляби-хауз, мечеть Магоки-Аттари и медресе Чор-МинорПереезд в Бухару и экскурсия: Ляби-хауз, мечеть Магоки-Аттари и медресе Чор-Минор
4 день

Крепость Арк, мавзолей Саманидов, дворец Ситораи Мохи-Хоса и танцевальное шоу

Позавтракаем и в 9:00 отправимся гулять. Мы побываем в торговых куполах, где с 17 века местные и иностранные купцы выставляли на продажу специи, ткани и посуду, здесь располагались валютные биржи и менялись деньги. Торговля продолжается и сейчас.
Полюбуемся медресе Улугбека и Абдулазиззхана, увидим Калян — главную пятничную мечеть в Бухаре, и рассмотрим неприступные стены крепости Арк.

Дойдём до мавзолея Саманидов. Это самый древний памятник исламской архитектуры в Средней Азии, построенный из жжёного кирпича. Здание имеет квадратную форму и необычную крытую конструкцию — это запрещено в исламе, поэтому второго такого мавзолея не найти.

Пообедать советуем в Караван-сарае или в кафе на крыше, откуда открывается эффектный вид. После трапезы поедем в резиденцию последнего Бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса. Особенность дворца в причудливом сочетании восточных и европейских традиций, умело сплетённых архитекторами в единый ансамбль.

Экскурсия в дворец займёт около 2,5 часов. По возвращении в Бухару у вас будет время на самостоятельную прогулку и покупку сувениров. Вечером вас ждёт вкуснейший ужин с национальным танцевальным шоу в медресе Нодир-Диван-Беги.

Крепость Арк, мавзолей Саманидов, дворец Ситораи Мохи-Хоса и танцевальное шоуКрепость Арк, мавзолей Саманидов, дворец Ситораи Мохи-Хоса и танцевальное шоуКрепость Арк, мавзолей Саманидов, дворец Ситораи Мохи-Хоса и танцевальное шоуКрепость Арк, мавзолей Саманидов, дворец Ситораи Мохи-Хоса и танцевальное шоуКрепость Арк, мавзолей Саманидов, дворец Ситораи Мохи-Хоса и танцевальное шоуКрепость Арк, мавзолей Саманидов, дворец Ситораи Мохи-Хоса и танцевальное шоу
5 день

Отъезд

Рано утром доставим вас в аэропорт Бухары. Самолёты в Москву Узбекскими авиалиниями улетают в 05:10 с прибытием в аэропорт Домодедово в 07:20; в Санкт-Петербург — в 05:40 с прибытием в Пулково в 08:50.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в уютных национальных отелях
  • 4 завтрака в отелях, 2 обеда с пловом и 1 ужин с танцевальным шоу
  • 5 экскурсий пешком и на транспорте
  • Все трансферы по маршруту
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Билеты на скоростной поезд «Афросиаб» Самарканд-Бухара
Что не входит в цену
  • Билеты до Узбекистана и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 8 000 руб
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда
Завершение: Аэропорт Бухары, раннее утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Самарканда

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеВсе туры5-дневные турыСиабский БазарПопулярные местаБухара

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