Классика Узбекистана за 7 дней
Начало: Самарканд
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
24 апр в 09:00
$792 за человека
Экскурсия в горное село с ночёвкой в глэмпинге
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
24 апр в 08:00
$271 за экскурсию
Две столицы: Самарканд и Бухара (на два дня)
Начало: Встреча в отеле или на вокзале г. Самарканд
Расписание: Начало в 10:00.
Завтра в 10:00
24 апр в 10:00
$350 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Выездные»
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