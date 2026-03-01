Эконом тур по лучшим локациям Узбекистана (Самарканд-Бухара-Хива)

Бюджетный тур для тех, кто хочет увидеть страну не переплачивая за дополнительные услуги. & nbsp
Описание тура

Тур разработан для активных путешественников, формат рюкзак-кроссовки.

В стоимость включено только самое необходимое, что позволяет сделать ее доступной не влияя на качество экскурсионной программы.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Самарканд

Уважаемые гости, обратите внимание, фиксированная стоимость тура в $ (оплачивать можно по прибытию в любой валюте, но по действующему в Руз обменному курсу на момент прибытия). Так же, если Вы путешествуете в одиночку, берется доплата за одноместное размещение (объединяем туристов только при наличии такой возможности и при двустороннем согласии).

Встреча в аэропорту или ж/д вокзале Самарканда, трансфер в отель

Заселение по международным стандартам (ранее заселение оплачивается дополнительно)

Ночь в гостевом доме, или семейном отеле (номер с удобствами)

2 день

Самарканд-Ровесник Рима

Завтрак в отеле.

В 10:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Самарканду

(Продолжительность экскурсии 7-8 часов) Мы посетим:

- Римский-католический костел 1916 г. (без остановки) - Обсерваторию Улугбека, где до сих пор находится сохранившаяся часть секстанта Xv века. (Этот великий ученый посвятил свою жизнь науке, он первый вычислил точное время оборота земли вокруг солнца и построил звездную карту, которой пользовался весь мир более 300 лет.) - Некрополь Шахи-Зинда (ансамбль мавзолеев самаркандской знати) - Мавзолей пророка Даниила (Этот пророк приказал расчленить себя после смерти и поместить части тел в разные уголки света, само надгробие внушительных 20 метров) - Мавзолей Шейха Абд и Даруна - Соборная мечеть Биби-Ханум (Строительство началось по приказу Амира Тимура в 1404 г., но само строительство вела его любимая жена Биби Ханум, так как он был в походе. Здание намного превзошло другие постройки, что по многим данным разгневало Амира Тимура)

Обед в национальном доме У Мубарак Шариповой (Самаркандский плов, включено)

- Площадь Регистан Xv вв. (Центр Самарканда со времен Тамерлана, здесь расположен медресе Улугбека, медресе Шер-Дор и Тилля-Кари Xviiв.) Благодаря мастерам и архитекторам, они отлично гармонируют и создают неповторимы архитектурный ансамбль. - Мавзолей Гур-Эмир Xiv-Xv вв. (усыпальницы Тамерлана и членов династии Тимуридов) - Посещение центра ремесленников (здесь вы посетите мастерскую по изготовлению сюзане, бутик по пошиву стильной одежды из узбекских тканей, в которых можно сфотографироваться, чеканку, роспись золотом на керамических изделиях и многие др.)

В 18:00 Трансфер на ж/д вокзал

Свободный вечер для прогулки и ужина

22:23 - 00:06 Скоростной поезд до Бухары (Афросиаб)

Встреча и трансфер в отель

Ночь в гостевом доме, или семейном отеле (номер с удобствами)

3 день

Восточная красавица - Бухара

Завтрак в отеле

В 10:00 встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Бухаре.

(Продолжительность экскурсии 5-6 часов)

Мы посетим:

- Мавзолей Саманидов (конец Ix—начало X в.) Самый ранний памятник Бухары

- Мавзолей Чашма-Аюб (Xii—Xvi вв. Со святым источником внутри мавзолея связана легенда, согласно которой библейский пророк Иов (Аюб) пробил своим посохом путь к воде в засушливый год и этим спас бухарцев от гибели

- Комплекс Боло-Хауз (Xviii—Xx вв.) Необычная по своей красоте, пятничная мечеть для знати, проживавшей в крепости Арк

- Крепость Арк (I в. до н. э. —Xix в.) Веками крепость служила резиденцией бухарским эмирам, в которой безвыездно проживала вся семья эмира, располагался чиновничий аппарат, а также находились зиндан, гарем и казна

- Мечеть Калян (Xvi в.) Соборная пятничная мечеть Бухары

- Минарет Калян (1127 г.) Одно из трех строений в Бухаре, уцелевшее после нашествия Чингизхана. В древности минарет служил маяком для караванов

- Действующее медресе, Мири-Араб (Xvi в.) Здесь обучался Ахмад Кадыров

- Медресе Абдуллазизхана (Xvii в.) Один из красивейших памятников Бухары, портал которого украшают расписные сталактиты

- Медресе Улугбека (Xv в.)

Обед пройдет в национальном ресторане в центре города (включено)

- Прогулка под торговыми куполами (Xvi в.) Токи Саррафон (купол менял), Токи Тельпак Фурушон (купол продавцов головных уборов), Токи Заргарон (купол ювелиров), под которыми функционирует, как и много веков назад, множество ремесленных и сувенирных мастерских.

-Караван-сараи Бухары

- Мечеть Магоки Аттари (Xii—Xvi вв.) Древнейшая мечеть Бухары, фасад которой отделан искусной терракотовой резьбой. Под фундаментом мечети были найдены фрагменты более древнего храма огнепоклонников

- Ремесленный центр Бухары в караван-сарае Сайфиддин

- Ансамбль Ляби Хауз. Вы увидите памятник Ходже Насреддину, центральная площадь Бухары со старинным прудом, самое излюбленное место отдыха горожан и гостей нашего города. Ханака (обитель дервишей) (Xvii в.) и медресе Нодир Диван Беги (Xvii в.), медресе Кукельдаш (Xvi в.)

После окончания экскурсии, трансфер в отель

Ночь в гостевом доме, или семейном отеле (номер с удобствами)

4 день

Звезда по имени Солнце-Хива

Завтрак (ланч бокс)

В 04:40 Трансфер на ж/д вокзал (расписание поезда может меняться, точное время сообщается после покупки ж/д билетов)

05:42-10:57 Поезд до Ургенча

Встреча и трансфер в отель г. Хива

В 12:00 Встреча с гидом и начало экскурсии в Хиве (пешая экскурсия)

(Продолжительность экскурсии 5-6 часов)

Мы посетим:

- Крепость Ичан-кала, главные западные ворота Ата-Дарваза открывают вход в крепость Ичан-кала. За крепостной стеной скрывается город со старинными зданиями, улочками, дворцами.

Куня-Арк (Xvii-Xviii вв.)

- Старая цитадель, своеобразный город в городе был построен при Аранг-хане, здесь располагались дворец, монетный двор, гарем, мечети, конюшни, арсенал, тюрьма-зиндан, функционировавшая вплоть до конца Xix века

- Медресе Мухаммад Аминхана (1852-1853 гг.)

- Минарет Кальта-Минар (1854-1855 гг.) Необычный минарет, полностью покрытый глазурованной плиткой, по честолюбивому замыслу правителя Хивы должен был затмить своей красотой и размерами все существующие в мире минареты, но был построен только наполовину, из-за чего и получил свое название кальта — короткий

- Медресе Мухаммад Рахим-хана (1876 г.)

- Мавзолей-ханака Саид-Алаваддин (Xiv, Xix вв.) Построен на месте захоронения известного суфийского шейха

- Мавзолей Пахлаван-Махмуда (Xviii-Xix вв.)

- Минарет и медресе Ислам Ходжа (1908 г.) Самый красивый и высокий минарет Хивы гордо возвышается над древними городскими строениями

- Джума-мечеть (X-Xviii в.) Соборная пятничная мечеть Хивы примечательна тем, что здесь собраны уникальные резные колонны, некоторым из них более 1000 лет

- Ак-мечеть (1657 г.) и бани Ануш-хана (1664 г.)

- Медресе Кутлуг-Мурад-Инак (1804-1812 гг.)

- Медресе Алла-Кули-хана (1832-1835 гг.)

Обед в национальном кафе (комплексный) входит в стоимость

- Дворец Таш-хаули (1830-1838 гг.) Каменный дворец представлял собой большой комплекс, состоявший из восьми дворов и 163-х комнат, похожих на лабиринт. Здесь располагались дворец, гарем, двор увеселений, а также другие помещения

- Комплекс Палван Кари (1905 г.), караван-сарай и тим Алла-Кули-хана (1835 г.) Оба здания: караван-сарай и базар Палван Кари, призванные улучшить торговлю и привлечь, как можно больше купцов в столицу ханства, располагались у ворот Палван-дарваза. Тим и в наши дни считается самым крупным крытым рынком Хивы. Толстые стены обеспечивают живительную прохладу в знойный день, и слова благодарности в адрес умелых строителей часто звучат под сводами старинного здания

- Ворота Палван-дарваза (1806 г.) Буквально, богатырские ворота, но были известны и под другими именами: Пошшоб-дарваза (ворота палачей); Кул-Дарваза (невольничьи ворота). Эти названия связаны с тем, что вплоть до 1873 года у ворот Палван-дарваза, при выходе из Ичан-калы, размещался невольничий рынок; и все указы о казнях, исходящие из дворца Таш-хаули, оглашались именно у этих ворот города.

Ночь в гостевом доме, или семейном отеле (номер с удобствами)

5 день

Отправление домой

Завтрак в отеле

Выселение по международным стандартам в 12:00

Трансфер к месту отправления аэропорт, либо ж/д вокзал г. Ургенч

Гости улетающие домой из Самарканда, могут обратится за консультацией по приобретению ж/д билета Ургенч-Самарканд поезд отправляется в 19:00 и прибывает в Самарканд в 03:58 (след. дня), стоимость билета купэ 23$

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встречи и проводы по маршруту
  • Размещение в отеле выбранной категории
  • Обеды
  • Завтраки
  • Экскурсии в каждом городе маршрута
  • Ж/д билеты на скоростные поезда по маршруту
  • Трансферы по маршруту
  • Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Плата за входы на памятники
  • Ужины
  • Страховка
  • Международный авиа перелет
  • Ранее заселение
  • Одноместное размещение
О чём нужно знать до поездки

В туре предусмотрено размещение в гостевых домах, все необходимое для того что бы переночевать и принять душ в них имеется, поэтому не рекомендуем брать с собой большой багаж. Одежда должна быть по максимуму удобной и практичной, как и обувь.

Пожелания к путешественнику

Уважаемые гости!

В данном туре, одноместное размещение не предусмотрено, поэтому, если Вы путешествуете в одиночку, пожалуйста уточните о возможности подселения на интересующую Вас дату. При отсутствии желающих на подселение, доплата за сингл размещение взымается автоматически.

Пожалуйста при бронировании тура, указывайте номер телефона зарегистрированный в Whatsapp

Визы
Виза не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Kseniia
Kseniia — Тревел-эксперт
Здравствуйте! Меня зовут Ксения, уже 8 лет я проживаю в Узбекистане. Любовь к путешествиям и культуре востока – стало здесь для меня делом жизни. Мой авторский тур – это настоящее приключение, наполненное яркими красками, инсайтами и гастрономическими удовольствиями. Мой Узбекистан – Ваш уникальный маршрут!

