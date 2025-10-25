Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и питание в пустыне (ужин и завтрак). Ужин — местная кухня — первое и второе блюда, сезонные салаты, чай, вода, лепёшки, десерт. Завтрак — классический. Есть возможность вегетарианского питания.
Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Седан или кроссовер Chevrolet, Hyundai, Toyota, Volkswagen Passat/Jetta, спринтеры и автобусы Mercedes, Yutong. Для детей предусмотрены детские кресла во время поездки.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Не нужна.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Проведение тура возможно в любые даты весной и осенью, а также для больших групп — до 40 человек.
Программа тура по дням
1 день
Знакомство с Самаркандом
Встречаемся и едем в отель. После размещения вы немного отдохнёте, а затем мы отправимся на экскурсию по основным достопримечательностям Самарканда. Мы посетим мечеть Биби-Ханум, построенную в честь жены великого полководца Амира Тимура, а также его гробницу. Побываем в мавзолее Шахи-Зинда, где покоится потомок пророка Мухаммеда. Завершающей точкой дня станет легендарная площадь Регистан, которая удивит вас своей архитектурой в вечерней подсветке.
2 день
Окрестности Самарканда
Сегодня вас ждёт путешествие в ремесленный город Конигил, где вы увидите процесс изготовления шёлковой бумаги из коры тутового дерева с использованием древних технологий.
Затем побываем в обсерватории Улугбека и узнаем о достижениях этого великого учёного в области астрономии. Заключительная часть экскурсии — посещение историко-этнографического парка «Вечный город», где переплелись современность и прошлое. Здесь воссоздан восточный город, в котором представлен архитектурный стиль практически всех регионов Узбекистана, реконструированы исторические объекты, не дожившие до наших дней. А атмосфера этого места способствует отдыху.
3 день
Пустыня Кызылкум
В этот день после завтрака мы отправимся в пустыню Кызылкум, что в переводе означает «красный песок». Здесь вы сможете увидеть не только барханы, но и саксаулы и другие пустынные растения. Мы остановимся на озере Айдаркуль, которое было важной точкой на караванных путях. Здесь, в сердце пустыни, мы проведём ночь в юрте, наслаждаясь звёздным небом, живой музыкой и теплом костра.
4 день
Прогулки по пустыне и переезд в Бухару
Позавтракав, пойдём гулять по окрестностям. Желающие смогут прокатиться на верблюде, порыбачить или искупаться (в сезон). После обеда мы отправимся в Бухару (200 км), где разместимся в отеле и отдохнём.
5 день
Историческая Бухара
Бухара — это настоящий город-сказка, где веками переплетались культуры, народы и верования, когда-то важнейшая точка на Великом шёлковом пути. Вы узнаете, как торговля, наука и религия развивались здесь бок о бок в течение многих лет, и осмотрите архитектурные шедевры, не имеющие аналогов в мире. Вам может показаться, что тут словно останавливается время.
6 день
Жизнь в бухарской деревне
В этот день мы окунёмся в быт настоящей бухарской деревни: вы узнаете о традициях и почувствуете на себе местное гостеприимство. Вас ждут дегустация бухарского плова, прогулка по ферме, где выращиваются овощи и фрукты, а также знакомство с домашним хозяйством. Это настоящая экзотика, которая оставит незабываемые впечатления.
7 день
Завершение тура, отъезд
Пришло время прощаться с солнечным Узбекистаном. В заранее согласованное время наш водитель заберёт вас из отеля и доставит в аэропорт или на вокзал.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
1 ночь в юрте
Завтраки в отелях, завтрак и ужин в пустыне
Комфортабельный транспорт с кондиционером по всему маршруту, включая трансферы, экскурсии и переезды
Услуги сертифицированных гидов-экскурсоводов в каждом городе
Что не входит в цену
Перелёт из вашего города до Самарканда или Бухары и обратно
Питание вне программы
Входные билеты в музеи и памятники
1-местное проживание - 20$ за ночь
Место начала и завершения?
Самарканд или Бухара, под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Азиза — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 17 туристов
Добро пожаловать в солнечный Узбекистан, мои дорогие гости! Я родилась и живу в сказочной Бухаре, мои родители также являются её коренными жителями. Я с детства слышу их интересные легенды и читать дальше
рассказы о нашем древнем городе, увлекаюсь его богатой историей, культурой и многовековыми традициями и готова делиться этим с вами.
С удовольствием общаюсь на разные темы, интересуюсь философией, психологией, медициной, спортом и культурами разных стран.
Татьяна
25 окт 2025
Спасибо большое Азизе за наше прекрасное путешествие!!! Нас было трое, уже не очень молодых, подруг. Конечно, мы немного волновались, прилетали вечером, как и что будет!! Все прошло прекрасно! Не только читать дальше
в первую встречу, но и во все последующие! Встречали и знакомили с вашей прекрасной страной!! Хива это сказка!!! Бухара, особенно вечером, просто завораживает!! Очень понравилось погружение в деревенскую среду. Самарканд великолепен, я была там очень давно и мне есть с чем сравнивать!! Шахрисабз незабываем!!! В городе очень много интересных локаций! Очень хочется отметить нашего гида, очень много интересного и познавательного мы от него услышали, он очень заботился о нас!! Спасибо за прекрасное впечатление о стране!!!
К
Константин
2 июн 2025
Замечательный гид, все прошло на высшем уровне, полное сопровождение по Узбекистану. Всем советую Азизу к сотрудничеству.
К
Ксения
16 мая 2025
Мы первый раз в Бухаре, искали гида в интернете. Выбрали Азизу по отзывам и не ошиблись!!! Очень позитивный, добрый, отзывчивый человек, с широкой красивой улыбкой! Тур прошел очень увлекательно, все читать дальше
что хотели увидели и запомнили, что не всегда получается, а значит зависит от гида. Азиза организовала нам трансфер, порекомендовала ресторан и все было замечательно. Помогла с организацией дня рождения, ни в чем не отказала. За что большое ей спасибо! Я очень рекомендую Азизу, если вы собираетесь в Бухару.