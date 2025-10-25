.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и питание в пустыне (ужин и завтрак). Ужин — местная кухня — первое и второе блюда, сезонные салаты, чай, вода, лепёшки, десерт. Завтрак — классический. Есть возможность вегетарианского питания.

Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Седан или кроссовер Chevrolet, Hyundai, Toyota, Volkswagen Passat/Jetta, спринтеры и автобусы Mercedes, Yutong. Для детей предусмотрены детские кресла во время поездки.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Проведение тура возможно в любые даты весной и осенью, а также для больших групп — до 40 человек.