Индивидуальный тур по следам караванов: Самарканд, Бухара, Кызылкум и знакомство с местной жизнью

Восхититься архитектурой мечетей и городов, изучить быт бухарской деревни и провести ночь в пустыне
В этом туре мы собрали всё самое интересное! Вы не только восхититесь архитектурой Самарканда и Бухары, например, мозаичными узорами мечети Биби-Ханум, мавзолея Шахи-Зинда и площади Регистан.

Вас также ждёт посещение города
Конигиль, сохранившего ремесленные традиции: вы увидите, как вручную изготавливают шёлковую бумагу, и погрузитесь в мир астрономии в обсерватории Улугбека.

Мы побываем в бухарской деревне, где вас гостеприимно встретят местные жители и познакомят со своим укладом жизни.

А самые яркие впечатления подарит ночёвка в юрте в пустыне Кызылкум, где, окружённые песчаными барханами и саксаулами, вы будете наслаждаться звёздами, живой музыкой и теплом костра.

Желающие смогут прокатиться на верблюдах, порыбачить и искупаться при подходящей погоде в озере Айдаркуль.

5
3 отзыва
Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и питание в пустыне (ужин и завтрак). Ужин — местная кухня — первое и второе блюда, сезонные салаты, чай, вода, лепёшки, десерт. Завтрак — классический. Есть возможность вегетарианского питания.
Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Седан или кроссовер Chevrolet, Hyundai, Toyota, Volkswagen Passat/Jetta, спринтеры и автобусы Mercedes, Yutong. Для детей предусмотрены детские кресла во время поездки.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Проведение тура возможно в любые даты весной и осенью, а также для больших групп — до 40 человек.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Самаркандом

Встречаемся и едем в отель. После размещения вы немного отдохнёте, а затем мы отправимся на экскурсию по основным достопримечательностям Самарканда. Мы посетим мечеть Биби-Ханум, построенную в честь жены великого полководца Амира Тимура, а также его гробницу. Побываем в мавзолее Шахи-Зинда, где покоится потомок пророка Мухаммеда. Завершающей точкой дня станет легендарная площадь Регистан, которая удивит вас своей архитектурой в вечерней подсветке.

2 день

Окрестности Самарканда

Сегодня вас ждёт путешествие в ремесленный город Конигил, где вы увидите процесс изготовления шёлковой бумаги из коры тутового дерева с использованием древних технологий.

Затем побываем в обсерватории Улугбека и узнаем о достижениях этого великого учёного в области астрономии. Заключительная часть экскурсии — посещение историко-этнографического парка «Вечный город», где переплелись современность и прошлое. Здесь воссоздан восточный город, в котором представлен архитектурный стиль практически всех регионов Узбекистана, реконструированы исторические объекты, не дожившие до наших дней. А атмосфера этого места способствует отдыху.

3 день

Пустыня Кызылкум

В этот день после завтрака мы отправимся в пустыню Кызылкум, что в переводе означает «красный песок». Здесь вы сможете увидеть не только барханы, но и саксаулы и другие пустынные растения. Мы остановимся на озере Айдаркуль, которое было важной точкой на караванных путях. Здесь, в сердце пустыни, мы проведём ночь в юрте, наслаждаясь звёздным небом, живой музыкой и теплом костра.

4 день

Прогулки по пустыне и переезд в Бухару

Позавтракав, пойдём гулять по окрестностям. Желающие смогут прокатиться на верблюде, порыбачить или искупаться (в сезон). После обеда мы отправимся в Бухару (200 км), где разместимся в отеле и отдохнём.

5 день

Историческая Бухара

Бухара — это настоящий город-сказка, где веками переплетались культуры, народы и верования, когда-то важнейшая точка на Великом шёлковом пути. Вы узнаете, как торговля, наука и религия развивались здесь бок о бок в течение многих лет, и осмотрите архитектурные шедевры, не имеющие аналогов в мире. Вам может показаться, что тут словно останавливается время.

6 день

Жизнь в бухарской деревне

В этот день мы окунёмся в быт настоящей бухарской деревни: вы узнаете о традициях и почувствуете на себе местное гостеприимство. Вас ждут дегустация бухарского плова, прогулка по ферме, где выращиваются овощи и фрукты, а также знакомство с домашним хозяйством. Это настоящая экзотика, которая оставит незабываемые впечатления.

7 день

Завершение тура, отъезд

Пришло время прощаться с солнечным Узбекистаном. В заранее согласованное время наш водитель заберёт вас из отеля и доставит в аэропорт или на вокзал.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$830
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 ночь в юрте
  • Завтраки в отелях, завтрак и ужин в пустыне
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером по всему маршруту, включая трансферы, экскурсии и переезды
  • Услуги сертифицированных гидов-экскурсоводов в каждом городе
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города до Самарканда или Бухары и обратно
  • Питание вне программы
  • Входные билеты в музеи и памятники
  • 1-местное проживание - 20$ за ночь
Место начала и завершения?
Самарканд или Бухара, под ваш рейс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиза
Азиза — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 17 туристов
Добро пожаловать в солнечный Узбекистан, мои дорогие гости! Я родилась и живу в сказочной Бухаре, мои родители также являются её коренными жителями. Я с детства слышу их интересные легенды и
рассказы о нашем древнем городе, увлекаюсь его богатой историей, культурой и многовековыми традициями и готова делиться этим с вами. С удовольствием общаюсь на разные темы, интересуюсь философией, психологией, медициной, спортом и культурами разных стран.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Татьяна
Татьяна
25 окт 2025
Спасибо большое Азизе за наше прекрасное путешествие!!! Нас было трое, уже не очень молодых, подруг. Конечно, мы немного волновались, прилетали вечером, как и что будет!! Все прошло прекрасно! Не только
в первую встречу, но и во все последующие! Встречали и знакомили с вашей прекрасной страной!! Хива это сказка!!! Бухара, особенно вечером, просто завораживает!! Очень понравилось погружение в деревенскую среду. Самарканд великолепен, я была там очень давно и мне есть с чем сравнивать!! Шахрисабз незабываем!!! В городе очень много интересных локаций! Очень хочется отметить нашего гида, очень много интересного и познавательного мы от него услышали, он очень заботился о нас!!
Спасибо за прекрасное впечатление о стране!!!

К
Константин
2 июн 2025
Замечательный гид, все прошло на высшем уровне, полное сопровождение по Узбекистану. Всем советую Азизу к сотрудничеству.
К
Ксения
16 мая 2025
Мы первый раз в Бухаре, искали гида в интернете. Выбрали Азизу по отзывам и не ошиблись!!! Очень позитивный, добрый, отзывчивый человек, с широкой красивой улыбкой! Тур прошел очень увлекательно, все
что хотели увидели и запомнили, что не всегда получается, а значит зависит от гида. Азиза организовала нам трансфер, порекомендовала ресторан и все было замечательно. Помогла с организацией дня рождения, ни в чем не отказала. За что большое ей спасибо! Я очень рекомендую Азизу, если вы собираетесь в Бухару.

