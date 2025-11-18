Описание тура
Тур совмещающий в себе множество красивых исторических локаций и отдых на природе
Программа тура по дням
Прибытие в Самарканд
Встреча в аэропорту, трансфер в отель
Заселение по международным стандартам
При необходимости раннего заселения просьба сообщить заблаговременно
Ночь в отеле 3
Самарканд
Завтрак в отеле.
В 10:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Самарканду
(Продолжительность экскурсии 7-8 часов)
Мы посетим:
- Римский-католический костел 1916 г. (без остановки)
- Обсерваторию Улугбека, где до сих пор находится сохранившаяся часть секстанта Xv века. (Этот великий ученый посвятил свою жизнь науке, он первый вычислил точное время оборота земли вокруг солнца и построил звездную карту, которой пользовался весь мир более 300 лет.)
- Некрополь Шахи-Зинда (ансамбль мавзолеев самаркандской знати)
- Мавзолей пророка Даниила (Этот пророк приказал расчленить себя после смерти и поместить части тел в разные уголки света, само надгробие внушительных 20 метров)
- Мавзолей Шейха Абд и Даруна
- Соборная мечеть Биби-Ханум (Строительство началось по приказу Амира Тимура в 1404 г., но само строительство вела его любимая жена Биби Ханум, так как он был в походе. Здание намного превзошло другие постройки, что по многим данным разгневало Амира Тимура)
Обед в узбекском национальном доме Муборак Шарипова (включено)
- Площадь Регистан Xv вв. (Центр Самарканда со времен Тамерлана, здесь расположен медресе Улугбека, медресе Шер-Дор и Тилля-Кари Xviiв.) Благодаря мастерам и архитекторам, они отлично гармонируют и создают неповторимы архитектурный ансамбль.
- Мавзолей Гур-Эмир Xiv-Xv вв. (усыпальницы Тамерлана и членов династии Тимуридов)
- Посещение центра ремесленников (здесь вы посетите мастерскую по изготовлению сюзане, бутик по пошиву стильной одежды из узбекских тканей, в которых можно сфотографироваться, чеканку, роспись золотом на керамических изделиях и многие др.)
Ночь в отеле 3
Шахрисабз
Завтрак в отеле
В 10:00 Встреча с гидом, начало тура в Шахрисабз
(Продолжительность экскурсии 7-8 часов)
Шахрисабз основан примерно в Viii веке до н. э. в эпоху существования государства и цивилизации Согдиана. Это уникальная возможность познакомиться с родным городом Амира Тимура (Тамерланом) легендарного основателя и правителя Тимуридов.
Во время экскурсии вы посетите руины дворца Ак-Сарай, настоящий шедевр средневекового зодчества, на строительство города ушло четверть века. Так же вы побываете в усыпальнице любимого сына Амира Тимура Джахонгира и в мемориальном комплексе Дор-Ут-Тиловате, основателю суфизма Шамсиддину Кулалу.
Мы посетим:
- Шахрисабз
- Мемориальный комплекс Дор-Ус-Саодат
- Дворец Ак-Сарай
- Ансамбль Дор-Ут Тилават
- Мечеть Кок-Гумбаз
- Усыпальница отца Амира Тимура
Во время экскурсии вы остановитесь на обед в узбекском ресторане (включено)
Так же остановка пройдет в живописном месте с видом на горы.
17:38-20:38 поезд до Бухары (купэ)
Прибытие и трансфер в отель
Ночь в отеле 3
Бухара
Завтрак в отеле
В 10:00 встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Бухаре.
(Продолжительность экскурсии 5-6 часов)
Мы посетим:
- Комплекс Ляби-Хаус
- Мечеть Магоки-Аттори
- Мечеть Калян, Боло-Хауз
- Медресе Чор-Минор
- Медресе Мири-араб
Обед в национальном кафе (включено)
- Медресе Улугбека
- Медресе Абдулазиз-Хана
- Минарет Калян
- Крепость Арк
- Мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб
Время на ужин
В 19:00 Трансфер в аэропорт Бухары
21:20-22:20 Авиаперелет Бухара-Ташкент (ручная кладь 8 кг, при необходимости багаж оплачивается дополнительно)
Прибытие в Ташкент трансфер в отель
Ночь в отеле 3
Ташкент
Завтрак в отеле
10:00 Начало экскурсии с гидом по Ташкенту
(Продолжительность экскурсии 6-7 часов)
Мы посетим:
- Сквер Амира Тимура (Тамерлана), Дворец Форумов, Музей Тимуридов, Ташкентские куранты, так же увидим здания Европейской архитектуры Xix в.
- Театральная площадь (Законченный архитектурный ансамбль)
- Площадь независимости
- Площадь дружбы народов
- Дворец Великого князя Николая Романова
- Ташкентская Телевизионная башня (самая высокая в Центральной Азии)
- Центр Плова (Здесь мы отведаем национальный плов и увидим огромные казаны, в которых готовят для всего города, обед включен)
- Монумент Мужество
- Памятник Жертв Репрессии
- Архитектурный комплекс Хазрати Имам Xvi в. (Мавзолей Каффаль Шаши, Медресе Барак Хана, Мечеть Тилля-Шейх, Музей Корана (где хранится единственная первозданная копия Корана, единственная из 6), Соборная мечеть Хазрати-Имам
- Чор-су базар, обжорные ряды (невероятное зрелище с возможностью все попробовать и даже принять участие в изготовление лепешки в тандыре), (древнейший базар и самый крупный в Центральной Азии, действующий с X в.)
Ночь в отеле 3
Чимган
Завтрак в отеле
В 10:00 Встреча с гидом, экскурсия в горы Чимган
-Горные склоны Чимган
-Чарвакское водохранилище
-Ущелье Бельдерсай
-Канатная дорога Amirsoy
Обед в кафе Файз (включено)
Ночь в отеле 3
Отправление домой
Завтрак в отеле
Выселение в 12:00
Трансфер в аэропорт за 3 часа до вылета
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встречи и проводы по маршруту
- Размещение в отеле выбранной категории
- Завтраки, обеды в дни экскурсий
- Экскурсии в каждом городе маршрута
- Ж/д билеты на скоростные поезда по маршруту
- Авиа билет Бухара-Ташкент
- Трансферы по маршруту
- Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
- Плата за входы на памятники
- Ужины
- Международный авиаперелет
- Одноместное размещение
Пожелания к путешественнику
Встречаем 24/7, те в какое бы время Вы не прилетели, мы Вас встретим.
Время ожидания трансфера с момента посадки самолета 1 час 30 минут.
Заселение и выселение в отель по международным стандартам, если Вы прилетаете ночью, необходимо сразу предупредить о брони дополнительных суток. Доплата за двухместный номер составляет 50$, за одноместный 45$, за трехместный 75$.
В отелях имеется все необходимое, интернет, телевидение, фен, чайник, кондиционер, гигиенические принадлежности.
С собой можно брать доллары, рубли, евро с обменом данных валют проблем нет.
Стоимость тура фиксирована в $, оплачивать другой валютой можно, но по обменному курсу банка Узбекистана на момент прибытия в страну.
Sim карту можно купить в аэропорту, средняя стоимость 5$
Дополнительные расходы по туру входные билеты в музеи в среднем от 50-80$ в зависимости от тура.
Средний чек в кафе 10-15$ (без алкоголя)
Страховка для посещения страны не требуется, при желании турист может оформить ее самостоятельно у себя в стране.
Из документов мы предоставляем ваучер на тур и по прибытию в страну счет на оплату и ж/д билеты по маршруту. Если необходимы документы для бухгалтерии для оформления командировочных, мы так же предоставляем по запросу.
Обеды комплексные и одинаковые для всех участников тура, спец питания вчт. вегетарианского у нас нет.
Провоз дронов в страну запрещен
Слишком большой багаж с собой брать не нужно, берите тот который Вам будет комфортно перемещать самостоятельно.
С детьми младше 14 лет, участие в групповых турах не рекомендуется
Распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено и карается административным штрафом.
На экскурсиях предусмотрено посещение объектов религиозной значимости, поэтому от коротких шорт, декольте и оголенных плеч лучше воздержаться. На голову нужно взять с собой платочек или легкий палантин.
За оставленные и забытые в поездах, автобусах и отелях вещи, компания ответственности не несет. Все расходы по их транспортировке итд. несет сам забывший.
Продолжительность экскурсий составляет от 5 до 8 часов (в зависимости от города), практически в каждом туре вечера до поезда свободны, в это время можно оставить вещи в камере хранения на вокзале и сходить поужинать или погулять до поезда.
Перед бронированием пожалуйста внимательно изучите свою программу, так как при отмене тура предоплата по правилам ресурса не возвращается, Вы только сможете использовать ее в дальнейшем при бронировании другой программы. Поэтому, что бы не было недоразумений, пожалуйста будьте внимательны.
Визы
Не требуются