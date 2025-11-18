Мои заказы

Перекрёсток цивилизаций: Самарканд, Шахрисабз, Бухара, Ташкент, горы

Горные перевалы и памятники ЮНЕСКО, культура и традиции, прошлое и настоящее
Описание тура

Тур совмещающий в себе множество красивых исторических локаций и отдых на природе

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Самарканд

Встреча в аэропорту, трансфер в отель

Заселение по международным стандартам

При необходимости раннего заселения просьба сообщить заблаговременно

Ночь в отеле 3

2 день

Самарканд

Завтрак в отеле.
В 10:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Самарканду

(Продолжительность экскурсии 7-8 часов)
Мы посетим:

- Римский-католический костел 1916 г. (без остановки)
- Обсерваторию Улугбека, где до сих пор находится сохранившаяся часть секстанта Xv века. (Этот великий ученый посвятил свою жизнь науке, он первый вычислил точное время оборота земли вокруг солнца и построил звездную карту, которой пользовался весь мир более 300 лет.)
- Некрополь Шахи-Зинда (ансамбль мавзолеев самаркандской знати)
- Мавзолей пророка Даниила (Этот пророк приказал расчленить себя после смерти и поместить части тел в разные уголки света, само надгробие внушительных 20 метров)
- Мавзолей Шейха Абд и Даруна
- Соборная мечеть Биби-Ханум (Строительство началось по приказу Амира Тимура в 1404 г., но само строительство вела его любимая жена Биби Ханум, так как он был в походе. Здание намного превзошло другие постройки, что по многим данным разгневало Амира Тимура)

Обед в узбекском национальном доме Муборак Шарипова (включено)

- Площадь Регистан Xv вв. (Центр Самарканда со времен Тамерлана, здесь расположен медресе Улугбека, медресе Шер-Дор и Тилля-Кари Xviiв.) Благодаря мастерам и архитекторам, они отлично гармонируют и создают неповторимы архитектурный ансамбль.
- Мавзолей Гур-Эмир Xiv-Xv вв. (усыпальницы Тамерлана и членов династии Тимуридов)
- Посещение центра ремесленников (здесь вы посетите мастерскую по изготовлению сюзане, бутик по пошиву стильной одежды из узбекских тканей, в которых можно сфотографироваться, чеканку, роспись золотом на керамических изделиях и многие др.)

Ночь в отеле 3

3 день

Шахрисабз

Завтрак в отеле

В 10:00 Встреча с гидом, начало тура в Шахрисабз

(Продолжительность экскурсии 7-8 часов)

Шахрисабз основан примерно в Viii веке до н. э. в эпоху существования государства и цивилизации Согдиана. Это уникальная возможность познакомиться с родным городом Амира Тимура (Тамерланом) легендарного основателя и правителя Тимуридов.

Во время экскурсии вы посетите руины дворца Ак-Сарай, настоящий шедевр средневекового зодчества, на строительство города ушло четверть века. Так же вы побываете в усыпальнице любимого сына Амира Тимура Джахонгира и в мемориальном комплексе Дор-Ут-Тиловате, основателю суфизма Шамсиддину Кулалу.

Мы посетим:

- Шахрисабз

- Мемориальный комплекс Дор-Ус-Саодат

- Дворец Ак-Сарай

- Ансамбль Дор-Ут Тилават

- Мечеть Кок-Гумбаз

- Усыпальница отца Амира Тимура

Во время экскурсии вы остановитесь на обед в узбекском ресторане (включено)

Так же остановка пройдет в живописном месте с видом на горы.

17:38-20:38 поезд до Бухары (купэ)

Прибытие и трансфер в отель

Ночь в отеле 3

4 день

Бухара

Завтрак в отеле

В 10:00 встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Бухаре.

(Продолжительность экскурсии 5-6 часов)

Мы посетим:

- Комплекс Ляби-Хаус

- Мечеть Магоки-Аттори

- Мечеть Калян, Боло-Хауз

- Медресе Чор-Минор

- Медресе Мири-араб

Обед в национальном кафе (включено)

- Медресе Улугбека

- Медресе Абдулазиз-Хана

- Минарет Калян

- Крепость Арк

- Мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб

Время на ужин

В 19:00 Трансфер в аэропорт Бухары

21:20-22:20 Авиаперелет Бухара-Ташкент (ручная кладь 8 кг, при необходимости багаж оплачивается дополнительно)

Прибытие в Ташкент трансфер в отель

Ночь в отеле 3

5 день

Ташкент

Завтрак в отеле

10:00 Начало экскурсии с гидом по Ташкенту

(Продолжительность экскурсии 6-7 часов)

Мы посетим:

- Сквер Амира Тимура (Тамерлана), Дворец Форумов, Музей Тимуридов, Ташкентские куранты, так же увидим здания Европейской архитектуры Xix в.

- Театральная площадь (Законченный архитектурный ансамбль)

- Площадь независимости

- Площадь дружбы народов

- Дворец Великого князя Николая Романова

- Ташкентская Телевизионная башня (самая высокая в Центральной Азии)

- Центр Плова (Здесь мы отведаем национальный плов и увидим огромные казаны, в которых готовят для всего города, обед включен)

- Монумент Мужество

- Памятник Жертв Репрессии

- Архитектурный комплекс Хазрати Имам Xvi в. (Мавзолей Каффаль Шаши, Медресе Барак Хана, Мечеть Тилля-Шейх, Музей Корана (где хранится единственная первозданная копия Корана, единственная из 6), Соборная мечеть Хазрати-Имам

- Чор-су базар, обжорные ряды (невероятное зрелище с возможностью все попробовать и даже принять участие в изготовление лепешки в тандыре), (древнейший базар и самый крупный в Центральной Азии, действующий с X в.)

Ночь в отеле 3

6 день

Чимган

Завтрак в отеле

В 10:00 Встреча с гидом, экскурсия в горы Чимган

-Горные склоны Чимган

-Чарвакское водохранилище

-Ущелье Бельдерсай

-Канатная дорога Amirsoy

Обед в кафе Файз (включено)

Ночь в отеле 3

7 день

Отправление домой

Завтрак в отеле

Выселение в 12:00

Трансфер в аэропорт за 3 часа до вылета

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встречи и проводы по маршруту
  • Размещение в отеле выбранной категории
  • Завтраки, обеды в дни экскурсий
  • Экскурсии в каждом городе маршрута
  • Ж/д билеты на скоростные поезда по маршруту
  • Авиа билет Бухара-Ташкент
  • Трансферы по маршруту
  • Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Плата за входы на памятники
  • Ужины
  • Международный авиаперелет
  • Одноместное размещение
Пожелания к путешественнику

Встречаем 24/7, те в какое бы время Вы не прилетели, мы Вас встретим.

Время ожидания трансфера с момента посадки самолета 1 час 30 минут.

Заселение и выселение в отель по международным стандартам, если Вы прилетаете ночью, необходимо сразу предупредить о брони дополнительных суток. Доплата за двухместный номер составляет 50$, за одноместный 45$, за трехместный 75$.

В отелях имеется все необходимое, интернет, телевидение, фен, чайник, кондиционер, гигиенические принадлежности.

С собой можно брать доллары, рубли, евро с обменом данных валют проблем нет.

Стоимость тура фиксирована в $, оплачивать другой валютой можно, но по обменному курсу банка Узбекистана на момент прибытия в страну.

Sim карту можно купить в аэропорту, средняя стоимость 5$

Дополнительные расходы по туру входные билеты в музеи в среднем от 50-80$ в зависимости от тура.

Средний чек в кафе 10-15$ (без алкоголя)

Страховка для посещения страны не требуется, при желании турист может оформить ее самостоятельно у себя в стране.

Из документов мы предоставляем ваучер на тур и по прибытию в страну счет на оплату и ж/д билеты по маршруту. Если необходимы документы для бухгалтерии для оформления командировочных, мы так же предоставляем по запросу.

Обеды комплексные и одинаковые для всех участников тура, спец питания вчт. вегетарианского у нас нет.

Провоз дронов в страну запрещен

Слишком большой багаж с собой брать не нужно, берите тот который Вам будет комфортно перемещать самостоятельно.

С детьми младше 14 лет, участие в групповых турах не рекомендуется

Распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено и карается административным штрафом.

На экскурсиях предусмотрено посещение объектов религиозной значимости, поэтому от коротких шорт, декольте и оголенных плеч лучше воздержаться. На голову нужно взять с собой платочек или легкий палантин.

За оставленные и забытые в поездах, автобусах и отелях вещи, компания ответственности не несет. Все расходы по их транспортировке итд. несет сам забывший.

Продолжительность экскурсий составляет от 5 до 8 часов (в зависимости от города), практически в каждом туре вечера до поезда свободны, в это время можно оставить вещи в камере хранения на вокзале и сходить поужинать или погулять до поезда.

Перед бронированием пожалуйста внимательно изучите свою программу, так как при отмене тура предоплата по правилам ресурса не возвращается, Вы только сможете использовать ее в дальнейшем при бронировании другой программы. Поэтому, что бы не было недоразумений, пожалуйста будьте внимательны.

Визы

Не требуются

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Kseniia
Kseniia — Тревел-эксперт
Здравствуйте! Меня зовут Ксения, уже 8 лет я проживаю в Узбекистане. Любовь к путешествиям и культуре востока – стало здесь для меня делом жизни. Мой авторский тур – это настоящее приключение, наполненное яркими красками, инсайтами и гастрономическими удовольствиями. Мой Узбекистан – Ваш уникальный маршрут!

