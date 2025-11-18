После встречи в аэропорту или на вокзале мы отправимся в гостиницу, оставим вещи и начнём экскурсию.

Сначала посетим площадь Регистан — исторический центр Самарканда. Здесь находятся 3 знаменитых медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари, каждое из которых отражает разные этапы архитектурного развития города. Далее мы осмотрим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Амира Тимура и его семьи.

После обеда отправимся к мечети Биби-Ханум — одному из крупнейших религиозных сооружений Средней Азии. Затем заглянем на Сиабский базар, где можно попробовать местные специи, орехи и фрукты. Завершим день в некрополе Шахи-Зинда, где собраны уникальные мавзолеи с богатым мозаичным декором. После экскурсии возвращаемся в гостиницу.