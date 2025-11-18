Вы выбрали обзорный тур с пешими прогулками. Рекомендуем взять удобную обувь и одежду, а также хорошее настроение.
Программа тура по дням
1 день
Главное в Самарканде
После встречи в аэропорту или на вокзале мы отправимся в гостиницу, оставим вещи и начнём экскурсию.
Сначала посетим площадь Регистан — исторический центр Самарканда. Здесь находятся 3 знаменитых медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари, каждое из которых отражает разные этапы архитектурного развития города. Далее мы осмотрим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Амира Тимура и его семьи.
После обеда отправимся к мечети Биби-Ханум — одному из крупнейших религиозных сооружений Средней Азии. Затем заглянем на Сиабский базар, где можно попробовать местные специи, орехи и фрукты. Завершим день в некрополе Шахи-Зинда, где собраны уникальные мавзолеи с богатым мозаичным декором. После экскурсии возвращаемся в гостиницу.
2 день
Наследие и кулинарные традиции
В первой половине дня мы посетим обсерваторию Улугбека — выдающийся научный центр 15 века, где изучали движение звёзд. Затем мы отправимся на ковровую фабрику «Худжум». Здесь мастерицы вручную ткут узорчатые ковры по традиционной технологии. Следующей остановкой станет мавзолей Ходжи Дониёра — место паломничества, окружённое живописным садом.
Затем мы примем участие в мастер-классе по приготовлению самаркандского плова. В гостеприимном доме местной семьи мы узнаем секреты выбора ингредиентов и кулинарных техник.
После обеда посетим фабрику «Конигил Мерос», где вручную изготавливают бумагу из шелковицы, сохраняя древние технологии. Завершим день в историко-этнографическом парке «Вечный город». По желанию можно поужинать в одном из ресторанов комплекса.
3 день
Плато Дьявола, перевал и Шахрисабз
После завтрака мы выселимся из гостиницы, сдадим вещи в камеру хранения и отправимся в Шахрисабз.
По пути сделаем остановку на плато Дьявола (Тешик Тош), откуда открываются живописные виды, а затем заглянем на перевал Тахтакарача с небольшим базаром, где можно приобрести традиционные продукты и сувениры.
В Шахрисабзе мы осмотрим дворец Ак-Сарай — грандиозные руины с огромными арками и фрагментами мозаики. Посетим комплекс Дорус-Саодат — усыпальницу семьи Тимуридов, а также мавзолей Гумбази-Сейидан.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Все переезды по программе
Входные билеты на объекты по программе
Работа гида
Мастер-класс по приготовлению плова
Что не входит в цену
Билеты до Самарканда и обратно в ваш город
Остальное питание
1-местный номер - доплата $100 за тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд, аэропорт или ж/д вокзал, первая половина дняСамарканд, аэропорт или ж/д вокзал, первая половина дня, точное время по договорённости
Завершение: Самарканд, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Достон — ваш гид в Самарканде
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Достон. Я родился и вырос в прекрасном городе Самарканд. Решил стать гидом, чтобы показать вам красоту моего края и рассказать о его богатой истории. Окунитесь в сказочный и яркий мир Узбекистана вместе со мной. Моя экскурсия — это не зазубренный текст из Википедии, а живое общение с волнующими легендами, мистическими местами и национальной вкусной кухней.