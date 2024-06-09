7 дней
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
30 сен в 14:00
5 окт в 14:00
$699 за человека
7 дней
Восточный Новый год: праздничное путешествие по Самарканду, Бухаре и Хиве
Попробовать два вида плова, исследовать мавзолеи и увидеть Амударью
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
30 дек в 10:00
$1 040 за человека
скидка
10%
7 дней
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару
Сравнить два вида плова, увидеть древнюю обсерваторию и побывать в «Вечном городе»
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00
5 окт в 08:00
12 окт в 08:00
9150082 350₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена9 июня 2024Были с мужем в туре "Классический Узбекистан" с гидом Евгенией. Благодаря ее энциклопедическим знаниям и любви к своей стране мы влюбились в Узбекистан и узнали очень много интересного. Однозначно рекомендуем этот тур и гида!!!
- ТТатьяна15 декабря 2023Узбекистан - красивая страна! Количество архитектурных памятников потрясает! Все мечети, минареты и медресе в прекрасном состоянии. Затейливые узоры везде -
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «7-дневные туры»
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