2 дня
Индивидуальный тур из Самарканда в Фанские горы Таджикистана: Семь озёр и Искандеркуль
Понаблюдать за жизнью местных в кишлаках, побывать на высоте 2400 метров и полюбоваться озёрами
Начало: Самарканд, 8:00
«По горным серпантинам поедем в Фанские горы к Семи озёрам, которые ещё называют Маргузорскими»
26 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
€490 за всё до 3 чел.
2 дня
Философы гор
Начало: Ваш отель
«Рано утром примерно 5 часов утра перегоняем скот вместе с пастухами и до обеда будем пасти скот на пастбище в горах, завтрак и обед там обед будем готовить сами»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
25 ноя в 09:00
$400 за всё до 2 чел.
5 дней
Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур
Изучить архитектуру Самарканда и Бухары, устроить пикник в Фанских горах и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от вашего рейса
«А также ненадолго съездим в соседний Таджикистан, где среди Фанских гор затерялись удивительного цвета Маргузорские озёра»
26 ноя в 10:00
3 дек в 10:00
$1 600 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр22 сентября 2023Огромное спасибо Шодиеру за экскурсию "Философы Гор". Провели 2 дня в настоящем кишлаке с гостеприимными хозяевами. Экскурсия действительно эксклюзивная и
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Горы»
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