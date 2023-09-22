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1 чел. По популярности На машине 2 дня Индивидуальный тур из Самарканда в Фанские горы Таджикистана: Семь озёр и Искандеркуль Понаблюдать за жизнью местных в кишлаках, побывать на высоте 2400 метров и полюбоваться озёрами Начало: Самарканд, 8:00 «По горным серпантинам поедем в Фанские горы к Семи озёрам, которые ещё называют Маргузорскими» € 490 за всё до 3 чел. 2 отзыва 2 дня Философы гор Начало: Ваш отель «Рано утром примерно 5 часов утра перегоняем скот вместе с пастухами и до обеда будем пасти скот на пастбище в горах, завтрак и обед там обед будем готовить сами» Расписание: По договоренности $ 400 за всё до 2 чел. На машине 5 дней Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур Изучить архитектуру Самарканда и Бухары, устроить пикник в Фанских горах и узнать, как ткут ковры Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от вашего рейса «А также ненадолго съездим в соседний Таджикистан, где среди Фанских гор затерялись удивительного цвета Маргузорские озёра» $ 1 600 за человека Все туры Самарканда Последние отзывы на туры А Александр Философы гор читать дальше незабываемая. Очень внимательный и понимающий гид с аккуратным водителем, чистой машиной. Ездили по перевалам, смотрели местные красоты. Гуляли по селу и обедали с пастухами. Наделали сотни наикрасивейших фотографий. Наелись до отвала и нагулялись. Одна из лучших экскурсий по нашему опыту. Огромное спасибо Шодиеру за экскурсию "Философы Гор". Провели 2 дня в настоящем кишлаке с гостеприимными хозяевами. Экскурсия действительно эксклюзивная и

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Горы»

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