Исторические сокровища Узбекистана и живописные озёра Таджикистана: индивидуальный тур
Познакомиться с древними ремёслами, побывать в горном селе и увидеть главные места 4 городов
Начало: Самарканд, аэропорт или ваш отель, точное время - ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$1333 за человека
Знакомство с Самаркандом и день у горных озёр Таджикистана. Индивидуальный тур
Полюбоваться Фанскими горами, погостить в таджикском селе и осмотреть архитектуру Самарканда
Начало: Самарканд, точные место и время - по договорённост...
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
40 000 ₽ за всё до 3 чел.
Туда, где родился и упокоен Тамерлан: индивидуальный тур в Самарканд и Шахрисабз
Увидеть мавзолей и руины дворца Амира Темура, погулять по Регистану, полюбоваться мечетями и горами
Начало: Самарканд, утро, точное место и время - по договор...
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
$500 за человека
-
10%
Самарканд и Шахрисабз: по стопам Тамерлана
Побывать на родине завоевателя, погрузиться в историю, рассматривая архитектуру, и приготовить плов
Начало: Самарканд, аэропорт или ж/д вокзал, первая половин...
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$396
$440 за человека
Выходные под пение муэдзинов: основное и малоизведанное в Самарканде и окрестностях
Увидеть главные локации, посетить «Афрасиаб», бумажную мастерскую и еврейский квартал и испечь хлеб
Начало: Место вашего проживания в Самарканде, до 9:00
29 ноя в 09:00
6 дек в 09:00
$322 за всё до 3 чел.
Восточное ожерелье: исследуем сокровища Самарканда, Бухары и Хивы
Узнать, как создают шёлковую бумагу, полюбоваться архитектурой медресе и осмотреть крепости
Начало: Аэропорт Самарканда / место вашего проживания в го...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$850 за человека
