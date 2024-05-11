Туры проходящие только летом в Самарканде

Найдено 5 туров в категории «Летние» в Самарканде на русском языке, цены от 490 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда
20 июня в 08:00
27 июня в 08:00
77 500 за человека
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
26 июля в 14:00
23 авг в 14:00
$699 за человека
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
7 отзывов
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
Увидеть, как делают бумагу, открыть секреты настоящего плова и побывать в «городе мёртвых»
Начало: Аэропорт Самарканда, время встречи зависит от приб...
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$490 за человека
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару на 7 дней
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару на 7 дней
Сравнить два вида плова, увидеть древнюю обсерваторию и побывать в «Вечном городе»
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9150082 350 за человека
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Авторский тур
5 дней
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и посетить Гиждуван
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
26 июля в 14:00
23 авг в 14:00
$505 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Владимир
    11 мая 2024
    3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
    Три города - четыре гида. Самарканд - году 5, хотя группа сборная и не все посмотрели. Шахрисабз - гиду 4,
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    информация интересная, но подаётся плоховато. Бухара - пешеходная экскурсия. Группа маленькая, город красивый, но году-2, плохое знание языка и истории(только основные факты, для гида это плохо) 4 день - гиду 5, молодец и опытный.

  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
    Тур превзошёл все ожидания по всем возможным критериям: непонятные названия достопримечательностей (сперва вызывали сомнения,стоит ли вообще их посещать и зачем
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    они в программе)таили в себе море исторических фактов,мифов и красоты (теперь вошли в список любимых мест),гиды - профессионалы и очень симпатичные и интересные люди, отели -явно выше присвоенных им звёзд, не особо любимый до поездки плов оказался удивительно вкусным(как и узбекское вино). Самарканд и Бухара запечатлелись восточной сказкой наяву, местные люди-образец гостеприимства. Возвращаться домой из плюс 30 в майский снег вообще не хотелось. Андрей-замечательный организатор, однозначно,рекомендую довериться и следовать всем его советам! Огромное спасибо!

  • В
    Вероника
    6 мая 2024
    3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
    Будет значительно комфортнее и гиду и туристам, если использовать наушники и передатчик.
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2024
    3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
    Очень понравилась поездка. Остались только положительные впечатления. Замечательная организация тура. Вкусные обеды в дни экскурсий, четко организованы переезды между городами. прекрасные гиды, достаточно комфортные отели.
  • Т
    Татьяна
    15 декабря 2023
    Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
    Узбекистан - красивая страна! Количество архитектурных памятников потрясает! Все мечети, минареты и медресе в прекрасном состоянии. Затейливые узоры везде -
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    на стенах, потолках, колоннах… Двери резные деревянные повсюду. Люди в Узбекистане доброжелательные, всегда готовы помочь. Наш гид Александр хорошо знает историю Узбекистана и других восточных государств и очень интересно рассказывает. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Летние»

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Сколько стоит тур в Самарканде в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Летние" можно забронировать 5 авторских туров от 490 до 82 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.36 из 5
Туры на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 туров на 2024 год по теме «Летние», 9 ⭐ отзывов, цены от 490₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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