4 дня
По страницам новогодней сказки: встречаем 2025 год в Самарканде
Погулять по Бухаре, увидеть некрополь Шахи-Зинда и отведать местную кухню
Начало: Аэропорт Самарканда, рекомендуемое время прилёта -...
«В программу включены 3 завтрака, 2 обеда 1 приветственный ужин, а также новогоднее застолье»
$990 за человека
7 дней
Восточный Новый год: праздничное путешествие по Самарканду, Бухаре и Хиве
Попробовать 2 вида плова, исследовать мавзолеи и увидеть Амударью
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
«Вы проведёте новогоднюю ночь в ресторане, где предусмотрена праздничная программа»
$1 040 за человека
7 дней
На Рождество в Узбекистан: январское путешествие по Самарканду, Бухаре и Хиве
Увидеть крепость Арк и мастерские народных ремёсел, исследовать Ичан-Кала
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
«Гул новогодних фейерверков уже стих, но праздничные выходные остались в запасе — время ехать в солнечный и гостеприимный Узбекистан»
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
$715 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Зимние»
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