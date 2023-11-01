Из Ташкента - к величественным Чимганским горам

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Приглашаем полюбоваться великолепной горной природой Узбекистана! Вы подышите кристально чистым воздухом, увидите знаменитое Чарвакское водохранилище, альпийские луга, леса и вершины-многотысячники.

Прокатитесь по канатной дороге, посетите место стоянки древних цивилизаций и понаблюдаете за жизнью горцев.
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Ближайшие даты:
1
ноя
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3
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5
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Что вас ожидает:

  • Чимганские горы
  • Горные курорты Амирсай и Чимган
  • Чарвакское водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Другой Узбекистан

Всего в 1,5 часах езды от Ташкента скрываются невероятные природные красоты. За один насыщенный день вы:

  • Посетите горные курорты Амирсай и Чимган.
  • Прокатитесь на канатной дороге и полюбуетесь заснеженными вершинами.
  • Раскроете секреты древних наскальных рисунков петроглифов и отдохнёте в тени многовековых чинар.
  • Полюбуетесь Чарвакским водохранилищем с бирюзовой водой.
  • Увидите настоящие горные кишлаки и познакомитесь с добрейшей души людьми.
  • Мы расскажем о традициях, культуре и менталитете Узбекистана. Поможем найти лучшие ракурсы для фото и поделимся личными советами: что посмотреть в свободное время, в какие места съездить и где вкусно поесть.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Наденьте удобную теплую одежду
  • Комфортную обувь (желательно кроссовки)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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