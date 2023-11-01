Приглашаем полюбоваться великолепной горной природой Узбекистана! Вы подышите кристально чистым воздухом, увидите знаменитое Чарвакское водохранилище, альпийские луга, леса и вершины-многотысячники.
Прокатитесь по канатной дороге, посетите место стоянки древних цивилизаций и понаблюдаете за жизнью горцев.
Прокатитесь по канатной дороге, посетите место стоянки древних цивилизаций и понаблюдаете за жизнью горцев.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Чимганские горы
- Горные курорты Амирсай и Чимган
- Чарвакское водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Другой Узбекистан
Всего в 1,5 часах езды от Ташкента скрываются невероятные природные красоты. За один насыщенный день вы:
- Посетите горные курорты Амирсай и Чимган.
- Прокатитесь на канатной дороге и полюбуетесь заснеженными вершинами.
- Раскроете секреты древних наскальных рисунков петроглифов и отдохнёте в тени многовековых чинар.
- Полюбуетесь Чарвакским водохранилищем с бирюзовой водой.
- Увидите настоящие горные кишлаки и познакомитесь с добрейшей души людьми.
- Мы расскажем о традициях, культуре и менталитете Узбекистана. Поможем найти лучшие ракурсы для фото и поделимся личными советами: что посмотреть в свободное время, в какие места съездить и где вкусно поесть.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Наденьте удобную теплую одежду
- Комфортную обувь (желательно кроссовки)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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