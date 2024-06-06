🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 9 часов 224 отзыва Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы Начало: У вашего отеля 122 € 98 за всё до 4 чел.

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🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 59 отзывов Из Ташкента - к величественным Чимганским горам Полюбуйтесь великолепной природой Узбекистана: горные курорты, канатная дорога, древние петроглифы и Чарвакское водохранилище. Прекрасный день на свежем воздухе Начало: У вашего отеля 115 € 104 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 108 отзывов От майолики до сюзане: Погружение в прикладные искусства Узбекистана Приглашаем на уникальное путешествие по Ташкенту, где каждый уголок хранит секреты древних ремесел и вековых традиций Начало: В старой части Ташкента € 120 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚉 На поезде Мини-группа 11 часов 35 отзывов Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой Начало: В Самарканде на вокзале Расписание: ежедневно в 07:30 € 160 за человека

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 6 часов 19 отзывов Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале 100 € 75 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 105 отзывов «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия по сердцу Узбекистана Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от величественных памятников до вкуснейшей местной кухни. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления € 130 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3.5 часа 23 отзыва Секреты узбекской кухни: от базара Чорсу до лучшего ресторана Ташкента Приглашаем вас на уникальный гастрономический тур, где вы познакомитесь с традициями узбекской кухни и отведаете легендарный плов от 167 € 159 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Не пропустите уникальную экскурсию в Ташкенте во время транзитной пересадки Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города Начало: В аэропорту € 103 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 17 отзывов Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой Путешествие к Чимганским горам, озеру Чарвак и курорту Амирсой подарит незабываемые впечатления. Комфортная поездка с гидом и живописные виды ждут вас € 80 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 29 отзывов Ночной Ташкент: экскурсия по волшебным местам города Погрузитесь в волшебство ночного Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Возле вашей гостиницы € 100 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Экскурсия в Ташкенте: Олени, Петроглифы, Канатная Дорога и Бочки Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы Начало: В удобном вам месте в Ташкенте € 140 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом € 103 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Экскурсия на винодельню из Ташкента: дегустация уникальных вин Приглашаем на увлекательное путешествие по первой семейной винодельне Узбекистана с дегустацией эксклюзивных вин от € 110 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Ташкент: от витрины социализма до культурных сокровищ Узбекистана Погрузитесь в атмосферу Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино Начало: В сквере Амира Темура € 200 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище: путешествие из Ташкента Проведите незабываемый день, наслаждаясь великолепием Чарвакского водохранилища и озёр Урунгач. Познакомьтесь с уникальными традициями и красотами Узбекистана Начало: У вашего отеля от € 200 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚉 На поезде Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Путевка: Ташкент-Бухара на скоростном поезде с экскурсией Впечатляющее путешествие на скоростном поезде Афросияб в сопровождении гида по древней Бухаре Начало: Бухарский вокзал от € 175 за человека

🚗 На машине 🚉 На поезде 5% скидка Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены) Шахрисабз - древний город Центральной Азии с мемориальными комплексами, мечетями и руинами дворцов. Посетите пещеру Тешик-Таш и узнайте о местных традициях Начало: На Северном вокзале от 175 € 167 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 16 отзывов Ташкент: столица дружбы и тепла - путешествие по историческим местам Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро Начало: От вашего отеля € 150 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок Посетить необычный гелиокомплекс с солнечной печью и зарядиться энергией природы в хвойном лесу Начало: У вашего отеля 114 € 103 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Трансфер из Ташкента в Самарканд: комфортное путешествие Путешествуйте из Ташкента в Самарканд с комфортом и безопасностью. Профессиональные водители и удобный транспорт для вашего удобства Начало: В удобном вам месте 141 € 127 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Популярное предложение Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней Начало: В вашем отеле 155 € 148 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца Откройте для себя горы Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас € 250 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 27 отзывов Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами Начало: У вашего отеля 105 € 95 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 108 отзывов Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю Начало: Возле вашего отеля € 119 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 5 отзывов Перезагрузка в Заамине: гастрономическое путешествие и природные красоты Приглашаем вас в путешествие по вкусам и красотам Заамина. Вас ждут незабываемые гастрономические впечатления и живописные пейзажи Начало: У станции метро «Пахтакор» от € 257 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 29 отзывов Индивидуальная экскурсия в Институт Солнца: наука и природа в гармонии Откройте мир науки и природы с экскурсией в Институт Солнца. Гигантская солнечная печь, инновационные разработки и великолепные виды € 100 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 10 отзывов В гости к ремесленникам Ташкента: уникальные мастер-классы Приглашаем вас на уникальный культурный опыт в Ташкенте, где вы сможете научиться искусству вышивки сюзане и росписи миниатюры € 60 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом Отправьтесь на романтическую прогулку по вечернему Ташкенту. Откройте для себя его символы и почувствуйте ритм города в свете фонарей 100 € 90 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Уникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового Начало: У вашего отеля от € 110 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак Путешествие из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак - великолепные виды и захватывающие приключения ждут вас Начало: В Ташкенте 140 € 126 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии Худжанд - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Посетите восточный базар, крепости и дворцы, окунитесь в атмосферу древнего города € 270 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Водопады Таваксая и Большой каньон: Индивидуальная экскурсия Погрузитесь в удивительный мир природы Таваксая, наслаждаясь треккингом по живописным маршрутам, где вас ждут семь водопадов и грандиозный каньон Начало: У вашего отеля от € 120 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане "Добро пожаловать!", "Хуш келибсиз!", - так встречают на базаре "Чорсу". Узнайте его историю и насладитесь обедом в одной из лучших чайхан Ташкента 115 € 104 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Всё о Ташкенте за 1 день: индивидуальная экскурсия Прогулка по Ташкенту откроет вам его многогранность: исторические улочки, современные здания и уникальные гастрономические традиции Начало: Возле метро Пахтакор от € 170 за всё до 6 чел.