Индивидуальная экскурсия на электрокаре предлагает уникальную возможность посетить западный Тянь-Шань и Институт Солнца. Участники узнают об истории и культуре региона, смогут попробовать традиционные блюда. В программе также посещение горнолыжного курорта Амирсой и Чарвакского водохранилища. В завершение - вековые платаны и петроглифы. Комфорт и увлекательные истории гарантированы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Горнолыжный курорт «Амирсой» (1,5–2 часа)

Зимние пейзажи в любое время года, катание на лыжах или отдых в кафе с панорамными окнами. Выбирайте то, что вам больше нравится.

Большой Чимган (полчаса)

Желающие смогут подняться на канатной дороге карусельного типа, чтобы оценить прекрасные виды. Или насладиться прогулкой в живописном предгорье.

Река Чаткал и Чарвакское водохранилище

Летом мы обязательно оставляем время для купания или водных прогулок. Зимой же приезжаем полюбоваться легендарным водохранилищем и сделать яркие фотографии.

Вековые платаны и петроглифы

А на обратном пути вас ждут древние свидетели истории — в дереве и камне.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном электромобиле с панорамной крышей

Если желаемый день закрыт, напишите нам для уточнения

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы