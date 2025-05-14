Индивидуальная экскурсия на электрокаре предлагает уникальную возможность посетить западный Тянь-Шань и Институт Солнца. Участники узнают об истории и культуре региона, смогут попробовать традиционные блюда. В программе также посещение горнолыжного курорта Амирсой и Чарвакского водохранилища. В завершение - вековые платаны и петроглифы. Комфорт и увлекательные истории гарантированы
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на электрокаре
- 🌞 Посещение Института Солнца
- 🏔 Захватывающие виды Тянь-Шаня
- ⛷ Возможность катания на лыжах
- 📸 Фотосессия у Чарвакского водохранилища
- 🌳 Встреча с вековыми платанами
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Институт Солнца
- Горнолыжный курорт Амирсой
- Большой Чимган
- Чарвакское водохранилище
- Вековые платаны
- Петроглифы
Описание экскурсии
Горнолыжный курорт «Амирсой» (1,5–2 часа)
Зимние пейзажи в любое время года, катание на лыжах или отдых в кафе с панорамными окнами. Выбирайте то, что вам больше нравится.
Большой Чимган (полчаса)
Желающие смогут подняться на канатной дороге карусельного типа, чтобы оценить прекрасные виды. Или насладиться прогулкой в живописном предгорье.
Река Чаткал и Чарвакское водохранилище
Летом мы обязательно оставляем время для купания или водных прогулок. Зимой же приезжаем полюбоваться легендарным водохранилищем и сделать яркие фотографии.
Вековые платаны и петроглифы
А на обратном пути вас ждут древние свидетели истории — в дереве и камне.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном электромобиле с панорамной крышей
- Если желаемый день закрыт, напишите нам для уточнения
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Горнолыжный курорт Амирсой — 250 000 сум (около $20), скидки для детей до 12 лет и пенсионеров
- Карусельная канатная дорога на Чимгане (по желанию) — 50 000 сум (около $3)
- Обед (по желанию)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 101 туриста
Привет меня зовут Андрей. Живу в Узбекистане с самого рождения. Я и мои коллеги, профессиональные гиды, готовы поделиться с вами красотой своего края и организовать для вас незабываемое путешествие на комфортном электрокаре бизнес-класса.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Алексей
14 мая 2025
Все прошло отлично. Экскурсия полностью соответствует описанию. Рекомендую!
О
Олег
9 мая 2025
Андрей нам организовал шикарнейшее путешествие в горы!
Показал очень красивые места. Путешествие получилось комфортным на современным электромобиле (это отдельное впечатление). На протяжении всей дороги Андрей достаточно интересно рассказывал о местах, где
Показал очень красивые места. Путешествие получилось комфортным на современным электромобиле (это отдельное впечатление). На протяжении всей дороги Андрей достаточно интересно рассказывал о местах, где
Анастасия
9 мая 2025
Посещали горы 5 мая, была прекрасная погода, все удалось увидеть. Андрей замечательный водитель, с комфортным новым автомобилем, что не мало важно для долгих поездок. Вся поездка была построена на пожелании клиента, Андрей делал все, чтобы все наши пожелания были выполнены. Спасибо большое за замечательное времяпровождение, обязательно вернемся.
Г
Галина
7 мая 2025
Очень красивый маршрут в компании с прекрасным гидом в комфортабельном новом автомобиле - высший балл! Андрей, спасибо вам за это незабываемое путешествие! 👍
Алексей
6 мая 2025
Отличная поездка с замечательным гидом!
Андрей показал нам Узбекистан (а еще Кыргызстан и Казахстан), и все из одной точки))
Горы супер, места супер, гид - супер!
Ну и еще поездка на отличном комфортном электромобиле (прокатитесь по горам на «газовом» авто без кондея, которое в гору еле ползет) и поймете разницу с новой электричкой)))
Андрей показал нам Узбекистан (а еще Кыргызстан и Казахстан), и все из одной точки))
Горы супер, места супер, гид - супер!
Ну и еще поездка на отличном комфортном электромобиле (прокатитесь по горам на «газовом» авто без кондея, которое в гору еле ползет) и поймете разницу с новой электричкой)))
Юлия
5 мая 2025
Добрый день, спасибо за оперативную организацию поездки в горы 🙂 поездка прошла легко и комфортно, не в бегах, то что нужно было после продолжительного тура в другой стране.
Жаль, что времени не хватило посмотреть все, покупаться в озере)))
поездки с Андреем рекомендую и желаю развития новых направлений ♥️
Жаль, что времени не хватило посмотреть все, покупаться в озере)))
поездки с Андреем рекомендую и желаю развития новых направлений ♥️
Stive
4 мая 2025
Отличная поездка в горы. Посетили горнолыжный курорт, поднялись, погуляли наверху, очень красиво. Даже решили приехать сюда зимой покататься, красивые шале, широкие склоны. Немного расстраивают цены в кафе наверху и +20%
Andrei
2 мая 2025
Это было просто шикарно, обязательно к посещению, дружелюбный, спокойный, шикарный человек и гид, вернусь обязательно.
Олег
27 апр 2025
Ездили 25.04.25 в индивидуальный тур на комфортном электромобиле с гидом в горы Тянь-Шань(начальной и конечной точкой маршрута был отель,в котором остановились). Очень довольны,ведь гид не только обладал отличными знаниями о
Виктория
23 апр 2025
У нас была потрясающая экскурсия! Спасибо Андрею! Он нам показал все горные красоты,накормил вкуснейшей зеленой самой, продегустировали горный мед. Очень рекомендую данную экскурсию, отдохнуть от шума и насладиться чистым горным воздухом!
Т
Татьяна
20 апр 2025
Прекрасно провели время. Създили на дополнительную локацию- очень хотели на винодельню, но был всего 1 день. Андрей все показал, везде отвез. Лёгкое, приятное общение. Ощущение, что давно знакомы. Всем рекомендуем. Обязательно приедем ещё.
Д
Дмитрий
12 апр 2025
Спасибо огромное за прекрасный день, нам все очень понравилось, прекрасный, красивый маршрут, великолепный диалог и истории.
К
Кирилл
11 апр 2025
Чудесная, насыщенная экскурсия, всё посмотрели, что хотели и покушали вкусно)). Комфортная машина для гор, отдыхаешь в дороге. Лучше гор - могут быть только горы… на которых мы не бывали! Всё замечательно, рекомендую!
S
Samvel
10 апр 2025
8 апреля посетили тур на электрокаре к Тянь Шаньским горам из Ташкента с великолепным гидом Андреем. Поездка была очень комфортной, удобный электрокар с просторным салоном. Нам очень повезло с погодой,
И
Иван
10 апр 2025
Попали на экскурсию к гиду Андрею, и это было просто супер!
Андрей оказался очень приятным в общении человеком - никакого напряга, общается легко и непринужденно. Мы с ним сразу нашли общий
Андрей оказался очень приятным в общении человеком - никакого напряга, общается легко и непринужденно. Мы с ним сразу нашли общий
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