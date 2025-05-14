На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента

Путешествие из Ташкента на электрокаре к природным и научным достопримечательностям. Насладитесь видами и узнайте больше о регионе
Индивидуальная экскурсия на электрокаре предлагает уникальную возможность посетить западный Тянь-Шань и Институт Солнца. Участники узнают об истории и культуре региона, смогут попробовать традиционные блюда. В программе также посещение горнолыжного курорта Амирсой и Чарвакского водохранилища. В завершение - вековые платаны и петроглифы. Комфорт и увлекательные истории гарантированы
5
24 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на электрокаре
  • 🌞 Посещение Института Солнца
  • 🏔 Захватывающие виды Тянь-Шаня
  • ⛷ Возможность катания на лыжах
  • 📸 Фотосессия у Чарвакского водохранилища
  • 🌳 Встреча с вековыми платанами
На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента
На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента
На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Институт Солнца
  • Горнолыжный курорт Амирсой
  • Большой Чимган
  • Чарвакское водохранилище
  • Вековые платаны
  • Петроглифы

Описание экскурсии

Горнолыжный курорт «Амирсой» (1,5–2 часа)

Зимние пейзажи в любое время года, катание на лыжах или отдых в кафе с панорамными окнами. Выбирайте то, что вам больше нравится.

Большой Чимган (полчаса)

Желающие смогут подняться на канатной дороге карусельного типа, чтобы оценить прекрасные виды. Или насладиться прогулкой в живописном предгорье.

Река Чаткал и Чарвакское водохранилище

Летом мы обязательно оставляем время для купания или водных прогулок. Зимой же приезжаем полюбоваться легендарным водохранилищем и сделать яркие фотографии.

Вековые платаны и петроглифы

А на обратном пути вас ждут древние свидетели истории — в дереве и камне.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном электромобиле с панорамной крышей
  • Если желаемый день закрыт, напишите нам для уточнения
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Горнолыжный курорт Амирсой — 250 000 сум (около $20), скидки для детей до 12 лет и пенсионеров
  • Карусельная канатная дорога на Чимгане (по желанию) — 50 000 сум (около $3)
  • Обед (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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Фотографии от путешественников

На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Олег)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Олег)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Олег)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Олег)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Олег)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Анастасия)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Анастасия)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Анастасия)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Галина)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Галина)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Галина)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Галина)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Алексей)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Алексей)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Алексей)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Юлия)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Юлия)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Юлия)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Юлия)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Stive)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Stive)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Stive)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Stive)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Stive)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Stive)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Stive)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Stive)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Stive)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Andrei)На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента (Andrei)
А
14 мая 2025
Все прошло отлично. Экскурсия полностью соответствует описанию. Рекомендую!
О
9 мая 2025
Андрей нам организовал шикарнейшее путешествие в горы!
Показал очень красивые места. Путешествие получилось комфортным на современным электромобиле (это отдельное впечатление). На протяжении всей дороги Андрей достаточно интересно рассказывал о местах, где
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мы проезжали, о людях и их быте. Также хочу отметить завершение нашего маршрута, это обед под вековыми платанами, где можно выпить прохладного вина и вкусно покушать.
Однозначно рекомендую!!!
Андрей, еще раз огромное спасибо!
Жму руку!

Андрей нам организовал шикарнейшее путешествие в горы!Андрей нам организовал шикарнейшее путешествие в горы!Андрей нам организовал шикарнейшее путешествие в горы!Андрей нам организовал шикарнейшее путешествие в горы!Андрей нам организовал шикарнейшее путешествие в горы!
Анастасия
9 мая 2025
Посещали горы 5 мая, была прекрасная погода, все удалось увидеть. Андрей замечательный водитель, с комфортным новым автомобилем, что не мало важно для долгих поездок. Вся поездка была построена на пожелании клиента, Андрей делал все, чтобы все наши пожелания были выполнены. Спасибо большое за замечательное времяпровождение, обязательно вернемся.
Посещали горы 5 мая, была прекрасная погода, все удалось увидеть. Андрей замечательный водитель, с комфортным новымПосещали горы 5 мая, была прекрасная погода, все удалось увидеть. Андрей замечательный водитель, с комфортным новымПосещали горы 5 мая, была прекрасная погода, все удалось увидеть. Андрей замечательный водитель, с комфортным новым
Г
7 мая 2025
Очень красивый маршрут в компании с прекрасным гидом в комфортабельном новом автомобиле - высший балл! Андрей, спасибо вам за это незабываемое путешествие! 👍
Очень красивый маршрут в компании с прекрасным гидом в комфортабельном новом автомобиле - высший балл! Андрей,Очень красивый маршрут в компании с прекрасным гидом в комфортабельном новом автомобиле - высший балл! Андрей,Очень красивый маршрут в компании с прекрасным гидом в комфортабельном новом автомобиле - высший балл! Андрей,Очень красивый маршрут в компании с прекрасным гидом в комфортабельном новом автомобиле - высший балл! Андрей,
Алексей
6 мая 2025
Отличная поездка с замечательным гидом!
Андрей показал нам Узбекистан (а еще Кыргызстан и Казахстан), и все из одной точки))
Горы супер, места супер, гид - супер!

Ну и еще поездка на отличном комфортном электромобиле (прокатитесь по горам на «газовом» авто без кондея, которое в гору еле ползет) и поймете разницу с новой электричкой)))
Отличная поездка с замечательным гидом!Отличная поездка с замечательным гидом!Отличная поездка с замечательным гидом!
Юлия
5 мая 2025
Добрый день, спасибо за оперативную организацию поездки в горы 🙂 поездка прошла легко и комфортно, не в бегах, то что нужно было после продолжительного тура в другой стране.
Жаль, что времени не хватило посмотреть все, покупаться в озере)))
поездки с Андреем рекомендую и желаю развития новых направлений ♥️
Добрый день, спасибо за оперативную организацию поездки в горы 🙂 поездка прошла легко и комфортно, неДобрый день, спасибо за оперативную организацию поездки в горы 🙂 поездка прошла легко и комфортно, неДобрый день, спасибо за оперативную организацию поездки в горы 🙂 поездка прошла легко и комфортно, неДобрый день, спасибо за оперативную организацию поездки в горы 🙂 поездка прошла легко и комфортно, не
Stive
4 мая 2025
Отличная поездка в горы. Посетили горнолыжный курорт, поднялись, погуляли наверху, очень красиво. Даже решили приехать сюда зимой покататься, красивые шале, широкие склоны. Немного расстраивают цены в кафе наверху и +20%
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за обслуживание, но ничего не поделаешь.
Прокатили еще на одной кресельной канатке, очень страшно:))) прям как на зиплайне, но еще страшнее)
Доехали до водохранилища, воды пришло пока мало, но летом будет супер место. Ребенок искупался, освежился. Ну и закончили в супер аутентичном ресторане, с топчанами, в тени вековых платанов, вкусно покушали, отдохнули, погуляли среди деревьев.
В общем поездка стоит того, особенно если в Ташкенте уже все посмотрели.
Спасибо Андрею!

Отличная поездка в горы. Посетили горнолыжный курорт, поднялись, погуляли наверху, очень красиво. Даже решили приехать сюдаОтличная поездка в горы. Посетили горнолыжный курорт, поднялись, погуляли наверху, очень красиво. Даже решили приехать сюдаОтличная поездка в горы. Посетили горнолыжный курорт, поднялись, погуляли наверху, очень красиво. Даже решили приехать сюдаОтличная поездка в горы. Посетили горнолыжный курорт, поднялись, погуляли наверху, очень красиво. Даже решили приехать сюдаОтличная поездка в горы. Посетили горнолыжный курорт, поднялись, погуляли наверху, очень красиво. Даже решили приехать сюдаОтличная поездка в горы. Посетили горнолыжный курорт, поднялись, погуляли наверху, очень красиво. Даже решили приехать сюдаОтличная поездка в горы. Посетили горнолыжный курорт, поднялись, погуляли наверху, очень красиво. Даже решили приехать сюдаОтличная поездка в горы. Посетили горнолыжный курорт, поднялись, погуляли наверху, очень красиво. Даже решили приехать сюдаОтличная поездка в горы. Посетили горнолыжный курорт, поднялись, погуляли наверху, очень красиво. Даже решили приехать сюда
Andrei
2 мая 2025
Это было просто шикарно, обязательно к посещению, дружелюбный, спокойный, шикарный человек и гид, вернусь обязательно.
Это было просто шикарно, обязательно к посещению, дружелюбный, спокойный, шикарный человек и гид, вернусь обязательно.Это было просто шикарно, обязательно к посещению, дружелюбный, спокойный, шикарный человек и гид, вернусь обязательно.Это было просто шикарно, обязательно к посещению, дружелюбный, спокойный, шикарный человек и гид, вернусь обязательно.
Олег
27 апр 2025
Ездили 25.04.25 в индивидуальный тур на комфортном электромобиле с гидом в горы Тянь-Шань(начальной и конечной точкой маршрута был отель,в котором остановились). Очень довольны,ведь гид не только обладал отличными знаниями о
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местности, быте и истории тамошней области и Респ. Узбекистан в целом,но и поддерживал разговор на любые темы. Веселый, аккуратный и профессиональный в вождении, вся поездка прошла легко и на позитиве. Посетили все локации по программе,отказались только подниматься на Чимган на кресельной канатке(по нашей причине),а вот на канатной дороге Амирсой прокатились с удовольствием. По пути останавливались на перекус(самса с зеленью и чаем) и аутентичный обед в тени чинаров. Еще заезжали на дегустацию меда(это оочеень познавательно и с юмором),там же можно и приобрести продукцию. А от этого не удержаться!!! Обязательно попросите остановиться там,не пожалеете. Ну и Чарвакское водохранилище отдельная радость для глаз! Всем очень рекомендую данного гида, самые приемлимые цены за такое качество (на двоих индивидуальный тур с 1000 вышел 107 долл.)плюс комиссия Трипстера. Большое спасибо,это однозначно рекомендация! Олег и Лина

Ездили 25.04.25 в индивидуальный тур на комфортном электромобиле с гидом в горы Тянь-Шань(начальной и конечной точкойЕздили 25.04.25 в индивидуальный тур на комфортном электромобиле с гидом в горы Тянь-Шань(начальной и конечной точкойЕздили 25.04.25 в индивидуальный тур на комфортном электромобиле с гидом в горы Тянь-Шань(начальной и конечной точкойЕздили 25.04.25 в индивидуальный тур на комфортном электромобиле с гидом в горы Тянь-Шань(начальной и конечной точкойЕздили 25.04.25 в индивидуальный тур на комфортном электромобиле с гидом в горы Тянь-Шань(начальной и конечной точкой
Виктория
23 апр 2025
У нас была потрясающая экскурсия! Спасибо Андрею! Он нам показал все горные красоты,накормил вкуснейшей зеленой самой, продегустировали горный мед. Очень рекомендую данную экскурсию, отдохнуть от шума и насладиться чистым горным воздухом!
У нас была потрясающая экскурсия! Спасибо Андрею! Он нам показал все горные красоты,накормил вкуснейшей зеленой самой,
Т
20 апр 2025
Прекрасно провели время. Създили на дополнительную локацию- очень хотели на винодельню, но был всего 1 день. Андрей все показал, везде отвез. Лёгкое, приятное общение. Ощущение, что давно знакомы. Всем рекомендуем. Обязательно приедем ещё.
Прекрасно провели время. Създили на дополнительную локацию- очень хотели на винодельню, но был всего 1 день.Прекрасно провели время. Създили на дополнительную локацию- очень хотели на винодельню, но был всего 1 день.Прекрасно провели время. Създили на дополнительную локацию- очень хотели на винодельню, но был всего 1 день.Прекрасно провели время. Създили на дополнительную локацию- очень хотели на винодельню, но был всего 1 день.
Д
12 апр 2025
Спасибо огромное за прекрасный день, нам все очень понравилось, прекрасный, красивый маршрут, великолепный диалог и истории.
К
11 апр 2025
Чудесная, насыщенная экскурсия, всё посмотрели, что хотели и покушали вкусно)). Комфортная машина для гор, отдыхаешь в дороге. Лучше гор - могут быть только горы… на которых мы не бывали! Всё замечательно, рекомендую!
S
10 апр 2025
8 апреля посетили тур на электрокаре к Тянь Шаньским горам из Ташкента с великолепным гидом Андреем. Поездка была очень комфортной, удобный электрокар с просторным салоном. Нам очень повезло с погодой,
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поэтому посетили все, что было запланировано-Чимган Амирсой,, водохранилище, поели зеленую самсу (очень вкусно), заключительным аккордом был прекрасный ужин в историческом месте на природе рядом с вековыми чинарами (Чинарас). Все это состоялось благодаря профессионализму и знаниям о регионе (ведь Андрей местный житель). Будем рекомендовать всем! Думаю, что мы ещё вернемся к вам! Спасибо! Самвел, Гаянэ

И
10 апр 2025
Попали на экскурсию к гиду Андрею, и это было просто супер!

Андрей оказался очень приятным в общении человеком - никакого напряга, общается легко и непринужденно. Мы с ним сразу нашли общий
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язык и проболтали всю дорогу.

А ещё у него классный электрокар. Мы были с ребенком, поэтому нам был важен комфортный транспорт.

Маршрут Андрей подобрал как раз под наши нужды. Виды - обалденные! И темп идеальный - не торопил нас, давал время насладиться, передохнуть (в итоге даже задержались), пофоткал нашу дочку, которая тоже осталась в восторге, а потом отвёз в парк.

Видно, что человек точно на своем масте. Рассказывает с таким энтузиазмом, на все вопросы отвечает, даже на бытовые (а мы их немало задали). Это не заученный текст, а просто непринужденная беседа как с другом.

Короче, если соберётесь в Узбекистан - очень советую Андрея. С ним и природу офигенную увидите, и время классно проведёте.

Попали на экскурсию к гиду Андрею, и это было просто супер!Попали на экскурсию к гиду Андрею, и это было просто супер!Попали на экскурсию к гиду Андрею, и это было просто супер!Попали на экскурсию к гиду Андрею, и это было просто супер!Попали на экскурсию к гиду Андрею, и это было просто супер!Попали на экскурсию к гиду Андрею, и это было просто супер!Попали на экскурсию к гиду Андрею, и это было просто супер!

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